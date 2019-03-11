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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
11.03.2019 - 13:35, Son Güncelleme:

Kapsamlı bir inceleme: Casper Via G3

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Kapsamlı bir inceleme: Casper Via G3

Türkiye'nin önde gelen teknoloji markalarından biri olan Casper'ın yeni oyuncaklarından Casper Via G3, şirketin üzerinde önemle durduğu bir telefon; zira yapay zeka teknolojisi de kullanan cihaz bakın başka hangi özellikleriyle öne çıkıyor?

Yüzde 81.2'lik ekran gövde oranına sahip olan ve dolayısıyla kullanıcılarına çok daha fazla ekran sunan Casper Via G3, 6.22 inç'lik büyük bir ekranla geliyor. Geniş bir ekranı olmasından dolayı özellikle oyun oynarken veya film izlerken daha kullanışlı bir telefona dönüşen cihaz, aynı zamanda Incell adı verilen özel bir teknolojiden faydalanıyor. Bu sayede telefonun ekrana yansıyan görüntüleri çok daha canlı ve net görünüyor. 

Helio P22 işlemciden güç alan Casper Via G3'ün bu işlemcisi 2.0 GHz hızında 8 çekirdekli bir mimari kullanıyor. Bu da oyunların ve uygulamaların oldukça hızlı çalıştığı anlamına geliyor. Arka yüzünde 13 megapiksel kamera bulunduran telefonun ön yüzüne geldiğimizde ise 8 MP kamera dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra artırılmış gerçeklik çıkartmalarının da kullanılabildiği görüntülü arama esnasında ekran paylaşılabilirken, daha eğlenceli görüşmeler yapabilmek mümkün hale geliyor.

Kapsamlı bir inceleme: Casper Via G3

Android 8.1 Oreo işletim sistem yüklü olarak gelen Casper Via G3, 3 GB RAM'le geliyor. Orta segment bir telefon için gayet yeterli görünen RAM kapasitesi dışında depolama hafızası ise 32 GB. Dahili hafızayı yeterli bulmayan kullanıcılar, microSD kart desteği ile toplam hafızayı 256 GB'a kadar yükseltme şansına da sahip. 

Kapsamlı bir inceleme: Casper Via G3


3260 mAh bataryadan güç alan Casper Via G3, iki farklı renkte satışa sunulmuş durumda: Deniz yeşili ve gece mavisi... 

1699 TL'lik satış fiyatıyla dikkat çeken Casper Via G3, telefona çok para harcamak istemeyen, ama kamerası ve uygulama çalıştırma performansıyla kendilerini tatmin edecek kullanıcılara hitap ediyor. 

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