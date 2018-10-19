Kapsamlı bir inceleme: Samsung Galaxy Watch

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
19.10.2018 - 13:41, Son Güncelleme:

Kapsamlı bir inceleme: Samsung Galaxy Watch

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Kapsamlı bir inceleme: Samsung Galaxy Watch

Samsung Galaxy Watch ilk kez Galaxy Note 9 etkinliğinde karşımıza çıkmış ve dikkatleri üzerine çekmişti. Galaxy Watch'ı Gear S3 Frontier ile karşılaştırıp farklarını masaya yatırıyoruz. Galaxy Watch özellikle kullanılan malzemesi, yepyeni işlemcisi ve pil kapasitesiyle öne çıkıyor.

Sakinleşmenizi sağlayacak nefes egzersizlerini size sunan akıllı saat, aynı zamanda daha iyi bir uyku için size özel analizler yaparak öneriler sunuyor.  Yine Apple Watch ile benzer şekilde e-SIM kullanıma sunuldu.

Bunun yanı sıra akıllı saatten hava durumu, ajanda ve sağlık gibi konularda günlük brifing alabiliyorsunuz. Gümüş, gece siyahı, ve rose altın olmak üzere üç farklı seçeneği bulunan akıllı saati farklı kayışlar ile kullanmak mümkün.

Kapsamlı bir inceleme: Samsung Galaxy Watch

Corning’in Gorilla DX teknolojisi ile korunan akıllı saat, bu sayede askeri düzeyde dayanıklılık sunuyor. Tahmin edilebileceği gibi cihaz suya karşı dayanıklı yapıda.

42 mm ve 46 mm olmak üzere iki farklı boyutta gelen saat, 1,3 inç AMOLED ekran üzerine kuruluyor. Bu ekran çizilmeye oldukça dayanıklı Gorilla DX+ cam ile korunuyor. Resmi verilere göre saat 470 mAh pil ile 7 güne yakın bir kullanım ömrü sunabiliyor. 60 binden fazla saat arayüzüne sahip olan Samsung Galaxy Watch, olması gerektiği gibi su geçirmiyor.

Nabız dahil birçok kalemde aktivite takibi yapabilen saat, artık kullanıcısına çok daha derin bilgiler sunabiliyor. Dokunmatik ekran yanında Gear S3 gibi döndürülebilen çerçeveyle kontrol edilen saat, biraz daha minimalist görünüyor.

Kapsamlı bir inceleme: Samsung Galaxy Watch


Samsung Galaxy Watch fiyatı ise iki farklı modelde farklılık gösteriyor; 42 mm’lik model 1999 TL’den satılırken, 46 mm’lik model 2199 TL’den satılıyor.

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