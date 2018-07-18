Kapsamlı bir inceleme: ASUS Zenfone 5
ASUS'un özellikle de tasarımıyla kullanıcıların fazlasıyla dikkatini çeken telefonu Zenfone 5, üstüne de kullanıcıları tatmin edecek donanımsal özellikleriyle geliyor. Bir süredir Türkiye genelinde satışta olan Zenfone 5, telefon pazarını hareketlendiren önemli oyunculardan...
ASUS Zenfone 5, Tayvan merkezli teknoloji devinin amiral telefonlarından biri ve kullanıcılardan da yoğun ilgi görüyor. Ürün oldukça şık bir tasarıma sahip; cihazı elinize aldığınızda bunu hissedebiliyorsunuz. 6.2 inç büyüklüğünde 2246×1080 çözünürlüğünde IPS LCD ekran ile gelen Zenfone 5, %90 ekran/kasa oranı ile dikkat çekiyor. 550 nit parlaklığa sahip olan bu ekran, çentikli tasarıma da sahip.
Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 636 mobile platform yonga setinden alan telefonda 4 GB ve 6 GB LPDDR4X RAM yer alıyor. Ülkemizde satışa çıkan modelin ise 4 GB RAM kapasitesine sahip olduğunu belirtelim. 14nm üretim süreci ile üretilen bu işlemci yapay zeka ile güçlendiriliyor. Telefonun sahip olduğu dahili hafıza ise 64 GB kapasiteye sahip.
iPhone X ve Zenfone 5 yan yana
Telefon, kamera yetenekleri ile de oldukça dikkat çekiyor. Zenfone 5’in arka tarafında, 12 Megapiksel (f/1.8, 24 mm) çözünürlüklü ve 8 Megapiksel (f/2.0, 12 mm) çözünürlükü çift kamera yer almakta. Yapay zeka ile desteklenen bu kamera, çekim ortamlarını tanımlayabiliyor. Zenfone 5’in ön kısmında ise 8 Megapiksel (f/2.0, 24 mm) çözünürlüklü kameraya yer verilmiş.
USB Type-C, Bluetooth 5.0, WiFi 802.11ac gibi bağlantı desteklerine sahip olan Zenfone 5 modelinde bir de parmak izi okuyucu yer alıyor. İşletim sistemi noktasında ise, Android 8.0.0 Oreo işletim sistemi ve Asus ZenUI 5.0 arayüzü kullanılıyor. Telefonun 3300 mAh kapasiteli bir bataryaya da sahip olduğunu belirtmekte fayda var.
Arkadaki parmak izi okuyucu rahatlıkla erişilebilecek bir yerde bulunuyor. Öte yandan yüzle ekran kilidi açma işlevi de mevcut. Yüz hareketlerinin ve mimiklerin takibi yapay zekânın gücü ile birleşince ortaya Zenmoji gibi bir özellik çıkıyor ki, değinmeden olmaz.
Asus Zenfone 5 teknik özellikler - KISA KISA
İşlemci Snapdragon 636
RAM 4 GB
Hafıza 64 GB + MicroSD
Ekran 6.2 inç IPS
Çözünürlük 2246×1080 – 18.7:9 görüntü oranı
İşletim sistemi Android Oreo + Asus ZenUI 5
Arka kamera 12 Megapiksel (f/1.8, 24mm) + 8 Megapiksel (f/2.0, 12mm)
Ön kamera 8 Megapiksel
Bağlantı 802.11ac, Bluetooth 5, USB Type-C
Batarya 3300 mAh
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