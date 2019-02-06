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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
06.02.2019 - 10:24, Son Güncelleme:

Kapsamlı bir inceleme: Razer Nari Ultimate

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Kapsamlı bir inceleme: Razer Nari Ultimate

Oyuncular için geliştirdiği ürünlerle dikkat çeken Razer'ın geçtiğimiz aylarda dünyaya duyurduğu ve ses getiren kablosuz oyuncu kulaklığı Razer Nari Ultimate, bir kafa üstü kulaklık. Oyun amacıyla tasarlanan ürün bakın hangi özellikleri kullanıcılara sunuyor?

Razer Nari Ultimate'in en dikkat çeken özelliği HyperSense teknolojisi... Almanya merkezli Lofelt tarafından geliştirilen bu teknoloji, oyunu, filmi ya da dinlediğiniz müziği gerçek anlamda hissetmenize imkan tanıyor. Bunu bünyesinde yer alan gelişmiş titreşim motoruyla yerine getiren kulaklık, özellikle oyunlardan alınan deneyimi oldukça değiştiriyor. Titreşim şiddetinin yazılımsal olarak ayarlanabildiği kulaklık, kablosuz olarak çalışıyor ve yüksek ses kalitesi veriyor.

Bünyesinde ufak bir mikrofon yer alan cihaz, tasarımsal olarak oldukça heybetli görünüyor. Genel olarak çok konforlu olduğu belirtilen ürün, istenirse kablolu olarak da kullanılabiliyor.

Kapsamlı bir inceleme: Razer Nari Ultimate


THX Spatial Audio desteğiyle çevrenizin farkına 360 derece varmanıza imkan tanıyan Razer Nari Ultimate, şirketin en iyi kulaklığı konumunda. HyperSense teknolojisine sahip Nari Ultimate ise inovatif rahat bir tasarım ile kafaya otomatik uyum sağlayan ve her türlü kafa şekline uyan bandın yanında; soğutma jelli kulakçıklara sahip.

Uzun süreli oyunlarda hem kafanın şeklini alarak sıkma hissini yok ettiği hem de kulak kısmındaki soğutması ile terlemeyi engellediğinden ideal bir kullanım sağlayan Razer Nari Ultimate aynı zamanda THX Spatial Audio özelliğini de barındırıyor.

Kapsamlı bir inceleme: Razer Nari Ultimate


Oyun/chat dengesine sahip kulaklık hem kablolu hem de kablosuz modunda kullanılabildiği için PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch ve mobil cihazlar arasında kolayaca geçişe imkan sunuyor.

199 dolar satış fiyatı bulunan kulaklığın, HyperSense teknolojisine sahip olmayan versiyonları da bulunuyor.

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