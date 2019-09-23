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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
23.09.2019 - 15:06, Son Güncelleme:

Kapsamlı bir inceleme: Spyro Reignited Trilogy

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Kapsamlı bir inceleme: Spyro Reignited Trilogy

Oyun dünyasının unutulmaz klasik serilerinden olan Spyro ile yeniden buluştuk. Spyro Reignited Trilogy adı altında bir araya gelen oyunlar, orijinaline sadık kalınarak yenilenmiş görsellik, yeniden yaratılan sinematik sahneler, yeniden bestelenen müzikler, mini oyunlar ve günümüze uygun hale getirilen kontrol sistemi ile bizlere farklı bir nostalji yaşatıyor.

1998 yılının Eylül ayında çıkmış olan Spyro the Dragon oyununda, ejderha krallığı boyunca ilerleyerek diğer ejderhaları Gnasty Gnorc tarafından yapılan bir büyüden kurtarmaya çalışan Spyro ve Sparx ikilisinin başlarından geçenler anlatılıyordu. Ertesi yıl çıkmış olan Spyro 2: Ripto's Rage! oyununda ise Spyro ve Sparx, ilk oyundan sonra bir tatile çıkmaya karar vermiş olsalar da girdikleri geçit onları Avalar topraklarına çıkartmıştı.

Ripto isimli bir büyücünün toprakları istila etmesi ve kullandığı büyü ile ortalığı karıştırması neticesinde, iş bir kez daha Spyro ve Sparx ikilisine düşmüştü. Spyro üçlemesinin son oyunu olan Spyro: Year of the Dragon ise bu defa Forgotten Realms isimli bir bölgeyi kontrolü altında tutmaya çalışan Sorceress isimli bir zalimle cebelleşiyorduk. Sorceress bu konuda yalnız değildi. Öyle ki Bianca isimli bir de yardımcısı vardı. Bizler de yine Spyro ve Sparx olarak Sorceress ve Bianca ikilisini bertaraf etmeye çalışıyorduk.

Spyro’nun ilk üç oyununu yeniden bizlerle buluşturan Spyro Reignited Trilogy, eğlenceli grafikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Nintendo Switch için uzun zamandır beklenen oyunlardan biri olan Spyro, zaten çıkışıyla beraber dikkatleri üzerine toplamış durumda. Hem karakterler hem de seslendirmeler elden geçirildiği için oyun çok şık duruyor.

Spyro bir çocuk ejderha. Ve ilk üç oyun ilginç bir mekanik altyapıya sahip. Spyro’nun hedefi bölüm arasında yolculuk yaparak olabildiğince elmas toplamak ve diğer ejderhaları kurtarmak. Bu yüzden çeşitli platform bulmacalarını çözerek bölümleri olabildiğince başarılı bir şekilde tamamlamanız gerekiyor.

Kapsamlı bir inceleme: Spyro Reignited Trilogy


Spyro yayınlandığı dönemde gerçekten bonkör bir hareket şemasına sahipti. Spyro yapabildiği akrobatik hareketleri sayesinde bugün bile rakiplerinden sıyrılıyor. Koşarak düşmanları etkisiz hale getirebiliyor, alev püskürtebiliyor, havada süzülebiliyor ve yanlara doğru yuvarlanarak gelen saldırılardan kaçabiliyor. Üstelik bu hareketler hem geçici hem de kalıcı olarak geliştirilebiliyor.

Teknolojinin de gelişmesiyle her seferinde daha geniş, daha eğlenceli Spyro oyunları ile karşılaşıyoruz. İlk oyun olan Spyro the Dragon son derece basit mekanikler üzerine kurulu. Bölümler arasında yolculuk yapıyor gem toplayıp, ejderhaları serbest bırakıyoruz. Bölümleri yeniden ziyaret edebiliyor ve ilerleyişinizi yüzde 100 seviyesine çekmeye çalışabiliyorsunuz.

Spyro 2: Ripto’s Rage! ise serinin ikinci oyunu. Bu oyunda karakterler arası etkileşimden tutun da, oyun dünyası ve hikayeye kadar her şey bir adım öteye taşınmış durumda. Ripto’ya karşı durduğumuz bu mücadelede bazı yeni mekanikler bizleri karşılıyor.

Spyro: Year of the Dragon ise çok daha geniş bir oyun alanını, bazı farklı mekaniklerle buluşturuyor. Bu kez orb’lar ve gem’ler dışında farklı kaynaklarımız da bulunuyor. Ayrıca Spyro’nun hareket şemasına yere sert iniş yapma gibi yeni yetenekler ekleniyor.

Kapsamlı bir inceleme: Spyro Reignited Trilogy

Spyro Reignited Trilogy En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i3-2100 | AMD FX-6300

Bellek: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 (2 GB) | AMD Radeon HD 7850 (2 GB)

DirectX: DirectX Versiyon 9.0

Depolama: 40 GB

Ses Kartı: DirectX Uyumlu Ses Kartı 

Spyro Reignited Trilogy Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i5-2500K | AMD FX-8350

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 (2 GB) | AMD Radeon RX 480

DirectX: DirectX Versiyon 9.0

Depolama: 40 GB

Ses Kartı: DirectX Uyumlu Ses Kartı




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