Kapsamlı bir inceleme: Xiaomi Mi 9
Çinli teknoloji üretici Xiaomi'nin ses getiren telefonlarından Mi 9, bir süre önce Türkiye dahil dünya genelinde kullanıcılarla buluştu. Tam bir fiyat/performans telefonu olan Xiaomi Mi 9, şirketin fazlasıyla güvendiği ve yayınlayacağı güncellemelerle uzun süre arkasında duracağı bir telefon modeli olacak. Peki Xiaomi Mi 9 hangi özellikleriyle öne çıkıyor?
Xiaomi Mi 9, uygun fiyatına karşın bir amiral telefonda bulunması gereken özellikleri barındırdığı için kullanıcıların ilgisini üzerine çekiyor. Tasarımıyla da dikkat çeken Xiaomi Mi 9'un ekran/kasa oranı yüzde 90.7. Yani ekranından çok daha fazla yararlanabildiğimiz bir telefondan söz ediyoruz.
Yapay zeka teknolojisini kullanan Game Turbo modu sayesinde işlemcinin performansını otomatik olarak artırarak oyun oynayanlara da hitap eden cihaz, önceki modellere göre de hayli ince. Yüzde 40 daha ince çerçeve kullanan Xiaomi Mi 9'un 6.39 inç'lik ekranı bulunuyor.
Full HD+ AMOLED ekranıyla dikkat çeken Xiaomi Mi 9, Corning Gorilla Glass 6 cam teknolojisini kullanıyor. Bu sayede cihazın ekranı çizilmelere ve kırılmaya yol açacak darbelere karşı daha dayanıklı bir yapıda.
Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinden güç alan Xiaomi Mi 9'da 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri kullanıcılara sunulmuş. Diğer yandan depolama tarafına geldiğimizde ise 128 GB'lık depolama kapasitesi söz konusu.
Gelelim telefonun en çok konuşulan özelliğine: Kameralar... Xiaomi Mi 9’un kamera tarafında da eli oldukça kuvvetli. Ana kamerası 48 megapiksel çözünürlüğünde olan akıllı telefonun kamarası f/1.75 diyafram açıklığına sahip. Dört kamerayı bir araya getiren kamera bu sayede sizin çok daha ayrıntılı fotoğraflar çekmenize imkan sağlıyor.
Tabiki Mi 9 modelinde yalnızca bir kamera yok. Ana kameraya, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12 megapiksellik telefoto ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip 16 megapiksellik ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Mi 9 sahiplerine makro çekim yapma konusunda da imkan sağlıyor.
Akıllı telefonun ön kamerasında görev yapan 20 megapiksellik kamerada yapay zeka ve HDR desteği öne çıkıyor. Bu sayede başarılı selfieler çekmek mümkün hale geliyor.
20W kablosuz hızlı şarj, 27W kablolu hızlı şarj teknolojisine sahip 3300 mAh bataryadan enerjisini alan Xiaomi Mi 9, MUIU 10 tabanlı Android 9 Pie işletim sistemi kurulu olarak kutusundan çıkıyor.
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