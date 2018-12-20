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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
20.12.2018 - 15:41, Son Güncelleme:

Kapsamlı bir inceleme: Logitech G305

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Kapsamlı bir inceleme: Logitech G305

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Logitech, özellikle oyun sektöründe bilinen isimlerden. Şirketin yeni ürünlerinden biri de kablosuz oyun faresi Logitech G305. Şimdi isterseniz bu oyun faresine daha yakından bakalım.

Logitech G, geçtiğimiz aylarda LIGHTSPEED teknolojisine ve HERO sensöre sahip yeni G305 LIGHTSPEED Kablosuz Oyun Mouse’u piyasaya sundu. Kablolu farelerden daha hızlı bir oyun deneyimi sunmak için Logitech G’nin özel LIGHTSPEED teknolojisini kullanan Logitech G305, HERO sensörü sayesinde yeni nesil performans ve önceki nesil farelerden 10 kat daha fazla güç verimliliği sunuyor.

Kapsamlı bir inceleme: Logitech G305

Çoğu kablolu fareden daha hızlı bir tepki süresi (1ms) olan ürün, Logitech Gaming Software kullanıldığında 200-12000 DPI arasında dört ayrı düzeye ayarlanabiliyor ve bu DPI geçişi de farenin üzerindeki tuş yardımıyla kontrol edilebiliyor. Logitech'in HERO adını verdiği optik sensörün hemen her yüzeyde yüksek bir hassaslıkla çalıştığını da belirtelim.

Ürünün tek eksi yanı ise daha çok sol elini kullananları ilgilendiriyor. Logitech G305 yapı itibarıyla solaklar için de uygun gibi gözükmesine rağmen farenin sağ tarafında herhangi bir tuş bulunmuyor, bu da sol elini kullananlar için ergonomiyi düşüren bir unsur. Tek kalem pille çalışan fare, pil değiştirmeye gerek kalmadan 250 saate kadar çalışabiliyor, bu da günlük ortalama kullanımda bir ayı rahatlıkla görebilirsiniz demek.

Kapsamlı bir inceleme: Logitech G305


HERO sensörünün uzun pil ömrü sayesinde performans modunda 250 saate kadar oyun oynanabiliyor. Ayrıca, Logitech Gaming Software’daki dayanıklılık modu ile gecikme hızı 8ms'ye düşürülerek, pil ömrü dokuz aya çıkarılabiliyor.

Ürünün ağırlığı ise 100 gramı geçmiyor. Fiyatı ise 299 TL.

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