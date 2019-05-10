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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
10.05.2019 - 12:23, Son Güncelleme:

Kapsamlı bir inceleme: WD Black SSD SN750 NVMe

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Kapsamlı bir inceleme: WD Black SSD SN750 NVMe

Sabit diskler yerini hızlı bir şekilde SSD'lere yani Katı Durum Disk'lerine bırakıyor. Yeni teknolojiyle harmanlanan bu cihazlar hem çok daha hızlı, hem de güvenilir ve hafif... Bu alanda pek çok ürünü olan Western Digital'in yeni ürünlerinden WD BLACK SN750 NVMe SSD, bilgisayarlarını oluşturmak veya yükseltmek isteyen oyun ve donanım tutkunları için üst düzey performans sunuyor. 2 TB’a kadar kapasitelerde bulunan WD Black SN750 NVMe SSD, piyasadaki en iyi performans diskleri ile yarışarak, oyunculara rekabet üstünlüğü sağlıyor.

WD'nin yeni oyuncaklarından biri olan WD Black SSD SN750 NVMe, özellikleriyle kullanıcıların dikkatini çeken bir ürün. WD BLACK diskinin merkezinde NAND teknolojisi yer alıyor. 64 katmanlı 3D NAND’ımız diskin depolama yoğunluğunu bir önceki nesline göre ikiye katlayarak, depolama sınırlamalarını zorlar ve NAND inovasyonunun muhteşem başarısını sergiliyor.

Bu, yaklaşık olarak bir şerit sakız boyundaki tek taraflı bir diskte bulunan genişletilmiş kapasitenin, büyük dosyalarınızı ve video oyunlarınızı depolamak için yeteceği anlamına geliyor.

Her sistem elbette eşit oluşturulmaz. Farklı grafik kartlarından ve CPU'lardan DRAM ve depolamaya kadar, bilgisayarların hepsi performans ve görünüm açısından farklılık gösterir. WD BLACK SSD’nin şık ve modern soğutucu modeli, M.2 form faktörünü destekleyen masaüstü bilgisayar yapıları ile uyumlu. RGB aydınlatmalı ve sulu soğutma gibi diğer soğutma teknolojili sistemleri tamamlayacak bir bileşen de denilebilir.

Kapsamlı bir inceleme: WD Black SSD SN750 NVMe
SN750 soğutuculu veya soğutucusuz olarak satın alınabiliyor; fiyatlar da değişiklik gösteriyor elbette. WD BLACK SSD Kontrol Paneli, oyun modu özelliğini etkinleştirerek, performansı iyileştirmenize olanak sağlıyor. Bu özellik SSD’deki düşük güç modu fonksiyonunu devre dışı bırakarak, yoğun oyun oynama süreçleri sırasında diskinizin tam güçte çalışmasına imkan veriyor. 

Teknik özellikler:

Arayüz

PCIe Gen3 8 Gb/s, 4 şerite kadar 

Form Faktörü

M.2 2280 

Sıralı Okuma/Yazma:

2 TB
3.400 MB/sn'ye Kadar Okuma
2.900 MB/sn'ye Kadar Yazma 

1 TB
3.470 MB/sn'ye Kadar Okuma
3.000 MB/sn'ye Kadar Yazma 

500 GB
3.430 MB/sn'ye Kadar Okuma
2.600 MB/sn'ye Kadar Yazma 

250 GB
3.100 MB/sn'ye Kadar Okuma
1.600 MB/sn'ye Kadar Yazma

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