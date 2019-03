Kapsamlı bir inceleme: The Division 2

İlk oyundan dolayı yeni oyuna ön yargıyla yaklaşıyorsanız, başınızı iki elinizin arasına koyup tekrar düşünmenizde fayda var: Zira The Division 2, oynadıkça içine çeken bir oyun aslında. İlk oyundan halihazırda bir kitlesi var; yapımcılar da şimdi yeni oyunla bu kitleyi genişletmek ve var olan kitleyi eğlendirmek istiyor.



Oyun, virüsün dünyaya yayılmasının ardından 7 ay geçmesiyle birlikte sizi hikayeye taşıyor. The Division ajanlarının birincil amacı masum insanların hayatını kurtarmak; elbette bu kaosun ortasında. Öncelikle, tanıtım görevlerinin bulunduğunu söyleyelim ve gayet başarılı olduklarını da belirtelim. Dark Zone olayını güzel bir şekilde oyuncuya anlatıyorlar. Ardından, silah güçlerini aynı seviyeye taşıyan bir özellik bulunuyor. Yani, oyunculuk daha ön planda.





Hile yapmayı düşünüyorsanız da bizce hiç kalkışmasanız daha iyi olur. Alınan önlemler hilecilere geçit vermeyecek gibi görünüyor. Diğer yandan The Division 2'nin içinde aslında iki farklı oyun var gibi. Çünkü, hikaye bittikten sonra, oyun sonunda Tom Clancy’s The Division 2 bir hayli değişmekte. Neredeyse yepyeni bir oyun gibi karşımıza çıkıyor.



30 ila 40 saat arası bir oynama süresi sunan The Division 2'de her ne kadar ana görevler ile 30. seviyeye ulaşıyor olsanız da, bunu yan görevleri tamamlamadan gerçekleştiremiyorsunuz. Bunun yanı sıra, etkinlikler, aktiviteler ve kontrol noktaları da bu konuda çok yardımcı oluyor. Bu sayede, 30 olana kadar 30-40 saat civarı bir süre harcıyorsunuz. Hem de bu esnada oyunu öğrenebiliyorsunuz.





Bu arada oyunun tadını gerçekten çıkarmak istiyorsanız, bir ekip şart. Hem daha eğlenceli hale geliyor, hem de daha da kolaylaşıyor. Her ne kadar düşmanlar, ekibinizdeki kişi sayısına göre zorlaşıyor olsa da, ekibin birbirine sağladığı destek sayesinde daha da kolaylaşıyor. Düşmanların seviyeleri, ekipteki en yüksek seviyeye sahip kişiye göre ayarlanıyor. Bu sayede, yüksek seviye oyuncunun diğer oyunları rahatça kasmasının da önüne geçilmiş oluyor.



Oyun içinde 8 aktif yetenek başlığı bulunuyor. Her başlık altında 3 ila 4 adet yetenek yer alıyor. Görevleriniz sayesinde elde ettiğiniz puanlar ile birlikte bu yetenekleri açıyorsunuz. Herhangi 2 yeteneği Q ve E tuşlarına atayarak, aktif bir şekilde kullanıyorsunuz. Yetenek seçimleriniz saldırı, savunma ve destek olabilir. Bunlar, tamamen size ve takımınıza bağlı olarak değişkenlik gösteren unsurlar.





Kapsamlı bir açık dünya oyunu olan The Division 2'de bir yerden bir yere gitmek zor olabilir; bunun için hızlı seyahat imkanı sunuluyor. Yani, dilediğinizde, daha önceden gitmiş olduğunuz bir güvenli bölgeye ışınlanabiliyorsunuz.



Dark Zone'a değinelim biraz da... Dark Zone, daha 12. seviyedeyken tanıtılıyor. Bu seviyeye gelene kadar oyunun temellerini öğreniyorsunuz. Bu aşamadan sonra Dark Zone, her türlü ayrıntıyı iyice kullanmakta olduğunuz bir alan. Dark Zone, PvP’nin döndüğü yer. Tom Clancy’s The Division 2 ile bizlere sunulan Dark Zone’un kendisine ait bir seviyesi bulunmakta. Bu seviyeler sayesinde yetenekler elde edebiliyorsunuz. Bu yetenekleri de, ana merkezinizde açabiliyorsunuz. Her yetenek önemli bir yere sahip. Dark Zone, genel olarak iyi eşyaları düşürebileceğiniz bir ortam sunuyor.





The Division 2 sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 7 – Windows 8 – Windows 10

İşlemci: AMD FX-6350 – Intel Core I5-2500K

RAM: 8 GB

Ekran kartı: AMD Radeon R9 270 – Nvidia Geforce GTX 670

VRAM: 2 GB

DirectX: DirectX 11 – 12

Önerilen sistem gereksinimleri – 1080p | 60 FPS

İşletim sistemi: Windows 7 – Windows 8 – Windows 10

İşlemci: AMD Ryzen 5 1500X – Intel Core I7-4790

RAM: 8 GB

Ekran kartı: AMD RX 480 – Nvidia Geforce GTX 970

VRAM: 4 GB

DirectX: DirectX 11 – 12

Yüksek sistem gereksinimleri – 1440p | 60 FPS

İşletim sistemi: Windows 7 – Windows 8 – Windows 10

İşlemci: AMD Ryzen 7 1700 – Intel Core I7-6700K

RAM: 16 GB

Ekran kartı: AMD RX Vega 56 – Nvidia Geforce GTX 1070

VRAM: 8 GB

DirectX: DirectX 11 – 12