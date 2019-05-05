Kapsamlı bir inceleme: Meizu Pop TWS
Kulaklık alırken artık kablosuz olmasına ayrıca dikkat ediyoruz. Kulak üstü ve kulak içi kulaklıkların artık kablosuz olanını bulabilmek hayli kolaylaştı; zira pek çok marka kendi kablosuz kulaklığını satışa sunmuş durumda. Çinli teknoloji üreticisi Meizu da bu akımdan geri durmayarak Meizu Pop TWS ismini taşıyan kablosuz kulaklığını Türkiye'de kullanıcılarının karşısına çıkardı.
Kablosuz kulaklık arıyor; ancak çok para vermek istemiyorsanız Meizu'nun bu ürününü göz önünde bulundurmanızda fayda var. Türkiye'de fiyatları 350 TL'den başlayan Meizu Pop TWS, bir kablosuz kulaklıktan bekleneni verebilen bir ürün. Şarj kutusuyla birlikte gelen Meizu Pop TWS'in kulaklıklarını kulağınıza taktığınız anda aktif hale geliyor. Bu adımdan sonra ister müzik dinleyin, isterseniz de telefon görüşmesi yapın. Bu noktada seçim tamamen size kalmış.
Dokunmatiğini çok başarılı bulmasak da, fiyat/performans söz konusu olduğunda Meizu Pop TWS, rakiplerinin arasından sıyrılan bir ürün. İlk olarak küçük yapısıyla dikkat çeken kulaklık, zarif tasarımıyla dikkat çekiyor. Kullanım kolaylığı tarafında da kullanıcısını tatmin eden kulaklığın, şarj süresi tarafında da birçok vaadi bulunuyor. Söz konusu kulaklık, diğer modellerde bulunmayan kablosuz şarj özelliği ile kullanım kolaylığı tarafında öne geçiyor. Yani şarj kutusunu da kablosuz şarj edebiliyorsunuz ki bizce bu hayli önemli bir özellik.
Üzerinde bulunan hassas yapı sayesinde dokunuşlarınızla yönetebildiğiniz kulaklık, tek hamle ile telefonunuzda bulunan sanal asistanlardan Google Asistan veya Siri‘ye ulaşma imkanı sunuyor. Bu imkanla beraber telefonunuzu tek tuşla yönetme kolaylığına ulaşabiliyorsunuz.
Tek şarjla 4 saate kadar kesintisiz müzik dinleyebildiğiniz Meizu Pop TWS, 2,5 saatte tam şarja ulaşıyor. Taşıma kutusu ile beraber toplamda 15 saat müzik dinlenebiliyor.
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