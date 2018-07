Kapsamlı bir inceleme - Dark Souls: Remastered

Dark Souls’un zor bir oyun olduğunu kabul ediyorum ama zor olması onu asla “sevimsiz” bir oyun haline dönüştürmüyor. Tam tersine, oyundaki bu zorluk seviyesi, birçok oyuncuyu kendisine bağlama sebeplerinin başında yer alıyor. Genel geçer düşmanlardan gelen tek bir vuruş ile hayat puanınızın üçte birini kaybettiğiniz oyunda, yüksek yerlerden düşerek ölmek de mümkün.

Nitekim bu oyun, içerisinde çok fazla sınıfa ev sahipliği yapıyor. Karşımıza çıkan en basit düşmanı geçmenin bile kimi zaman büyük stratejiler gerektirdiği seri, her oyunuyla kendisini farklı şekillerde aşmayı başarmış bir yapımdır. Nitekim piyasaya çıkan üç oyun arasında şahsen en çok sevdiğim yapım birinci oyundu. Bu durumun en büyük sebebi, serinin ilk oyunu olduğundan mıdır bilemem ama zorluk seviyesinin kesinlikle zirvede olmasıdır. Piyasaya Mayıs ayının sonunda çıkan Remastered versiyonu sayesinde de 2011 yılında sunulan 720p görüntü kalitesinin, PS4, Xbox One ve PC platformları için 1080p’ye yükseldiğini görüyoruz.





Ayrıca 4K’ya kadar destek verildiğinin de altını çizmekte fayda var. Unutmadan, artık 30 fps olan ekran yenileme oranı da 60 fps’ye yükselmiş bulunuyor. Görüntü teknolojisini takip eden bir diğer yenilik de online oyun modelinde olmuş. Daha önceleri P2P şeklinde deneyim edilen oyunu, artık Dedicated Server üzerinden oynayabiliyoruz. Ayrıca 1-4 oyuncu seçeneğinden 1-6 oyuncu seçeneğine geçiş yapılmış olması da cabası!

İlk oyunu oynayanların iyi bileceği üzere Artorias of the Abyss DLC’si, orijinal yapıma önemli yenilikler getirmişti ve birçok Remastered yapımda olduğu gibi, Dark Souls Remastered’ı satın aldığınız zaman, Artorias of the Abyss DLC’sini de birlikte almış olacaksınız. Bu genel geçer yeniliklerin haricinde, yapay zekânın orijinal oyuna göre çok daha verimli şekilde hareket ettiğini gördüm ki evet, bu da işlerin biraz daha zorlaşması anlamına geliyor. Ayrıca kalabalık düşmanlar arasında tek bir hedefe kilitlenmek, çok daha dikkat isteyen bir işe dönüşmüş. Oyunun içeriği konusunda büyük bir değişiklik göremedim. Sanıyorum bu durum konu Remastered olduğu zaman her daim sıkıntı yaratacak bir başlık.

Remastered olunca illa yeni içerik de çıkmalı mı, yoksa aynı oyun sadece günümüz teknolojisine adapte mi edilmeli? Bu noktada dönüp yeniliklere baktığımız zaman çok da iddialı hareketler olmadığını görüyoruz. Vakti zamanında Dark Souls oynayamadıysanız, Remastered iyi bir fırsat olacaktır ama oyunu zaten oynadıysanız, çok da bir şey kaçırmayacaksınız demektir.