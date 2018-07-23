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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
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23.07.2018 - 06:56, Son Güncelleme:

Kapsamlı bir inceleme - Dark Souls: Remastered

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Kapsamlı bir inceleme - Dark Souls: Remastered

Dark Souls ismini halen duymadıysanız, acilen Google’a doğru yönelmeniz gerekiyor. Aksi halde söyleyeceklerimiz boşa olacaktır. İlk oyunundan bugüne kadar çıkan üç oyunluk serisiyle oyun sektörünün en çok konuşulan yapımlarından birisinden bahsediyoruz. Dark Souls serisi en çok zorluk seviyesi ile dikkat çekmiş olsa da aslında bu oyunda çok daha fazlası bulunuyor. Özenle tasarlanan mekânlar, farklı düşmanlar ve pek tabii vazgeçilmez Dark Souls Boss’ları. Kocaman bir dünya içerisinde ufacık hissettiğimiz bu güzide oyun serisinin ilk oyunu, artık günümüz teknolojisi ile birlikte yeniden aramızda!

Dark Souls’un zor bir oyun olduğunu kabul ediyorum ama zor olması onu asla “sevimsiz” bir oyun haline dönüştürmüyor. Tam tersine, oyundaki bu zorluk seviyesi, birçok oyuncuyu kendisine bağlama sebeplerinin başında yer alıyor. Genel geçer düşmanlardan gelen tek bir vuruş ile hayat puanınızın üçte birini kaybettiğiniz oyunda, yüksek yerlerden düşerek ölmek de mümkün.

Nitekim bu oyun, içerisinde çok fazla sınıfa ev sahipliği yapıyor. Karşımıza çıkan en basit düşmanı geçmenin bile kimi zaman büyük stratejiler gerektirdiği seri, her oyunuyla kendisini farklı şekillerde aşmayı başarmış bir yapımdır. Nitekim piyasaya çıkan üç oyun arasında şahsen en çok sevdiğim yapım birinci oyundu. Bu durumun en büyük sebebi, serinin ilk oyunu olduğundan mıdır bilemem ama zorluk seviyesinin kesinlikle zirvede olmasıdır. Piyasaya Mayıs ayının sonunda çıkan Remastered versiyonu sayesinde de 2011 yılında sunulan 720p görüntü kalitesinin, PS4, Xbox One ve PC platformları için 1080p’ye yükseldiğini görüyoruz.

Kapsamlı bir inceleme - Dark Souls: Remastered

Ayrıca 4K’ya kadar destek verildiğinin de altını çizmekte fayda var. Unutmadan, artık 30 fps olan ekran yenileme oranı da 60 fps’ye yükselmiş bulunuyor. Görüntü teknolojisini takip eden bir diğer yenilik de online oyun modelinde olmuş. Daha önceleri P2P şeklinde deneyim edilen oyunu, artık Dedicated Server üzerinden oynayabiliyoruz. Ayrıca 1-4 oyuncu seçeneğinden 1-6 oyuncu seçeneğine geçiş yapılmış olması da cabası!

İlk oyunu oynayanların iyi bileceği üzere Artorias of the Abyss DLC’si, orijinal yapıma önemli yenilikler getirmişti ve birçok Remastered yapımda olduğu gibi, Dark Souls Remastered’ı satın aldığınız zaman, Artorias of the Abyss DLC’sini de birlikte almış olacaksınız. Bu genel geçer yeniliklerin haricinde, yapay zekânın orijinal oyuna göre çok daha verimli şekilde hareket ettiğini gördüm ki evet, bu da işlerin biraz daha zorlaşması anlamına geliyor. Ayrıca kalabalık düşmanlar arasında tek bir hedefe kilitlenmek, çok daha dikkat isteyen bir işe dönüşmüş. Oyunun içeriği konusunda büyük bir değişiklik göremedim. Sanıyorum bu durum konu Remastered olduğu zaman her daim sıkıntı yaratacak bir başlık.

Remastered olunca illa yeni içerik de çıkmalı mı, yoksa aynı oyun sadece günümüz teknolojisine adapte mi edilmeli? Bu noktada dönüp yeniliklere baktığımız zaman çok da iddialı hareketler olmadığını görüyoruz. Vakti zamanında Dark Souls oynayamadıysanız, Remastered iyi bir fırsat olacaktır ama oyunu zaten oynadıysanız, çok da bir şey kaçırmayacaksınız demektir.

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