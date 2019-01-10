Kapsamlı bir inceleme: HyperX Alloy FPS RGB

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
10.01.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Kapsamlı bir inceleme: HyperX Alloy FPS RGB

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Kapsamlı bir inceleme: HyperX Alloy FPS RGB

Oyuncu klavye ve fare pazarı bugünlerde oldukça hareketli. Pek çok şirket, kendi oyun aksesuarlarını geliştiriyor, pazardan pay kapmaya çalışıyor. Bu kapsamda HyperX Alloy FPS RGB, oldukça minimal bir tasarıma sahip olan, oyuncular için dikkat çeken bir klavye.

Minimal tasarımının yanı sıra RGB aydınlatma sistemiyle ortamı oldukça renkli bir hale getiren HyperX Alloy FPS RGB'de çelik bir iskelet yapısı kullanılmış. Bu sayede oyuncular klavyeye dokunduklarında klavyeye daha çok hakim oluyor ve klavyenin sağlam olduğu hissi uyanıyor. USB 2.0 arabirimiyle cihazlara bağlanan ve hatta telefonları dahi şarj edebilen HyperX Alloy FPS RGB, çıkarılabilir örgü kabloya sahip. 

RGB aydınlatması ise klavyenin en dikkat çeken özelliklerinden biri. 3 farklı aydınlatma profili oluşturabilme imkanına sahip olan oyuncular, kendi kişisel klavyelerini oluşturabiliyor. Bu profilleri oluştururken ışık rengini, ışık renk geçiş hızını ayarlayabiliyorsunuz.

Kapsamlı bir inceleme: HyperX Alloy FPS RGB


Klavyenin de diğer klavyeler gibi bir ömrü var. 70 milyon kez basmaya kadar ömrü olan HyperX Alloy FPS RGB için önemli olan bir diğer nokta da klavye tuşlarının çok sert bir yapıda olmaması. Diğer oyuncu klavyelerine göre daha yumuşak bir tuş sistemi var ve çok da ses çıkarmıyorlar.

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