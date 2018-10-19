Kapsamlı bir inceleme: ASUS Zenfone Max Pro

Qualcomm’un 8 çekirdekli ve 1.8 GHz hızında çalışan Snapdragon 636 işlemcisinden gücünü alan ASUS Zenfone Max Pro, grafik birimi olarak Adreno 509 ile geliyor. 4 GB RAM ile gelen model 64 GB dahili hafızaya sahip. Ayrıca hafızayı microSD kart ile artırabileceksiniz. Arka tarafta f/2.2 diyafram değerine sahip 13 Megapiksel ve f/2.4 diyafram değerine sahip 5 Megapiksel çözünürlüğünde iki kamerayla gelen model, portre fotoğraflar da çekebiliyor. Telefonun ön tarafında ise 8 Megapiksel çözünürlüklü kamera kullanılmış.

Asus ZenFone Max Pro, 5000 mAh gücünde piliyle rakiplerinden ayrılıyor. Ayrıca bu pil gücünü de 8.5 mm’lik kalınlıkla kullanıcılara sunuluyor.

6 inç ekranı bulunan Zenfone Max Pro’yu elinize aldığınızda, herhangi bir çıkıntıya sahip olmadığını, baştan uca uyumlu ve yanlardan kavisli hatlarıyla avuçta rahat tutuş hissi uyandıran bir tasarıma sahip olduğunu fark ediyorsunuz. Ürünün pek çok 5.5 inç ekranlı telefonla neredeyse aynı boyutlarda olduğunu söyleyebiliriz. Yani Asus, fiziksel tuşları kaldırıp çerçeveleri incelterek boşa çıkan alanlarda ekran unsuruna önem vermiş. Yine de pürüzsüz arka yüzeyin zaman zaman avuçta terlemelere yol açtığını söylemeliyiz.





Ön tarafında herhangi bir fiziksel tuş yer almazken, arka tarafta da dual kamera sistemi ve parmak izi okuyucu sensör yer alıyor. Yani son dönemde bir akıllı telefonda ilk bakışta görülmek istenilen detaylar Zenfone Max Pro’da da mevcut. Hatta fazlası da var.

Örneğin, 8.45mm kalınlıkta ve 180 gram ağırlığında olan üründe tam 5000mAh değerde pil yer alıyor ve üstelik hızlı şarj desteği de sunuyor. Bu da ürünü rakiplerinden ayıran en önemli detaylardan.

Asus, yanlardan kavislendirdiği 6 inç ekranında IPS teknolojisinden yararlanıyor ve çözünürlük olarak da FHD+ yani 2160 X 1080 çözünürlük sunuyor. 18:9 tam görüşlü ekranın dokunuşlara verdiği tepkiler oldukça seri. Böylelikle sevdiğiniz oyunlarda rahatlıkla hareket edebilmeniz mümkün. Eğer okumayı seviyorsanız, görüntü modunu düzenleyebiliyorsunuz. Dış mekanlarda, farklı açılardan bakıldığında da ekranın net görüntüler sunabildiğini söylemeliyiz.





Cihazın arka tarafında 13+5MP’den oluşan kamera ikilisi yer alıyor. Bu sistem, özellikle iyi ışıklı ortamlarda güzel fotoğraflar yakalamanızı sağlıyor. Düşük ışık koşullarında ise birçok rakibine kıyasla iyi performans sunduğunu söylemeliyiz. Bu dual kamera sisteminde ikinci kameranın başrol oynadığı bölüm ise, portre fotoğraf çekiminde başlıyor. Arka plandaki detaylar iyice flu hale getirilerek daha net pozların elde edilmesi mümkün kılınıyor. Video tarafında da 4K da dahil birçok çekim seçeneği sunulmuş.

Zenfone Max Pro, işitsel tarafta da güçlü bir telefon. Öncelikle, kutudan çıkan kulak içi kulaklığın rahat bir kullanım sunduğunu ve iyi bir performansı olduğunu söyleyelim. Sonrasında, cihazda FM Radyo da bulunuyor ki bu da pek çok kullanıcı için önemli. Bir de, ürünün hoparlörü de temiz sesler verebiliyor.



Ürünün fiyatı ise 2699 TL.











