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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
19.10.2018 - 15:12, Son Güncelleme:

Kapsamlı bir inceleme: ASUS Zenfone Max Pro

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Kapsamlı bir inceleme: ASUS Zenfone Max Pro

ASUS'un geçtiğimiz günlerde satışa çıkardığı yeni telefonlarından Zenfone Max Pro, pek çok özelliğiyle dikkat çekiyor; ancak özellikle yüksek pil kapasitesi gerçekten de göz ardı edilecek gibi değil. İşte ASUS'un yeni oyuncağının tüm özellikleri ve Türkiye fiyatı...

Qualcomm’un 8 çekirdekli ve 1.8 GHz hızında çalışan Snapdragon 636 işlemcisinden gücünü alan ASUS Zenfone Max Pro, grafik birimi olarak Adreno 509 ile geliyor. 4 GB RAM ile gelen model 64 GB dahili hafızaya sahip. Ayrıca hafızayı microSD kart ile artırabileceksiniz. Arka tarafta f/2.2 diyafram değerine sahip 13 Megapiksel ve f/2.4 diyafram değerine sahip 5 Megapiksel çözünürlüğünde iki kamerayla gelen model, portre fotoğraflar da çekebiliyor. Telefonun ön tarafında ise 8 Megapiksel çözünürlüklü kamera kullanılmış.

Asus ZenFone Max Pro, 5000 mAh gücünde piliyle rakiplerinden ayrılıyor. Ayrıca bu pil gücünü de 8.5 mm’lik kalınlıkla kullanıcılara sunuluyor.

6 inç ekranı bulunan Zenfone Max Pro’yu elinize aldığınızda, herhangi bir çıkıntıya sahip olmadığını, baştan uca uyumlu ve yanlardan kavisli hatlarıyla avuçta rahat tutuş hissi uyandıran bir tasarıma sahip olduğunu fark ediyorsunuz. Ürünün pek çok 5.5 inç ekranlı telefonla neredeyse aynı boyutlarda olduğunu söyleyebiliriz. Yani Asus, fiziksel tuşları kaldırıp çerçeveleri incelterek boşa çıkan alanlarda ekran unsuruna önem vermiş. Yine de pürüzsüz arka yüzeyin zaman zaman avuçta terlemelere yol açtığını söylemeliyiz.

Kapsamlı bir inceleme: ASUS Zenfone Max Pro

Ön tarafında herhangi bir fiziksel tuş yer almazken, arka tarafta da dual kamera sistemi ve parmak izi okuyucu sensör yer alıyor. Yani son dönemde bir akıllı telefonda ilk bakışta görülmek istenilen detaylar Zenfone Max Pro’da da mevcut. Hatta fazlası da var.

Örneğin, 8.45mm kalınlıkta ve 180 gram ağırlığında olan üründe tam 5000mAh değerde pil yer alıyor ve üstelik hızlı şarj desteği de sunuyor. Bu da ürünü rakiplerinden ayıran en önemli detaylardan. 

Asus, yanlardan kavislendirdiği 6 inç ekranında IPS teknolojisinden yararlanıyor ve çözünürlük olarak da FHD+ yani 2160 X 1080 çözünürlük sunuyor. 18:9 tam görüşlü ekranın dokunuşlara verdiği tepkiler oldukça seri. Böylelikle sevdiğiniz oyunlarda rahatlıkla hareket edebilmeniz mümkün. Eğer okumayı seviyorsanız, görüntü modunu düzenleyebiliyorsunuz. Dış mekanlarda, farklı açılardan bakıldığında da ekranın net görüntüler sunabildiğini söylemeliyiz.

Kapsamlı bir inceleme: ASUS Zenfone Max Pro

Cihazın arka tarafında 13+5MP’den oluşan kamera ikilisi yer alıyor. Bu sistem, özellikle iyi ışıklı ortamlarda güzel fotoğraflar yakalamanızı sağlıyor. Düşük ışık koşullarında ise birçok rakibine kıyasla iyi performans sunduğunu söylemeliyiz. Bu dual kamera sisteminde ikinci kameranın başrol oynadığı bölüm ise, portre fotoğraf çekiminde başlıyor. Arka plandaki detaylar iyice flu hale getirilerek daha net pozların elde edilmesi mümkün kılınıyor. Video tarafında da 4K da dahil birçok çekim seçeneği sunulmuş.

Zenfone Max Pro, işitsel tarafta da güçlü bir telefon. Öncelikle, kutudan çıkan kulak içi kulaklığın rahat bir kullanım sunduğunu ve iyi bir performansı olduğunu söyleyelim. Sonrasında, cihazda FM Radyo da bulunuyor ki bu da pek çok kullanıcı için önemli. Bir de, ürünün hoparlörü de temiz sesler verebiliyor.

Ürünün fiyatı ise 2699 TL.

Kapsamlı bir inceleme: ASUS Zenfone Max Pro




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