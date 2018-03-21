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    Kapsamlı bir inceleme: Frantics inceleme

    Hürriyet Haber
    21.03.2018 - 07:02 | Son Güncelleme:

    Sony’nin son atılımı olan PlayLink tarafından çıkarılan oyun, arkadaşlarınız ile girip eğlenceli anlar yaşayabileceğiniz ve nostaljik bir deneyim sunuyor. 7 Mart tarihinde çıkarılan Frantics’i inceledik.

    Güzel görünümlü bir tilkinin sunduğu oyun adeta bir yarışma havasında geçiyor. Oyuna İstediğiniz bir hayvanı seçerek başlıyorsunuz. Oyuna eskiden televizyonlarda olan Hugo ve Tolga Abi oyununa çok benziyor. 15 Tane mini oyunda mücadele vererek galip gelmeye çalıştığınız oyun, çeşitlilik açısından kullanıcılara oldukça bol seçenek sunuyor.

    Kapsamlı bir inceleme: Frantics inceleme

    Çoğu zaman arkadaşlarınız ile rekabet edip onları yenmeye çalışıyorsunuz ama bazen arkadaşlarınız ile ortak çalışmanız gereken yerler gerekiyor. Birinci olmak için, rakiplerinizi ittirmek, kazık atmak, tuzağa düşürmek gibi çeşitli hareketler yapabiliyorsunuz. Oyundaki amacınız genelde 4 tur süren mini oyunlarda galip çıkarak en çok tacı toplamak. Oyunu isterseniz tek başınıza da oynayabiliyorsunuz. Oyun görsel açıdan ise en renkli PlayLink oyunu olabilir. Karikatürize edilmiş tipleri ve garip animasyonları ile bolca eğlenebileceğiniz bir oyun. Oyunun bölümlerine gelecek olursak ilk bölümde koşu yarışı yapıyorsunuz.

    Kapsamlı bir inceleme: Frantics inceleme

    Burada önünüze çıkan engelleri aşmaya çalışıyorsunuz. Aynı zamanda rakiplerinizi de saf dışı bırakmaya çalışıyorsunuz. 1 turda 3 canınız bulunuyor. Yani 3 kere engele takılırsanız o turu kaybetmiş oluyorsunuz. Diğer bölümde ise bir pilates topunun üstünde zıplıyorsunuz. Çıkan bombaları alarak veya iterek arkadaşlarınızı iğnelerin üzerine atıp balonlarını patlatmaya çalışıyorsunuz. Son kalan kişi olursanız bölümü kazanıyorsunuz. Bir sonraki bölümde ise belli bir yükseklikten atlayarak ilk inen kişi olmayı hedefliyorsunuz.

    Kapsamlı bir inceleme: Frantics inceleme

    Ancak bu bölümde paraşütü ne zaman açtığınız çok önemli. Yoksa yere çarpıp ölebilirsiniz. Bunun gibi birçok eğlenceli bölüm bulunan oyunda ayrıca paraları toplamak da çok önemli. Oynadığınız bölümlerde çıkan paraları toplarsanız o paraları kullanarak bir ihale ortamında taç satın alabilirsiniz. Bu ihale sayesinde hiç bir bölüm kazanmamış olsanız bile oyunu birden birinci olarak bitirebilirsiniz. Ayrıca bu ihalelerde sadece taç almıyorsunuz bazen taç haricinde şeyler de sunuluyor. Dinamit ve dondurucu silah gibi şeyler. Yani size rakiplerinizi yenmede lazım olan araçlar. 

    Etiketler: Oyun , Frantics , İnceleme
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