Kapsamlı bir inceleme: Sennheiser Momentum True Wireless Kablosuz Kulak İçi Kulaklık
Sennheiser Momentum True Wireless, kablosuz kulaklık arayanlar için 'minik' bir çözüm sunuyor. Şarj kutusundan çıkardıktan sonra minik kulaklıkları kulağına takmanızla birlikte müzik keyfi başlıyor. İşte kulaklık aksesuarlarının önde gelen isimlerinde Sennheiser'ın yeni nesil kablosuz kulak içi kulaklıkları...
Sennheiser Momentum True Wireless, Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanan ve kablosuz kulaklıkların geldiği son noktayı gösteren kullanışlı bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. iOS ve Android cihazlarla kolayca bağlantı kurabilen Sennheiser Momentum True Wireless, minik görüntüsüne karşılık oldukça iyi ses veriyor. Sağ ve sol kulaklıklar arasında herhangi bir gecikme sorunu yaşanmazken, parmak ucunuzla kontrolü sağlıyorsunuz.
Örneğin Google Asistan veya Siri'yi kullanmak istediğinizde sağ kulaklığınıza tek bir dokunuş yapmanız yeterli geliyor. Dijital asistanınız otomatik olarak bu şekilde etkinleştirilebilirken, sezgisel dokunmatik yüzeyi sayesinde kulaklığınıza dokunarak çağrılarınıza yanıt verebiliyor veya sesi açıp kapayabiliyorsunuz.
Elbette Sennheiser Momentum True Wireless'ın batarya ömrüne de değinmeden olmaz. Bu minik kulaklıklar kompakt bir şarj ünitesinin içinde şarj oluyor; aynı zamanda kulaklıkları muhafaza ediyor. Kompakt şarj ünitesiyle 2 tam ekstra şarj ile 4 saatlik bir dinlemeyi 12 saate kadar çıkarma şansınız var. Söz konusu kulaklık, daha iyi bir ses yalıtımı sunabilmek için 4 farklı boyutta kulaklık ucuyla birlikte geliyor.
Oldukça dayanıklı, sert ve su sıçramalarına dirençli malzemelerden üretilen ve IOX4 sertifikasına sahip olan ürün, otomatik AÇ/KAPAT özelliği sayesinde kutusuna geri koyduğunuzda kendini şarj ediyor. Smart Control Uygulamamız aracılığıyla sesleri istediğiniz gibi duymak için ince ayar yapabiliyorsunuz.
Aynı anda birden fazla telefonla bağlantısı söz konusu olmayan ürün, aynı zamanda Aktif Gürültü Önleyici teknolojisine de sahip. Böylece telefon görüşmesi yaparken sesinizi daha net bir şekilde karşı tarafa ulaştırabiliyor, dış seslerden çok fazla etkilenmiyorsunuz.
n11.com üzerinden satışı yapılan ürünün fiyatı ise 1999 TL.
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