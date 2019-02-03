Kapsamlı bir inceleme: Sennheiser Momentum True Wireless Kablosuz Kulak İçi Kulaklık

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriKapsamlı bir inceleme: Sennheiser Momentum True Wireless Kablosuz Kulak İçi Kulaklık
GeriTeknoloji Kapsamlı bir inceleme: Sennheiser Momentum True Wireless Kablosuz Kulak İçi Kulaklık
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
03.02.2019 - 12:16, Son Güncelleme:

Kapsamlı bir inceleme: Sennheiser Momentum True Wireless Kablosuz Kulak İçi Kulaklık

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kapsamlı bir inceleme: Sennheiser Momentum True Wireless Kablosuz Kulak İçi Kulaklık

Sennheiser Momentum True Wireless, kablosuz kulaklık arayanlar için 'minik' bir çözüm sunuyor. Şarj kutusundan çıkardıktan sonra minik kulaklıkları kulağına takmanızla birlikte müzik keyfi başlıyor. İşte kulaklık aksesuarlarının önde gelen isimlerinde Sennheiser'ın yeni nesil kablosuz kulak içi kulaklıkları...

Sennheiser Momentum True Wireless, Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanan ve kablosuz kulaklıkların geldiği son noktayı gösteren kullanışlı bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. iOS ve Android cihazlarla kolayca bağlantı kurabilen Sennheiser Momentum True Wireless, minik görüntüsüne karşılık oldukça iyi ses veriyor. Sağ ve sol kulaklıklar arasında herhangi bir gecikme sorunu yaşanmazken, parmak ucunuzla kontrolü sağlıyorsunuz.

Kapsamlı bir inceleme: Sennheiser Momentum True Wireless Kablosuz Kulak İçi Kulaklık


Örneğin Google Asistan veya Siri'yi kullanmak istediğinizde sağ kulaklığınıza tek bir dokunuş yapmanız yeterli geliyor. Dijital asistanınız otomatik olarak bu şekilde etkinleştirilebilirken, sezgisel dokunmatik yüzeyi sayesinde kulaklığınıza dokunarak çağrılarınıza yanıt verebiliyor veya sesi açıp kapayabiliyorsunuz. 

Kapsamlı bir inceleme: Sennheiser Momentum True Wireless Kablosuz Kulak İçi Kulaklık


Elbette Sennheiser Momentum True Wireless'ın batarya ömrüne de değinmeden olmaz. Bu minik kulaklıklar kompakt bir şarj ünitesinin içinde şarj oluyor; aynı zamanda kulaklıkları muhafaza ediyor. Kompakt şarj ünitesiyle 2 tam ekstra şarj ile 4 saatlik bir dinlemeyi 12 saate kadar çıkarma şansınız var. Söz konusu kulaklık, daha iyi bir ses yalıtımı sunabilmek için 4 farklı boyutta kulaklık ucuyla birlikte geliyor.

Kapsamlı bir inceleme: Sennheiser Momentum True Wireless Kablosuz Kulak İçi Kulaklık


Oldukça dayanıklı, sert ve su sıçramalarına dirençli malzemelerden üretilen ve IOX4 sertifikasına sahip olan ürün, otomatik AÇ/KAPAT özelliği sayesinde kutusuna geri koyduğunuzda kendini şarj ediyor. Smart Control Uygulamamız aracılığıyla sesleri istediğiniz gibi duymak için ince ayar yapabiliyorsunuz. 

Kapsamlı bir inceleme: Sennheiser Momentum True Wireless Kablosuz Kulak İçi Kulaklık


Aynı anda birden fazla telefonla bağlantısı söz konusu olmayan ürün, aynı zamanda Aktif Gürültü Önleyici teknolojisine de sahip. Böylece telefon görüşmesi yaparken sesinizi daha net bir şekilde karşı tarafa ulaştırabiliyor, dış seslerden çok fazla etkilenmiyorsunuz. 

n11.com üzerinden satışı yapılan ürünün fiyatı ise 1999 TL.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?