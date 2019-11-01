Kapsamlı bir inceleme: TCL Movetime MT40
Ülkemizde akıllı çocuk saati dendiği zaman TCL ve alt markası Alcatel daha fazla öne çıkmayı başarıyor. Farklı modellerle ebeveynlerin ilgisini çeken TCL şimdi biraz daha üst seviyede bir çocuk saati piyasaya sürdü. Peki bu saat hangi özelliklerle geliyor?
Movetime MT40 akıllı çocuk saati 1.3 inçlik renkli ekrana ve dahili kameraya sahip. IP65 sertifikası ile suya ve toza dayanıklı. 4.5G desteği sayesinde çift yönlü sesli arama, görüntülü konuşma, fotoğraf paylaşma, sesli mesajlaşma ve emoji gönderme imkânı sunuyor. Ayrıca grup konuşmaları da destekleniyor.
Özelleştirilebilir güvenli bölgeler rahatlıkla uygulama üzerinden ayarlanabiliyor; çocuğunuz bu bölgeleri terk ederse TCL Connect uygulaması üzerinden size bildirim geliyor. Ayrıca çocukların güvende hissetmediği herhangi bir durum için bir SOS tuşu da barındırıyor.
Saatin sol tarafında Nano SIM kart girişi yer alıyor. Buraya bir SIM kart takmanız saatin iletişim özelliklerinden faydalanmanız açısından oldukça önemli elbette. Hemen üzerinde de saati şarj edebileceğiniz USB yuvası yer alıyor. Kutu içeriğinde de gerekli USB kablosunu bulabiliyorsunuz.
Saatin diğer tarafında ise, güç tuşu ve hemen altında da hoparlör mevcut.
Üzerinde 600 mAh kapasitesinde bir batarya bulunduran saat, 2 gün ila 5 gün arasında pil ömrü sağlayabiliyor. Ayrıca 5 saate kadar da konuşma süresi sunan Movetime MT40, 2 saat içinde de tam kapasite şarj olabiliyor.
Okul Zamanı Modu ise bildirimleri sessize alarak çocuğun dikkatinin dağılmasını engelliyor. Fitness değerlerini takip edebilen Movetime MT40 akıllı çocuk saati Türkiye'de pembe ve mavi renk seçenekleriyle 999 TL fiyat etiketine sahip.
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