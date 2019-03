Kapsamlı bir inceleme: Casper Via G3

Yüzde 81.2'lik ekran gövde oranına sahip olan ve dolayısıyla kullanıcılarına çok daha fazla ekran sunan Casper Via G3, 6.22 inç'lik büyük bir ekranla geliyor. Geniş bir ekranı olmasından dolayı özellikle oyun oynarken veya film izlerken daha kullanışlı bir telefona dönüşen cihaz, aynı zamanda Incell adı verilen özel bir teknolojiden faydalanıyor. Bu sayede telefonun ekrana yansıyan görüntüleri çok daha canlı ve net görünüyor.



Helio P22 işlemciden güç alan Casper Via G3'ün bu işlemcisi 2.0 GHz hızında 8 çekirdekli bir mimari kullanıyor. Bu da oyunların ve uygulamaların oldukça hızlı çalıştığı anlamına geliyor. Arka yüzünde 13 megapiksel kamera bulunduran telefonun ön yüzüne geldiğimizde ise 8 MP kamera dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra artırılmış gerçeklik çıkartmalarının da kullanılabildiği görüntülü arama esnasında ekran paylaşılabilirken, daha eğlenceli görüşmeler yapabilmek mümkün hale geliyor.





Android 8.1 Oreo işletim sistem yüklü olarak gelen Casper Via G3, 3 GB RAM'le geliyor. Orta segment bir telefon için gayet yeterli görünen RAM kapasitesi dışında depolama hafızası ise 32 GB. Dahili hafızayı yeterli bulmayan kullanıcılar, microSD kart desteği ile toplam hafızayı 256 GB'a kadar yükseltme şansına da sahip.







3260 mAh bataryadan güç alan Casper Via G3, iki farklı renkte satışa sunulmuş durumda: Deniz yeşili ve gece mavisi...



1699 TL'lik satış fiyatıyla dikkat çeken Casper Via G3, telefona çok para harcamak istemeyen, ama kamerası ve uygulama çalıştırma performansıyla kendilerini tatmin edecek kullanıcılara hitap ediyor.