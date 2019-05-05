Kapsamlı bir inceleme: Mortal Kombat 11

En sert ve ölümcül dövüşte 11. randevu için zaman geldi. Mortal Kombat 11, hafızalara kazınan savaşçıları tekrar bir araya getiriyor ve savaş meydanları yeniden alevleniyor. Oyunun hikayesinden kısaca bahsetmek gerekirse: Shinnok'un Cassie Cage'e yenilgisinden bir süre sonra olaylar gerçekleşir ve Raiden ile ele geçirdiği Elder God'a Jinsei Chamber'da işkence yapar. Jinsei'nin yozlaşmasından dolayı artık daha karanlık bir kişiliğe sahip olan Şimşek Tanrısı, Shinnok'a Earthrealm'ın düşmanlarını bölgeye saldırmadan önce imha etme planlarını ortaya koyar.





Mortal Kombat 11'de 24'ünü direkt kullanabileceğiniz, 3'ünü de sonradan indirebildiğiniz karakterler bulunuyor. Ön sipariş vererek oyunu alanların ücretsiz indirilebildiği karakterlerden biri Shao Kahn. Diğeri ise Frost. Ücretli olan üçüncü karakter ise pek çok Mortal Kombat oyuncusunu heyecanlandıran Shang Tsung'dan başkası değil. Hatırlanacağı üzere Mortal Kombat serisinin ilk oyununda baş düşmanımız da Shang Tsung'un ta kendisiydi.





Mortal Kombat 11 için de Shang Tsung, Tagawa'dan birebir modellenerek geliştirilmiş. Ancak şunu da söylemek gerekiyor ki, henüz bu karakter erişime açık değil. Karakterin erişime açılması için bir süre beklemek durumundayız; diğer yandan Tagawa'nın Shang Tsung'ı belli bir ücret karşılığı indirilmeye açılacak.





Oyunda üç farklı dövüş stili bulunuyor. Bu stiller yapacağınız kombolar ve özel hareketlerle birbirinden ayrılıyor ve çeşitleniyor. Bu noktada biraz pratik yapmanız gerekiyor; karaktere ısındıkça onu çok daha etkin kullanabildiğinizi fark edeceksiniz. Oyunun hikaye tarafına da ayrıca değinmek gerekiyor; zira Mortal Kombat 11'in hikaye modu hayli iddialı. Hatta bugüne kadar ki en uzun hikayeye sahip olan sürüm bile denilebilir!





Bir önceki oyunda komboların ardına eklenebilen X-Ray sistemi, dengesizlikler doğurabiliyordu. Ancak Mortal Kombat 11’de bu özelliği sadece can barımız Fatal Blow seviyesine geldiğinde kullanabiliyoruz. Karakter can barının yaklaşık yüzde 10’una tekabül eden Fatal Blow kısmı yanıp söndüğünde, tetik tuşlarına basarak X-Ray sistemini devreye sokabiliyoruz. Çevrimiçi maçlarda eşit giden dövüşlerde bu özelliği iyi kullanan oyuncuların hep bir adım önde olacağını söylesek yanlış olmaz.





Hikayede ilerledikçe karakterlere kozmetik eşyalar düşürebiliyoruz. Hikayede her bir karakteri tek tek gösteren geliştiriciler, böylelikle tüm karakterler için birkaç tane kozmetik eşyayı hikaye sırasında veriyor. Oldukça detaylı bir karakter kişiselleştirme sistemine sahip Mortal Kombat 11, bu kısmıyla oyuncuları oldukça oyalacak.







Mortal Kombat 11'de ise Raiden, Shinnok'un tılsımını ele geçirdiği andan itibaren kötücül bir varlığa dönüşmeye başlıyor. Raiden'ı durdurmak için kadim varlıklardan biri olan ve zamanı kontrol etme yeteneği bulunan Kronika devreye giriyor ve olaylar gelişiyor.

Unreal Engine 3'ün modifiyeli bir sürümüyle geliştirilen yapım gayet başarılı. Bir dövüş oyunundan beklediğiniz pek çok 'şey'i karşılıyor. Özellikle vuruş hissi gerçekten oyunculara başarılı bir şekilde veriliyor.





Eğer iyi bir dövüş oyunu arıyorsanız, zengin bir hikayeye sahip olan Mortal Kombat 11'e şans verebilirsiniz.



