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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
01.11.2019 - 15:10, Son Güncelleme:

Kapsamlı bir inceleme: TCL Movetime MT40

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Kapsamlı bir inceleme: TCL Movetime MT40

Ülkemizde akıllı çocuk saati dendiği zaman TCL ve alt markası Alcatel daha fazla öne çıkmayı başarıyor. Farklı modellerle ebeveynlerin ilgisini çeken TCL şimdi biraz daha üst seviyede bir çocuk saati piyasaya sürdü. Peki bu saat hangi özelliklerle geliyor?

Movetime MT40 akıllı çocuk saati 1.3 inçlik renkli ekrana ve dahili kameraya sahip. IP65 sertifikası ile suya ve toza dayanıklı. 4.5G desteği sayesinde çift yönlü sesli arama, görüntülü konuşma, fotoğraf paylaşma, sesli mesajlaşma ve emoji gönderme imkânı sunuyor. Ayrıca grup konuşmaları da destekleniyor.

Özelleştirilebilir güvenli bölgeler rahatlıkla uygulama üzerinden ayarlanabiliyor; çocuğunuz bu bölgeleri terk ederse TCL Connect uygulaması üzerinden size bildirim geliyor. Ayrıca çocukların güvende hissetmediği herhangi bir durum için bir SOS tuşu da barındırıyor.

Kapsamlı bir inceleme: TCL Movetime MT40

Saatin sol tarafında Nano SIM kart girişi yer alıyor. Buraya bir SIM kart takmanız saatin iletişim özelliklerinden faydalanmanız açısından oldukça önemli elbette. Hemen üzerinde de saati şarj edebileceğiniz USB yuvası yer alıyor. Kutu içeriğinde de gerekli USB kablosunu bulabiliyorsunuz.

Saatin diğer tarafında ise, güç tuşu ve hemen altında da hoparlör mevcut. 

Üzerinde 600 mAh kapasitesinde bir batarya bulunduran saat, 2 gün ila 5 gün arasında pil ömrü sağlayabiliyor. Ayrıca 5 saate kadar da konuşma süresi sunan Movetime MT40, 2 saat içinde de tam kapasite şarj olabiliyor.

Kapsamlı bir inceleme: TCL Movetime MT40

Okul Zamanı Modu ise bildirimleri sessize alarak çocuğun dikkatinin dağılmasını engelliyor. Fitness değerlerini takip edebilen Movetime MT40 akıllı çocuk saati Türkiye'de pembe ve mavi renk seçenekleriyle 999 TL fiyat etiketine sahip.


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