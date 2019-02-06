Kapsamlı bir inceleme: Razer Nari Ultimate
Oyuncular için geliştirdiği ürünlerle dikkat çeken Razer'ın geçtiğimiz aylarda dünyaya duyurduğu ve ses getiren kablosuz oyuncu kulaklığı Razer Nari Ultimate, bir kafa üstü kulaklık. Oyun amacıyla tasarlanan ürün bakın hangi özellikleri kullanıcılara sunuyor?
Razer Nari Ultimate'in en dikkat çeken özelliği HyperSense teknolojisi... Almanya merkezli Lofelt tarafından geliştirilen bu teknoloji, oyunu, filmi ya da dinlediğiniz müziği gerçek anlamda hissetmenize imkan tanıyor. Bunu bünyesinde yer alan gelişmiş titreşim motoruyla yerine getiren kulaklık, özellikle oyunlardan alınan deneyimi oldukça değiştiriyor. Titreşim şiddetinin yazılımsal olarak ayarlanabildiği kulaklık, kablosuz olarak çalışıyor ve yüksek ses kalitesi veriyor.
Bünyesinde ufak bir mikrofon yer alan cihaz, tasarımsal olarak oldukça heybetli görünüyor. Genel olarak çok konforlu olduğu belirtilen ürün, istenirse kablolu olarak da kullanılabiliyor.
THX Spatial Audio desteğiyle çevrenizin farkına 360 derece varmanıza imkan tanıyan Razer Nari Ultimate, şirketin en iyi kulaklığı konumunda. HyperSense teknolojisine sahip Nari Ultimate ise inovatif rahat bir tasarım ile kafaya otomatik uyum sağlayan ve her türlü kafa şekline uyan bandın yanında; soğutma jelli kulakçıklara sahip.
Uzun süreli oyunlarda hem kafanın şeklini alarak sıkma hissini yok ettiği hem de kulak kısmındaki soğutması ile terlemeyi engellediğinden ideal bir kullanım sağlayan Razer Nari Ultimate aynı zamanda THX Spatial Audio özelliğini de barındırıyor.
Oyun/chat dengesine sahip kulaklık hem kablolu hem de kablosuz modunda kullanılabildiği için PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch ve mobil cihazlar arasında kolayaca geçişe imkan sunuyor.
199 dolar satış fiyatı bulunan kulaklığın, HyperSense teknolojisine sahip olmayan versiyonları da bulunuyor.
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