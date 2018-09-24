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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
24.09.2018 - 16:05, Son Güncelleme:

Kapsamlı bir inceleme: Destiny 2 Forsaken

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Kapsamlı bir inceleme: Destiny 2 Forsaken

Merakla beklenen Destiny 2: Forsaken nihayet satışa sunuldu; uzun zamandır beklenen oyuna gelen genişleme paketi pek çok yenilikle birlikte geliyor. Forsaken Gambit Modu ile hem rekabetçi hem de işbirliğine dayalı oyun sonu etkinliği sunuyor. Oyunculara düşmanlarına ve birbirlerine karşı 4v4 mücadele içeren bir macera sunan Gambit Modu, hem PvE, hem de PvP deneyimlerini birleştiriyor.

Destiny serisinin ilk oyunu 2014 yılında piyasaya sürülmüş ve oyun meraklılarından büyük ilgi görmüştü. Oyunun yeni sürümü Destiny 2: Forsaken, Destiny tarihinde önemli bir dönüm noktasını oluşturuyor. Oyuncuların mücadele biçimlerini değiştiren yeni sürüm, oyuncu seçim özgürlüğüne ek olarak karakter ilerlemesini derinleştiriyor ve genişletiyor.

Kapsamlı bir inceleme: Destiny 2 Forsaken


Yeni sürümde oyuncular, güneş sisteminin yasadışı sınırına giderek düşmanları, müttefikleri ve anlatılmamış gizemleriyle dolu yeni bir cephede Cayde-6'nın öcünü alıyor. Gambit ve Dreaming City adı verilen ve rekabetçi örgüsüyle gelişen bir final oyunu olarak nitelendirilen Forsaken, Destiny evreninde karanlık ve intikam dolu bir hikâye anlatıyor.

Kapsamlı bir inceleme: Destiny 2 Forsaken


Destiny 2: Forsaken’e seride sevdiğimiz bir karakterin şok edici ölümü ile başlıyoruz. Cinayetin izlerini takip ederken yolumuz The Tangled Shore’a düşüyor. Burada Awoken prensi Uldren Sov ve gaddarlardan oluşan yardımcıları Baron’lara karşı bir mücadeleye girişiyoruz. Bu savaşa adalet veya intikam hırsıyla başlamış olsak da amaç ne olursa olsun onları saf dışı bırakmaktan başka bir şey değil!

Kapsamlı bir inceleme: Destiny 2 Forsaken


Destiny 2: Forsaken ile gelen çok fazla sayıda yenilik var. Mekaniksel açıdan bakıldığında oyun ilk çıktığı hale nazaran çok daha hızlanmış. Karakterlerimiz daha hızlı hareket ediyor bu da oyunun akıcılığına fayda sağlıyor. Özellikle PvP modlarında bu hız artışının etkisini görebiliyorsunuz, oyunlar çok daha aksiyon dolu bir hale gelmiş. Artık PvP modlarında çok daha aksiyon dolu anlar yaşamaya hazırlanın.

Kapsamlı bir inceleme: Destiny 2 Forsaken

Forsaken’ın en çok beklenen yeniliklerinden biri ise kuşkusuz yeni eklenen PvEvP mod’u Gambit’di. Gambit modunda iki takıma bölünüyoruz ve öldürdüğümüz düşmanlardan en fazla mote’u toplamak için yarışıyoruz.

Kapsamlı bir inceleme: Destiny 2 Forsaken

Asıl eğlence de burada başlıyor. Haritanın merkezindeki bankaya topladığımız mote’ları yükleyerek karşı takımın haritasına düşmanlar gönderiyor ve ilerleyişlerini yavaşlatıyoruz. Mote yüklemesini tamamlayan ve mini-boss’u çağırarak yenen ilk takım mücadeleyi kazanmış oluyor.

Kapsamlı bir inceleme: Destiny 2 Forsaken


Destiny 2: Forsaken PlayStation 4, Xbox One ve PC olmak üzere, PC'de sadece Battle.net'de mevcut. Ürün serisi, premium dijital içeriğe sahip Destiny 2: Forsaken - Digital Deluxe Edition'la geliyor. Digital Deluxe Edition, Forsaken, The Forsaken Annual Pass ve Awoken Legend Set'i içeren Destiny 2: Forsaken deneyimini sunuyor. 

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