Kapsamlı bir inceleme: Oppo RX17 Pro

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriKapsamlı bir inceleme: Oppo RX17 Pro
GeriTeknoloji Kapsamlı bir inceleme: Oppo RX17 Pro
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
Selim ÖZTÜRK / selimozturk@hurriyet.com.tr
07.02.2019 - 15:01, Son Güncelleme:

Kapsamlı bir inceleme: Oppo RX17 Pro

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kapsamlı bir inceleme: Oppo RX17 Pro

Çinli telefon üreticileri birbiri ardına Türkiye pazarına girmeyi sürdürüyor. Huawei ve Xiaomi'nin ardından bu kez Oppo, Türkiye telefon pazarındaki yerini aldı. Yeni telefonlarıyla sahneye çıkan şirketin en dikkat çeken ürünü ise amiral telefonu Oppo RX17 Pro oldu. Bakın yeni telefon hangi özelliklerle geliyor? Türkiye fiyatı ne oldu?

Oppo, Türkiye pazarına hızlı bir giriş yaptı. 30 Ocak'ta İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında yeni telefonlarını tanıtan şirket, pazarı hareketlendireceğe benziyor. Çin telefon pazarının iki numaralı ismi olan şirket, uzun zamandır amiral telefonlarıyla teknoloji sektörünün konuştuğu isimlerden biriydi. 157.6x74.6x7.9 mm ebatlarında olan cihazın genişliği OnePlus 6T ile benzerlik taşıyor.

6.4 inç'lik bir ekrana sahip olan telefon, 2340x1080 piksel çözünürlük sunarken, iPhone X'e kıyasla daha küçük olan çentikli ekran yapısıyla dikkat çekiyor. Orta ve premium segment arası bir cihaz olan Oppo RX17 Pro, ayrıca 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafızaya da ev sahipliği yapıyor.

Kapsamlı bir inceleme: Oppo RX17 Pro


Oppo RX17 Pro, Qualcomm’un orta segment için geliştirmiş olduğu en güçlü işlemcilerden biri olan sekiz çekirdekli 2.2 GHz’lik Snadpragon 710’dan gücünü alıyor. 6 çekirdekli verimlilik kümesi, 1.7 GHz frekans hızı sunuyor. 2 çekirdekli performans kümesi ise 2.2 GHz frekans hızına kadar çıkabiliyor.

OPPO RX17 Pro arka yüzünde üçlü bir kamera modülüne sahip. Ancak telefon sadece 2 kamerayı aktif olarak kullanıyor. Üçüncü kamera ise bir sahnedeki nesnelerin mesafesini algılamaya yardımcı olmak için lazer desteği sunan Time of Flight (ToF) kamerası. İkili kameranın biri 12MP ve f/1.5/2.4 ikili diyaframa sahip. İkinci kamera ise 20MP, f/2.6 diyaframa sahip. 4K video kayıt yapabilen bu kameraya 25 MP, f/2.0 diyaframlı bir ön kamera eşlik ediyor.

Kapsamlı bir inceleme: Oppo RX17 Pro


Oppo RX17 Pro'nun ana hatlarıyla teknik özellikleri

6.4 inç (2280 x 1080 piksel) Full HD+ 19:9 ekran
Snapdragon 710 işlemci, Adreno 616 GPU
6GB/8GB RAM, 128GB depolama
Android 8.1 Oreo işletim sistemi
12MP, f/1.5/2.4 diyafram, 20MP, f/2.6 diyaframlı çift arka kamera
25MP, f/2.0 diyaframlı ön kamera
Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB 3.1 Type-C, NFC
SuperVOOC hızlı şarj destekli 3700mAh batarya

Kapsamlı bir inceleme: Oppo RX17 Pro


Orta segment akıllı telefon kullanıcılarını hedefleyen Oppo RX17 Neo, 2999 TL fiyat etiketi ile satışa sunulurken; amiral gemisi segmentinde bulunan Oppo RX17 Pro, 4999 TL fiyatıyla tüketicilerle buluşacak. Giriş-orta seviye bir akıllı telefon olan Oppo AX7 ise 2199 TL fiyat etiketi ile Türkiye pazarına resmi olarak giriş yaptı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?