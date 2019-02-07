Kapsamlı bir inceleme: Oppo RX17 Pro
Çinli telefon üreticileri birbiri ardına Türkiye pazarına girmeyi sürdürüyor. Huawei ve Xiaomi'nin ardından bu kez Oppo, Türkiye telefon pazarındaki yerini aldı. Yeni telefonlarıyla sahneye çıkan şirketin en dikkat çeken ürünü ise amiral telefonu Oppo RX17 Pro oldu. Bakın yeni telefon hangi özelliklerle geliyor? Türkiye fiyatı ne oldu?
Oppo, Türkiye pazarına hızlı bir giriş yaptı. 30 Ocak'ta İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında yeni telefonlarını tanıtan şirket, pazarı hareketlendireceğe benziyor. Çin telefon pazarının iki numaralı ismi olan şirket, uzun zamandır amiral telefonlarıyla teknoloji sektörünün konuştuğu isimlerden biriydi. 157.6x74.6x7.9 mm ebatlarında olan cihazın genişliği OnePlus 6T ile benzerlik taşıyor.
6.4 inç'lik bir ekrana sahip olan telefon, 2340x1080 piksel çözünürlük sunarken, iPhone X'e kıyasla daha küçük olan çentikli ekran yapısıyla dikkat çekiyor. Orta ve premium segment arası bir cihaz olan Oppo RX17 Pro, ayrıca 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafızaya da ev sahipliği yapıyor.
Oppo RX17 Pro, Qualcomm’un orta segment için geliştirmiş olduğu en güçlü işlemcilerden biri olan sekiz çekirdekli 2.2 GHz’lik Snadpragon 710’dan gücünü alıyor. 6 çekirdekli verimlilik kümesi, 1.7 GHz frekans hızı sunuyor. 2 çekirdekli performans kümesi ise 2.2 GHz frekans hızına kadar çıkabiliyor.
OPPO RX17 Pro arka yüzünde üçlü bir kamera modülüne sahip. Ancak telefon sadece 2 kamerayı aktif olarak kullanıyor. Üçüncü kamera ise bir sahnedeki nesnelerin mesafesini algılamaya yardımcı olmak için lazer desteği sunan Time of Flight (ToF) kamerası. İkili kameranın biri 12MP ve f/1.5/2.4 ikili diyaframa sahip. İkinci kamera ise 20MP, f/2.6 diyaframa sahip. 4K video kayıt yapabilen bu kameraya 25 MP, f/2.0 diyaframlı bir ön kamera eşlik ediyor.
Oppo RX17 Pro'nun ana hatlarıyla teknik özellikleri
6.4 inç (2280 x 1080 piksel) Full HD+ 19:9 ekran
Snapdragon 710 işlemci, Adreno 616 GPU
6GB/8GB RAM, 128GB depolama
Android 8.1 Oreo işletim sistemi
12MP, f/1.5/2.4 diyafram, 20MP, f/2.6 diyaframlı çift arka kamera
25MP, f/2.0 diyaframlı ön kamera
Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB 3.1 Type-C, NFC
SuperVOOC hızlı şarj destekli 3700mAh batarya
Orta segment akıllı telefon kullanıcılarını hedefleyen Oppo RX17 Neo, 2999 TL fiyat etiketi ile satışa sunulurken; amiral gemisi segmentinde bulunan Oppo RX17 Pro, 4999 TL fiyatıyla tüketicilerle buluşacak. Giriş-orta seviye bir akıllı telefon olan Oppo AX7 ise 2199 TL fiyat etiketi ile Türkiye pazarına resmi olarak giriş yaptı.
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