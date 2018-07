Kapsamlı bir inceleme: The Crew 2

Dünya'nın en gelişmiş yarış oyunu olmaya aday olan The Crew 2, oyunculara açık dünyada en iyi yarış deneyimini sunuyor. Birden çok oyun modunu içerisinde barındıran The Crew 2 hem havada, hem karada, hemde suda yarış olanağı sunuyor.

The Crew 2, istediğiniz her aracı sürmenize ve her ortamda yarışabilmenize olanak sağlıyor. Aynı zamanda Online sunucularda Dünya'nın her yerinden insanlarla yarış yapabildiğiniz gibi arkadaşlarınızla oyunun devasa haritasında gezme imkanınada sahipsiniz.

Oyunu ilk açtığımızda bize ilk olarak bir karakter seçmemizi söylüyor. Oyun tarafından hazırlanan karakterlerden birini seçtikten sonra ekrana bir sinematik giriyor ve arkasından bizi yarışın ortasına atıyor.





İlk olarak Porsche GT3 RS ile karada inanılmaz bir yarışın içerisinde dahil oluyoruz. Arazide başlayan yarış şehrin içinde devam ediyor ve bu kısımda oyunun mükemmel grafikleri oyunculara yarışın içindeymiş gibi hissettiriyor.

İlk oyunda olduğu gibi, The Crew 2'de de oyun alanımız Rushmore Dağı, Büyük Kanyon, Monument Valley ve Golden Gate Köprüsü gibi simgesel yapılar da dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde tüm büyük şehirleri kapsıyor. Özellikle New York, San Francisco arasında 45 dakikanıza mal olacak yolculuğu mutlaka gerçekleştirmenizi tavsiye ederim. Hikaye bu oyunda da yine çok fazla baskın ve etkileyici değil ve sadece sizi görevden göreve yönlendirmeye yarıyor. Crew 2'de oyunun Need for Speed tarzından Forza Horizon tarzına doğru geçiş yapması belki de en büyük değişikliklerin başında yer alıyor.





Biraz ilerledikten sonra bir ara sahne ile bizi sürat motoruna yönlendiren oyun, yarışı denizde sürat motorları ile devam ettiriyor. Şehrin ortasından geçen bir nehir üzerinde yarşırken yine ilerlediğimizde bir ara sahne daha giriyor ve bu seferde kendimizi uçak kullanırken buluyoruz.

Şehrin üzerinde, bulutların arasında ilerlerken, aynı zamanda oyunun belirlediği bölgeler içinden geçmeye çalışıyoruz. İlk sahneden aksiyonu doruklarına kadar yaşatan The Crew 2, devamında son bir ara sahne ile oyunun ilk bölümünü bitiriyor.

Oyun sadece araba yarışından ibaret değil. Havada,karada ve denizde yarışabiliyorsunuz. Yani oyun içerisinde sürat teknesi, Jetstream tekneler, yarış uçakları, akrobasi uçakları, motosikletler, canavar kamyonlar, hiper arabalar, drag araçları, drift araçları, motocross motosikletler ve helikopterler mevcut.

Ubisoft, oyun haritasını dolu gösterme konusunda çok uğraşmış. Şu an oyunda PvP modu yok ve 2018 sonunda aktif edilmesi bekleniyor. Yani online oynayamıyorsunuz.