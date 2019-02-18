Kapsamlı bir inceleme: Razer Raiju Mobile

Razer'ın oyuncu ekipmanlarından biri olan ve telefonları birer oyun makinesine çeviren Razer Raiju Mobile, araba yarışlarından savaş oyunlarına pek çok oyunda işinizi kolaylaştıracak bir ürün. Ürünün kutusunu açmanızla birlikte kurulumunu yapmak biraz zahmetli gibi görünse de, kurulum sonrası oyun deneyiminiz gerçekten de bir üst seviyeye çıkıyor.

Raiju Mobile’ı elinize ilk aldığınız andan itibaren, ne kadar dayanıklı ve rahat olduğunu hissedebilirsiniz. Size dayanıklı olduğunu söyleyen sağlam bir ağırlığa sahip.





Razer Raiju Mobile, oldukça başarılı bir tutuş hissi sunuyor. Kablosuz olarak 306 gram ağırlığındaki üründe kullanılan malzeme kalitesi çok hoş, hatta kullandığımız en iyi gamepad’lerden. Cihazın neredeyse her yanında tuşlar yer alıyor ve bunları özelleştirebiliyorsunuz. Üstelik, tuşlarda kullanılan Mecha-Tactile teknolojisi sayesinde bir mekanik hissi veriyor ve diğer gamepad’lere kıyasla tuşlar daha hızlı hamleler yapabilmenizi sağlıyor.

Kontrolörün çoğu dokulu bir plastikle kaplanmış ki bu da kavramayı güçlendiriyor. Her joystick daha iyi tutuş için pürüzlü ve kauçukla kaplı. Düğmelerin tümü parlak plastikten.

Son olarak oyun uyumluluğu açısından Razer, web sitesinde denetleyicinin uyumlu olduğu oyunların kapsamlı bir listesini sizlere sunuyor.

Ürünün kutusundan biri uzun, biri de kısa (iki ucu da Type-C) olmak üzere iki tane USB Type-C kablo çıkıyor. Bir tanesiyle cihazı şarj ediyor, diğeriyle de telefona bağlayıp kablolu olarak oynayabiliyorsunuz. Gamepad’in yaklaşık 4 saatte şarj olduğunu ve tek şarj ile yaklaşık 23 saatlik oyun deneyimi sunabildiğini de belirtelim.

Raiju Mobile’ın taşınabilir olması öne çıkan bir özelliği. Bluetooth ile bağlanmak istemediğiniz zamanlarda USB-C kablosunu kullanabilirsiniz. Kablolu veya kablosuz bağlantılar arasında herhangi bir fark yok.





Telefonu tutma mekanizması iyi tasarlanmış, metal takviyeli ve 60 dereceye kadar ayarlanabiliyor. Böylece onu daha doğal tutabilirsiniz. Beklediğiniz gibi, kumanda Razer Phone 2 ile oldukça iyi çalışıyor. Ancak telefon üzerindeki fiziksel tuşlar kumanda tarafından engellendiğinden, ses seviyesini kontrol etmek için çok işlevli tuşlardan ikisini yeniden ayarlamak isteyeceksiniz.