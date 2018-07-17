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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
17.07.2018 - 08:33, Son Güncelleme:

Kapsamlı bir inceleme: The Crew 2

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Kapsamlı bir inceleme: The Crew 2

Çok sıkı bir yarış oyununa ne dersiniz? Vakit ayırdığınıza fazlasıyla değecek olan Crew 2; daha çok günümüzün takip edilmekten haz duyan, sosyal medyadaki takipçi sayıları ile övünen kitleyi hedefliyor gibi görünüyor.

Dünya'nın en gelişmiş yarış oyunu olmaya aday olan The Crew 2, oyunculara açık dünyada en iyi yarış deneyimini sunuyor. Birden çok oyun modunu içerisinde barındıran The Crew 2 hem havada, hem karada, hemde suda yarış olanağı sunuyor.

The Crew 2, istediğiniz her aracı sürmenize ve her ortamda yarışabilmenize olanak sağlıyor. Aynı zamanda Online sunucularda Dünya'nın her yerinden insanlarla yarış yapabildiğiniz gibi arkadaşlarınızla oyunun devasa haritasında gezme imkanınada sahipsiniz.

Oyunu ilk açtığımızda bize ilk olarak bir karakter seçmemizi söylüyor. Oyun tarafından hazırlanan karakterlerden birini seçtikten sonra ekrana bir sinematik giriyor ve arkasından bizi yarışın ortasına atıyor.

Kapsamlı bir inceleme: The Crew 2

İlk olarak Porsche GT3 RS ile karada inanılmaz bir yarışın içerisinde dahil oluyoruz. Arazide başlayan yarış şehrin içinde devam ediyor ve bu kısımda oyunun mükemmel grafikleri oyunculara yarışın içindeymiş gibi hissettiriyor.

İlk oyunda olduğu gibi, The Crew 2'de de oyun alanımız Rushmore Dağı, Büyük Kanyon, Monument Valley ve Golden Gate Köprüsü gibi simgesel yapılar da dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde tüm büyük şehirleri kapsıyor. Özellikle New York, San Francisco arasında 45 dakikanıza mal olacak yolculuğu mutlaka gerçekleştirmenizi tavsiye ederim. Hikaye bu oyunda da yine çok fazla baskın ve etkileyici değil ve sadece sizi görevden göreve yönlendirmeye yarıyor. Crew 2'de oyunun Need for Speed tarzından Forza Horizon tarzına doğru geçiş yapması belki de en büyük değişikliklerin başında yer alıyor.

Kapsamlı bir inceleme: The Crew 2

Biraz ilerledikten sonra bir ara sahne ile bizi sürat motoruna yönlendiren oyun, yarışı denizde sürat motorları ile devam ettiriyor. Şehrin ortasından geçen bir nehir üzerinde yarşırken yine ilerlediğimizde bir ara sahne daha giriyor ve bu seferde kendimizi uçak kullanırken buluyoruz.

Şehrin üzerinde, bulutların arasında ilerlerken, aynı zamanda oyunun belirlediği bölgeler içinden geçmeye çalışıyoruz. İlk sahneden aksiyonu doruklarına kadar yaşatan The Crew 2, devamında son bir ara sahne ile oyunun ilk bölümünü bitiriyor.

Oyun sadece araba yarışından ibaret değil. Havada,karada ve denizde yarışabiliyorsunuz. Yani oyun içerisinde sürat teknesi, Jetstream tekneler, yarış uçakları, akrobasi uçakları, motosikletler, canavar kamyonlar, hiper arabalar, drag araçları, drift araçları, motocross motosikletler ve helikopterler mevcut.

Ubisoft, oyun haritasını dolu gösterme konusunda çok uğraşmış. Şu an oyunda PvP modu yok ve 2018 sonunda aktif edilmesi bekleniyor. Yani online oynayamıyorsunuz.

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