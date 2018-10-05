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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
05.10.2018 - 14:49, Son Güncelleme:

Kapsamlı bir inceleme: FIFA 19

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Kapsamlı bir inceleme: FIFA 19

PES 2019'un ardından oyunculara sunulan FIFA 19, her ne kadar FIFA 18'e kıyasla çok farklı görünmese de, oynanışta yapılan ince ayarlar ve değişiklikler, oyun deneyiminde önemli farklılıklar getiriyor.

FIFA 19 için 'geçen yıldan bir farkı yok' demeden önce oyuna daha yakından bakmakta fayda var. İlk bakışta farkını göremiyorsunuz, ancak şeytan 'ayrıntıda' gizlidir önermesinin de altını çizmeden olmaz! Öncelikle kalecilerden başlayalım. FIFA 18’de kornere yavaş yavaş giden toplara saçma sapan koşmaları çok saç baş yoldurtuyordu. EA, bu sorunu biraz olsun bu sürümde çözmüşe benziyor. Kalecilerin yapay zekalarına dokunuşlar yapılmış. Ancak bunun yanında uzaktan şutlara olan kötü duruşları devam ediyor gibi.

Kapsamlı bir inceleme: FIFA 19


Gelelim çok merak edilen oyunun grafiklerine... FIFA 18 Frostbite motoruyla zaten çok güzel grafiklere sahip bir oyundu. Aynı grafikler bir iki ufak geliştirmeyle FIFA 19 için de sunulmuş durumda. Ancak şunu belirtmek gerekir ki, FIFA 19 FIFA 18’den grafiksel anlamda hiç farklı değil. Çim aşınması, düşmeler, tekmeler vs. önceki oyunlarla hemen hemen aynı. 

Kapsamlı bir inceleme: FIFA 19


Diğer yandan oyuncunun üzülmesi, kaçırdığı golde şaşırma ifadesi, hakeme kızması gibi eylemler de oldukça iyi yansıtılmış. Artık oyuncular hislerini daha iyi belli edebiliyor diyebiliriz. Ayrıca bu yüz animasyonu geliştirmesi sadece oyuncular değil taraftarlarda bile etkin halde. Kameranın taraftarlara yakınlaştırıldığı zamanlarda taraftarların kameraya bağırmaları da yine iyi işlenmiş.

Kapsamlı bir inceleme: FIFA 19


En önemli ince ayarlardan biri de oyuncuların top sürüşleri, top kontrolleri ve oyun zekası olmuş. ‘Bir oyuncu hızlıysa, iyidir’ anlayışı FIFA 19’la yavaş yavaş tarihe karışıyor. Zira yeni oyunla beraber top sürüşü ve oyun zekası, daha ön planda. FIFA 18’de orta alanda Ox ile daha faydalı bir oyun oynayabiliyordunuz ama FIFA 19’da artık Modric ya da Kroos, sizi daha fazla mest edebilir.

Kapsamlı bir inceleme: FIFA 19


Ultimate Team’deki bir iki değişiklikten de bahsedelim: Weekend League, artık 30 maç. En azından eve daha az kapanacağız! Bu bağımlığı da bilen bilir… Ek olarak WL için kanser eden o eleme turnuvaları artık yok. İçinde 10 farklı lig seviyesi bulunan FUT Rivals ile WL katılımı ve tatmin edici ödüller kazanabiliyoruz. Squad Battles modu da coin kasmak adına bizleri yine selamlıyor. Ancak belirtmeden geçmeyeceğim, bu sefer yapay zeka fazla zorluyor. FIFA 18’de yapay zekanın açıklarını bir şekilde bulduk ancak FIFA 19’da bu durum daha can sıkıcı bir hal almış durumda.

Kapsamlı bir inceleme: FIFA 19


Gelelim hikaye moduna... Hikaye modu The Journey (Yolculuk) yine oyunun güçlü yanlarından biri olmaya devam ediyor. Alex Hunter‘ın hikayesi 3. ve son sezonuyla karşımızda. Bu kez Alex’in kardeşi Kim Hunter‘ın da oynanabilir karakterler arasında olduğunu hatırlatalım. 

Kapsamlı bir inceleme: FIFA 19


FIFA 19’a gelen bir diğer içerik yeniliği ise birbirinden ilginç oyun modları. Santra menüsü altında girebileceğiniz bu modlarda gol atınca rastgele oyuncunun çıkması, ceza sahası dışından atılan gollerin 2 gol sayılması, bazı kuralların (faul, kart görme, ofsayt) yok sayılarak serbestçe oynanması gibi ilginç modlar mevcut. Her ne kadar sürekli gireceğiniz bir yer olmasa da arada bir iki maç atıp oldukça eğlenebilirsiniz. 

Kapsamlı bir inceleme: FIFA 19

Oyun için duyurulan yeni mod ise tamamen yenilenen Kick Off oldu. Aslında klasik bir mod olan Kick Off tamamen farklı bir çehreye büründü. Rank sistemi getirilen bu modda arkadaşlarınıza karşı meydan okumalar gerçekleştirebiliyorsunuz.

Kapsamlı bir inceleme: FIFA 19


Kısacası FIFA 19, FIFA 18’e oranla daha bol bir içerik ile karşımıza çıkıyor.

FIFA 19 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7/8.1/10 – 64-Bit

İşlemci: Intel Core i3-2100 / AMD Phenom II X4 970 veya daha iyi

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: 1 GB NVIDIA GeForce GTX 460 / AMD Radeon R7 260

Sabit Disk: 50 GB

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 – 64-Bit

İşlemci: Intel i5-3550 /AMD FX-8140 veya daha iyi

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: 2 GB NVIDIA GeForce GTX 670 / AMD Radeon R9 270X

Sabit Disk: 50 GB

Kapsamlı bir inceleme: FIFA 19


FIFA 19 TÜRKİYE FİYATI

FIFA 19'un en can sıkıcı yanı ise tahmin edebileceğiniz üzere fiyatı olsa gerek. Oyun fiyatlarına gelince:

FIFA 19 (Xbox 360) 315 TL

FIFA 19 (PS3) 405 TL

FIFA 19 (Xbox One) 360 TL

FIFA 19 Champions Edition (Xbox One) 630 TL

FIFA 19 (PS4) 495 TL

FIFA 19 Champions Edition (PS4) 630 TL

FIFA 19 (PC) 405 TL

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