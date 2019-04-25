Kapsamlı bir inceleme: HP Pavilion Gaming 15

Oyunları artık masaüstü bilgisayar yerine dizüstü bilgisayarda oynayanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Masaüstü sistemleri aratmayan performanslarıyla dikkat çeken bu dizüstü 'canavarlar', oyunu son çözünürlükte, hayli iyi performansta oynamamızı sağlıyor. Ancak bu cihazlar sadece donanımlarıyla değil, sıra dışı tasarımları ve rengarenk klavyeleriyle de öne çıkıyor.



Bu kapsamda HP, yeni oyuncağıyla kullanıcılarının karşısına çıktı. Uzun zamandır OMEN serisiyle oyun tarafında başarılı işlere imza atan şirket, bu kez HP Pavilion Gaming 15 ile rakiplerinin arasından sıyrılmayı amaçlıyor.

HP Pavilion Oyun ürün grubu, günlük kullanım için güçlü oyun deneyimleri ve çok işlevliliğin mükemmel bir kombinasyonunu sunuyor. Oyun bilgisayarları, dünya çapındaki 1 milyardan fazla oyuncuyla en hızlı büyüyen PC segmentlerinden birini oluşturuyor. Ana oyuncu kitlesi bu büyüyen pazarın yüzde 62'sini temsil ediyor. HP'nin OMEN serisi, performans arayanlar ve oyun tutkunları için tasarlanırken, yeni HP Pavilion serisi, tek bir cihazın tüm PC gereksinimlerini sağlamasını isteyen daha standart kullanıcıların farklı ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı.





HP Pavilion Gaming Laptop 15, oyun oynama, içerik oluşturma ve üretkenlik için taşınabilirliği ve sağlam donanımı bir araya getiriyor. Bu, hızlı ve yüksek kapasiteli depolama, hızlı Wi-Fi ve geliştirilmiş sesin yanı sıra hava akışını yönetmek ve ısınmayı azaltmak için dizüstü bilgisayarın arka köşelerinde yer alan egzoz havalandırmalı çift fan şeklinde güçlü bir soğutma çözümü anlamına geliyor.

Powerhouse oyun makinesi: Oyun esnasında çeşitli görevlerin gerçekleştirilmesi için yüksek performanslı çekirdeğe sahip mobil 8. Nesil Intel Core i7 + işlemcilerle veya ana akım, dört çekirdekli mobil 8. Nesil Intel Core i7 işlemcilerle bilgisayar gücü sağlıyor. Oyunları, filmleri ve fotoğrafları kaydedebilmek için 2 TB'a kadar HDD, 256 GB'a kadar PCIe NVMe SSD depolamanın yanı sıra her iki seçeneğin bir arada olduğu ya da 128 GB PCIe NVMe SSD ve 2 TB HDD çift depolama seçeneği yer alıyor.





Ayrıca kullanıcılar; hızlı depolama sağlayan 16 GB'lık Intel Optane hafıza ile 1 TB'a kadar HDD depolama seçeneğinden yararlanabiliyor. MAX-Q tasarım ile NVIDIA GeForce GTX 1060'ın sunduğu grafik seçenekleriyle grafik performansı sunuluyor.



• Çarpıcı görseller ve sesler: Dar çerçeveler 144Hz 1080p, 60Hz 1080p ve 60Hz 4K ekran seçeneklerinde sunulan 15.6 inç çapraz ekranda etkileyici görseller sağlıyor. Etkileyici bir ses deneyimi için; B&O Play tarafından geliştirilen ses özelleştirici, çift hoparlörleri destekleyen HP Ses Güçlendirme teknolojisiyle klavyenin üst kısmında bulunuyor.



• Işık hızında bağlantı: Tüm konfigürasyonlarda 2x2 antenli, hızlı Wi-Fi ve Gigabit hızlarını destekleyen bir seçenek9; çevrimiçi oyunlar, akıcı multimedya yayınları veya büyük dosya aktarımları için gereken veri akışını sağlıyor.



• Farklı, cesur ve çarpıcı tasarım: Yüksek performanslı mobil 8. Nesil Intel Core i + H Serisi işlemciler ile alüminyum klavyeye sahip ürünün iki farklı tasarımı bulunuyor. Siyah kaplamalı ürün, asit yeşil veya beyaz renk temalarıyla bağlantı noktalarında renk uyumunu sağlayan vurgulara sahip arkadan aydınlatmalı klavye ile tasarlandı. Belirli pazarlarda mevcut olan mobil Intel Core i U serisi işlemcili modeller, siyah kaplamalı, beyaz vurgulu, plastik klavye veya isteğe bağlı olarak arkadan aydınlatmalı klavye ile satışa sunuluyor.