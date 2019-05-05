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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Selim ÖZTÜRK / selimozturk@hurriyet.com.tr
05.05.2019 - 10:09, Son Güncelleme:

Kapsamlı bir inceleme: Mortal Kombat 11

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Kapsamlı bir inceleme: Mortal Kombat 11

Dövüş oyunu dendiğinde akla gelen ilk oyun serisi hiç şüphesiz Mortal Kombat'tan başkası değildir. Oldukça sert dövüşlerin yaşandığı ve ilginç karakterleriyle öne çıkan Mortal Kombat 11 ise son günlerin en dikkat çeken oyunlarından biri oldu. Şimdi isterseniz efsane savaşçıları bir araya getiren oyuna yakından bir göz atalım.

En sert ve ölümcül dövüşte 11. randevu için zaman geldi. Mortal Kombat 11, hafızalara kazınan savaşçıları tekrar bir araya getiriyor ve savaş meydanları yeniden alevleniyor. Oyunun hikayesinden kısaca bahsetmek gerekirse: Shinnok'un Cassie Cage'e yenilgisinden bir süre sonra olaylar gerçekleşir ve Raiden ile ele geçirdiği Elder God'a Jinsei Chamber'da işkence yapar. Jinsei'nin yozlaşmasından dolayı artık daha karanlık bir kişiliğe sahip olan Şimşek Tanrısı, Shinnok'a Earthrealm'ın düşmanlarını bölgeye saldırmadan önce imha etme planlarını ortaya koyar.

Kapsamlı bir inceleme: Mortal Kombat 11

Mortal Kombat 11'de 24'ünü direkt kullanabileceğiniz, 3'ünü de sonradan indirebildiğiniz karakterler bulunuyor. Ön sipariş vererek oyunu alanların ücretsiz indirilebildiği  karakterlerden biri Shao Kahn. Diğeri ise Frost. Ücretli olan üçüncü karakter ise pek çok Mortal Kombat oyuncusunu heyecanlandıran Shang Tsung'dan başkası değil. Hatırlanacağı üzere Mortal Kombat serisinin ilk oyununda baş düşmanımız da Shang Tsung'un ta kendisiydi. 

Kapsamlı bir inceleme: Mortal Kombat 11

Mortal Kombat 11 için de Shang Tsung, Tagawa'dan birebir modellenerek geliştirilmiş. Ancak şunu da söylemek gerekiyor ki, henüz bu karakter erişime açık değil. Karakterin erişime açılması için bir süre beklemek durumundayız; diğer yandan Tagawa'nın Shang Tsung'ı belli bir ücret karşılığı indirilmeye açılacak.

Kapsamlı bir inceleme: Mortal Kombat 11

Oyunda üç farklı dövüş stili bulunuyor. Bu stiller yapacağınız kombolar ve özel hareketlerle birbirinden ayrılıyor ve çeşitleniyor. Bu noktada biraz pratik yapmanız gerekiyor; karaktere ısındıkça onu çok daha etkin kullanabildiğinizi fark edeceksiniz. Oyunun hikaye tarafına da ayrıca değinmek gerekiyor; zira Mortal Kombat 11'in hikaye modu hayli iddialı. Hatta bugüne kadar ki en uzun hikayeye sahip olan sürüm bile denilebilir!

Kapsamlı bir inceleme: Mortal Kombat 11

Bir önceki oyunda komboların ardına eklenebilen X-Ray sistemi, dengesizlikler doğurabiliyordu. Ancak Mortal Kombat 11’de bu özelliği sadece can barımız Fatal Blow seviyesine geldiğinde kullanabiliyoruz. Karakter can barının yaklaşık yüzde 10’una tekabül eden Fatal Blow kısmı yanıp söndüğünde, tetik tuşlarına basarak X-Ray sistemini devreye sokabiliyoruz. Çevrimiçi maçlarda eşit giden dövüşlerde bu özelliği iyi kullanan oyuncuların hep bir adım önde olacağını söylesek yanlış olmaz.

Kapsamlı bir inceleme: Mortal Kombat 11

Hikayede ilerledikçe karakterlere kozmetik eşyalar düşürebiliyoruz. Hikayede her bir karakteri tek tek gösteren geliştiriciler, böylelikle tüm karakterler için birkaç tane kozmetik eşyayı hikaye sırasında veriyor. Oldukça detaylı bir karakter kişiselleştirme sistemine sahip Mortal Kombat 11, bu kısmıyla oyuncuları oldukça oyalacak.

Kapsamlı bir inceleme: Mortal Kombat 11


Mortal Kombat 11'de ise Raiden, Shinnok'un tılsımını ele geçirdiği andan itibaren kötücül bir varlığa dönüşmeye başlıyor. Raiden'ı durdurmak için kadim varlıklardan biri olan ve zamanı kontrol etme yeteneği bulunan Kronika devreye giriyor ve olaylar gelişiyor. 

Unreal Engine 3'ün modifiyeli bir sürümüyle geliştirilen yapım gayet başarılı. Bir dövüş oyunundan beklediğiniz pek çok 'şey'i karşılıyor. Özellikle vuruş hissi gerçekten oyunculara başarılı bir şekilde veriliyor.

Kapsamlı bir inceleme: Mortal Kombat 11

Eğer iyi bir dövüş oyunu arıyorsanız, zengin bir hikayeye sahip olan Mortal Kombat 11'e şans verebilirsiniz. 

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