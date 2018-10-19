Kapsamlı bir inceleme: Samsung Galaxy Watch
Samsung Galaxy Watch ilk kez Galaxy Note 9 etkinliğinde karşımıza çıkmış ve dikkatleri üzerine çekmişti. Galaxy Watch'ı Gear S3 Frontier ile karşılaştırıp farklarını masaya yatırıyoruz. Galaxy Watch özellikle kullanılan malzemesi, yepyeni işlemcisi ve pil kapasitesiyle öne çıkıyor.
Sakinleşmenizi sağlayacak nefes egzersizlerini size sunan akıllı saat, aynı zamanda daha iyi bir uyku için size özel analizler yaparak öneriler sunuyor. Yine Apple Watch ile benzer şekilde e-SIM kullanıma sunuldu.
Bunun yanı sıra akıllı saatten hava durumu, ajanda ve sağlık gibi konularda günlük brifing alabiliyorsunuz. Gümüş, gece siyahı, ve rose altın olmak üzere üç farklı seçeneği bulunan akıllı saati farklı kayışlar ile kullanmak mümkün.
Corning’in Gorilla DX teknolojisi ile korunan akıllı saat, bu sayede askeri düzeyde dayanıklılık sunuyor. Tahmin edilebileceği gibi cihaz suya karşı dayanıklı yapıda.
42 mm ve 46 mm olmak üzere iki farklı boyutta gelen saat, 1,3 inç AMOLED ekran üzerine kuruluyor. Bu ekran çizilmeye oldukça dayanıklı Gorilla DX+ cam ile korunuyor. Resmi verilere göre saat 470 mAh pil ile 7 güne yakın bir kullanım ömrü sunabiliyor. 60 binden fazla saat arayüzüne sahip olan Samsung Galaxy Watch, olması gerektiği gibi su geçirmiyor.
Nabız dahil birçok kalemde aktivite takibi yapabilen saat, artık kullanıcısına çok daha derin bilgiler sunabiliyor. Dokunmatik ekran yanında Gear S3 gibi döndürülebilen çerçeveyle kontrol edilen saat, biraz daha minimalist görünüyor.
Samsung Galaxy Watch fiyatı ise iki farklı modelde farklılık gösteriyor; 42 mm’lik model 1999 TL’den satılırken, 46 mm’lik model 2199 TL’den satılıyor.
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