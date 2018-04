Kapsamlı bir inceleme: God of War

Kratos deyip geçmeyin. Yunan Mitolojisini hemen hemen tüm tanrıları indirerek arkasında bırakan kahramanımız Kratos, Playstation 4 için özel olarak çıkan yeni God of War oyununda Nordic Mitolojisi'ne doğru yelken açıyor. Atreus ile birlikte büyük bir macaraya daha atılacağımız oyunda Kratos'u yaşlanmış ve baba figürüne bürünmüş olarak görüyoruz. Artık yola tek başımıza değil; oğlumuzla birlikte gidiyoruz, savaşıyoruz. Seriyi yakından takip edenleri biraz da geçmişe götürelim ve daha önce karşımıza çıkan God of War oyunları nelermiş, göz atalım:



God of War: Ascension

God of War: Chains of Olympus

God of War

God of War: Ghost of Sparta

God of War II

God of War III



Bakıldığı zaman God of War'un bir devam oyunu olmasına karşın God of War 4 veya God of War 5 şeklinde anılmayıp doğrudan God of War olarak satışa çıkması ise kafaları karıştırmıyor değil. Ancak bunun da bir açıklaması var: Yeni oyunun God of War şeklinde isimlendirilmesinin temel nedeni de farklı bir konsepte sahip olması.







ARTIK YALNIZ DEĞİLİZ!



Kratos yaşını başını aldığına göre zorlu yolculuğa çıkmak için ona birinin eşlik etmesi aslında hiç de fena olmayacak; mesela küçüklüğünden beri yetiştirmeye çalıştığı oğlu Atreus gibi! Oyunun başında eşini kaybeden Kratos'un cesedini nehir kenarında yakmasını seyrediyoruz ve ardından macera Atreus'la birlikte devam ediyor.







God of War üçlemesinden sonra gelen Last of Us, Uncharted ve Horizon Zero Dawn gibi tecrübelerle, bu tecrübelerin fazlasıyla başarılı şekilde yansıdığını görmek mümkün. üst düzeyde bir hikaye anlatımı mevcut. Başından sonuna kadar sizi içine çeken, özellikle Atreus ile ilişki noktasında gönül bağı kurmakta geri duramayacağınız God of War, yeni bir oyun sistemini benimsiyor.



GELELİM SİLAHLARA, YETENEKLERE



Kratos'la önceki God of War serisinde de silahlarımızı geliştiriyorduk; ancak yeni oyunda bundan çok daha fazlası bizi bekliyor. Yeni oyundaki yetenek kısmı, eski GoW oyunlarına göre artık çok daha dallanıp budaklanmış. Bu noktada GoW'un rol yapma oyunlarına göz kırptığını söylemek mümkün. Ancak aklınıza Skyrim veya Witcher gibi bir şey gelmesin; o denli zengin değil, ancak seriye yenilik katacak kadar zengin.







Bu arada Atreus'u da atlamayalım; zira onun da yetenekleri zaman içinde gelişiyor ve bu elbette sizin ilerleyen savaşlarınızda fazlasıyla işinize yarıyor. Oyunda kıyafetler dahi değişiyor. Oyunun dövüş mekaniklerine direkt yansıması olan bu yenilik, silahlara yerleştireceğiz rün özellikleriyle arenada size cevap veriyor. Bu arada az önce de söylediğim gibi, yolculuk boyunca elde edeceğiniz materyalleri ekipmanlarınızı geliştirmek için kullanıyorsunuz.



Kratos'la birlikte Leviathan Baltası ve Muhafız Kalkanı bize eşlik ediyor. Baltayı çeşitli şekilde kullanabilirken, kimi zaman fırlatıp düşmana zarar verirken, farklı şekillerde baltayla mücadele vermek hem keyifli hem de yer yer epey zorlu. Kalkan deyip geçmeyin; gerçekten fazlasıyla hayat kurtarıyor! Thor'un malum çekicini bilirsiniz; fırlatır hedefini yok eder ve aynen bumerang gibi sahibine geri döner. Bu balta da aynı mantıkta. Atreus da boş durmuyor elbette; onun da elinde Pençe Yay bulunuyor ve sizin belirlediğiniz hedefleri okluyor da okluyor. Gerçekten de bazı sahnelerde Atreus'suz Kratos'u düşünemiyoruz bile denilebilir!







Kratos yaşını başını almış olsa da, Rage modu halen aktif. Bu da demek oluyor ki bu moddayken Kratos'a düşmanların yaklaşmamasında fayda var, gerçekten kısa sürede seri ölümler gerçekleşebiliyor!



TÜRKÇE DİL DESTEĞİ



Sanırız oyunlardan artık haklı beklentilerimizden biri olan Türkçe dil desteğinin oyunlarda atlanmasını gerçekten istemiyoruz. Bu anlamda PlayStation Türkiye'nin sunduğu Türkçe dil desteği hayli başarılı denilebilir ve İngilizce diye lisan bilmeyen oyunseverlerin uzak kaçması gereken bir oyun değil!



Grafikler için zaten söylenecek çok şey yok; tek kelimeyle harika. Bu arada oyunun oynama süresini merak edenler için söyleyebileceğimiz şu: 30 saat yeterli mi? Bizce değil; çünkü bizi fazlasıyla dünyasına adapte eden bir oyunun çok daha fazla bizi esir etmesini istiyoruz sanırız. Ama haksızlık da etmeyelim; 30 saat gayet de iyi bir süre ve God of War'a sizi doyuruyor.