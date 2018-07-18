Kapsamlı bir inceleme: ASUS Zenfone 5

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
18.07.2018 - 20:05, Son Güncelleme:

Kapsamlı bir inceleme: ASUS Zenfone 5

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Kapsamlı bir inceleme: ASUS Zenfone 5

ASUS'un özellikle de tasarımıyla kullanıcıların fazlasıyla dikkatini çeken telefonu Zenfone 5, üstüne de kullanıcıları tatmin edecek donanımsal özellikleriyle geliyor. Bir süredir Türkiye genelinde satışta olan Zenfone 5, telefon pazarını hareketlendiren önemli oyunculardan...

ASUS Zenfone 5, Tayvan merkezli teknoloji devinin amiral telefonlarından biri ve kullanıcılardan da yoğun ilgi görüyor. Ürün oldukça şık bir tasarıma sahip; cihazı elinize aldığınızda bunu hissedebiliyorsunuz. 6.2 inç büyüklüğünde 2246×1080 çözünürlüğünde IPS LCD ekran ile gelen Zenfone 5, %90 ekran/kasa oranı ile dikkat çekiyor. 550 nit parlaklığa sahip olan bu ekran, çentikli tasarıma da sahip.

Kapsamlı bir inceleme: ASUS Zenfone 5

Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 636 mobile platform yonga setinden alan telefonda 4 GB ve 6 GB LPDDR4X RAM yer alıyor. Ülkemizde satışa çıkan modelin ise 4 GB RAM kapasitesine sahip olduğunu belirtelim. 14nm üretim süreci ile üretilen bu işlemci yapay zeka ile güçlendiriliyor. Telefonun sahip olduğu dahili hafıza ise 64 GB kapasiteye sahip.

Kapsamlı bir inceleme: ASUS Zenfone 5

iPhone X ve Zenfone 5 yan yana

Telefon, kamera yetenekleri ile de oldukça dikkat çekiyor. Zenfone 5’in arka tarafında, 12 Megapiksel (f/1.8, 24 mm) çözünürlüklü ve 8 Megapiksel (f/2.0, 12 mm) çözünürlükü çift kamera yer almakta. Yapay zeka ile desteklenen bu kamera, çekim ortamlarını tanımlayabiliyor. Zenfone 5’in ön kısmında ise 8 Megapiksel (f/2.0, 24 mm) çözünürlüklü kameraya yer verilmiş.

Kapsamlı bir inceleme: ASUS Zenfone 5

USB Type-C, Bluetooth 5.0, WiFi 802.11ac gibi bağlantı desteklerine sahip olan Zenfone 5 modelinde bir de parmak izi okuyucu yer alıyor. İşletim sistemi noktasında ise, Android 8.0.0 Oreo işletim sistemi ve Asus ZenUI 5.0 arayüzü kullanılıyor. Telefonun 3300 mAh kapasiteli bir bataryaya da sahip olduğunu belirtmekte fayda var.

Kapsamlı bir inceleme: ASUS Zenfone 5


Arkadaki parmak izi okuyucu rahatlıkla erişilebilecek bir yerde bulunuyor. Öte yandan yüzle ekran kilidi açma işlevi de mevcut. Yüz hareketlerinin ve mimiklerin takibi yapay zekânın gücü ile birleşince ortaya Zenmoji gibi bir özellik çıkıyor ki, değinmeden olmaz.

Asus Zenfone 5 teknik özellikler - KISA KISA

İşlemci Snapdragon 636

RAM 4 GB

Hafıza 64 GB + MicroSD

Ekran 6.2 inç IPS

Çözünürlük 2246×1080 – 18.7:9 görüntü oranı

İşletim sistemi Android Oreo + Asus ZenUI 5

Arka kamera 12 Megapiksel (f/1.8, 24mm) + 8 Megapiksel (f/2.0, 12mm)

Ön kamera 8 Megapiksel

Bağlantı 802.11ac, Bluetooth 5, USB Type-C

Batarya 3300 mAh

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