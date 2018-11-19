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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
19.11.2018 - 08:10, Son Güncelleme:

Kapsamlı bir inceleme: Lego DC Super Villains

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Kapsamlı bir inceleme: Lego DC Super Villains

Lego serisine yeni bir halka daha eklendi; süper kötülerin bir araya geldiği Lego DC Super Villains, bize yepyeni maceraların kapılarını sonuna kadar açıyor!

Oyun, komiser James Gordon'un şehirdeki yeni bir süper kötünün (bu siz oluyorsunuz) izini bulmak için Lex Luthor'dan yardım istediği sahne ile başlıyor. Yeni süper kötünün dosyası Lex Luthor'un önüne konulduğunda bizce oyunun en etkili ve en yenilikçi özelliği ile de tanışmış oluyoruz.

Kapsamlı bir inceleme: Lego DC Super Villains


Bu aşamada oyun kendi kötü karakterinizi baştan aşağı oluşturabilmenize olanak tanıyor. Hali hazırdaki süper karakterlerin kıyafetlerinden kombin yapabilmenize ek olarak istediğiniz iki süper gücü seçmeniz de mümkün. Karakterinizin yani yeni süper kötünün kim olduğunu belirledikten sonra ise hikayenin devamında Lex Luthor ve ekibi hapisten kaçıyor ve sizinle bir ekip oluşturuyor.

Kapsamlı bir inceleme: Lego DC Super Villains

Elbette sonrasında her zaman olduğu gibi Justice League ile kaçınılmaz bir savaş başlıyor ve bu sırada beklenmedik de bir şey oluyor. Paralel bir dünyadan gelen ve süper kahramanların tıpatıp benzerleri olan Justice Syndicate ortaya çıkıp Justice League'i kendi dünyalarına gönderip onların yerini alıyorlar. Sorun şu ki yeni süper kahramanların niyeti aslında dünyayı ele geçirmek. Peki gerçek süper kahramanlar olmadığı için dünyayı kurtarmak kime düşüyor dersiniz? Elbette ki kötülere, yani bize!

Kapsamlı bir inceleme: Lego DC Super Villains

Lego DC Super-Villains, alışıldığı üzere tam olarak bir Lego oyunundan ne bekliyorsanız onu sunuyor. Lego yine tutan garantili formülü burada da kullanmış. DC evreninin değişik süper-kötülerini kullanarak önünüze gelen her şeyi kırıp döküp, gerektiği zaman inşa ederek bölümleri geçmeye çalışıyoruz. Oyun içinde açabileceğiniz her biri kendi benzersiz saldırıları ve yetenekleri olan 150'den fazla kilitli karakter bulunuyor.

Kapsamlı bir inceleme: Lego DC Super Villains


En bilinmedik çizgi romanlardaki kötü adamları bile bu listede bulabilmek DC fanlarını özellikle memnun edecektir. Oyun, Gotham'dan Metropolis'e uzanan oldukça geniş bir açık dünyaya sahip. Merkezin ötesinde, Green Lantern'in dünyası Oa gibi yerler de dahil olmak üzere DC evreninin her yerinden oyuncuları alarak yirmi farklı bölümü tamamlamanız gerekiyor. LEGO DC Super-Villains içindeki içeriğin miktarı gerçekten inanılmaz. Bölümleri bitirdikten sonra açtığınız karakterler ile geri dönüp daha önce alamadığınız altın parçaları toplayıp daha çok başarımı tamamlamanız da mümkün.

Kapsamlı bir inceleme: Lego DC Super Villains


Oyunun sesleri ve müzikleri ise şimdiye kadar bir Lego oyununda duyduğuz en iyilerinden biri olduğunu da söylemek gerekiyor. Müzik, özellikle açık dünya merkezindeki seyahatlerde bölgeler arasında çok uyumlu bir şekilde değişiyor ve oldukça muhteşem. Bir Lego oyunun vazgeçilmezi İki kişilik lokal çoklu oyuncu modu DC Super Villains'de de yerini alıyor ve bir arkadaşınız ya da çocuklarınızla hoşça vakit geçirmeniz için birebir.

Bu modda kamera açısı nedense daha önceki Lego oyunlarına göre bazen biraz sıkıntı yaratabiliyor ve bölünmüş ekranda zaman zaman gecikme yaşanabiliyor. Ancak eminiz bir patch ile düzelecektir.

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