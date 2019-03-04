Kapsamlı bir inceleme: Anthem

EA’nın ümit vadeden açık dünya ve çoklu oyunculu aksiyon rol yapma oyunu olan Anthem, ilk olarak E3 2017 etkinliğinde karşımıza çıkmış ve oyuncular arasında büyük heyecan uyandırmıştı. BioWare’in 2013’ten bu yana geliştirmekte olduğu yeni oyunu Anthem, 2019’un heyecanla beklenen oyunları arasında sayılıyor. Aksiyon RPG Shooter türündeki oyun, daha önce yayınlanan videolarıyla da herkesin ilgisini çekmeyi başarmıştı.

Yalnızca PVE oynanabilen ve co-op destekli Anthem’in üç ana Javelin sınıfı bulunuyor. Javelin adı verilen bu güçlü zırhlar, kullanıcılarını çok güçlü kahramanlar haline getiriyor. Oyuncular, sahip oldukları bu Javelin zırhlarını tamamen kendilerine göre özelleştirebilecekler. Storm, Interceptor ve Colossus. Interceptor çevikliği ve refleksleriyle ninja tarzını öne çıkarıyor. Storm ise komboların yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırlıyor. Colossus da bir nevi tank sınıfı konumunda. Her bir sınıfın dövüşte yapabildikleri birbirinden farklı.





Oyuncular, silahlar ve eşyalar aracılığıyla dövüşlerdeki etkilerini artırabilecek. Ayrıca kişiselleştirme penceresi de oldukça detaylı görünüyor. Eşyalar, yeteneklerin yeniden kullanılma süresini (Cooldown) kısaltma gibi özellikler sağlayabiliyor.

Anthem dünyası "Shapers" olarak adlandırılan Tanrılar tarafından, dokuz günde yaratılıyor; akabindeyse Tanrılar çekip gidiyor ama geride enstrümanlarını bırakıyorlar. Zaten işler de burada kızışmaya başlıyor zira geride bırakılan enstrümanlar ile Anthem arasında bitmeyen bir çatışma ortaya çıkıyor ve bu sebepten dünya düzenli olarak değişiyor. Pek tabii dünya üzerindeki bu tutarsızlık, doğal hayatı da tetikliyor ve birbirinden farklı sürüsüyle ilkel yaratığı ortaya çıkartıyor. İnsanlık ise Fort Tarsis diye bilinen bir kalede, izole şekilde yaşıyor. Kendilerine Freelancers diyen bir gurup arkadaş da bu kalenin duvarlarını hayatları pahasına koruyorlar. Ta ki birileri gelip, onları yuvalarından edinceye kadar...





Anthem'da kendisini Fort Tarsis'i korumaya adamış bir Freelancer olarak deneyim ediyoruz. Freelancerların tek işi dükkanda oturup, Tarsis'e birileri saldırdığı zaman ortaya çıkıp ateş etmek değil. Bu arkadaşlar bolca dışarı çıkıp hem olası tehditleri ortadan kaldırıyor hem de Tarsis halkının ihtiyaçlarını karşılayacak market alış verişlerini yapıyorlar.

Colossus ise adından da anlayabileceğiniz üzere yakın ve uzak mesafelerden fazlasıyla güçlü saldırılar yapabilen ve bir o kadar da sağlam durmayı başaran bir arkadaş.





Düşman birimlerinin öyle özellikleri bulunuyor ki tüm oyunu kilitleyebiliyor. Özellikle uçmanın devre dışı kalması gibi özellikler, oyunun ana mekaniğini derinden etkiliyor ve zor seviyelerde bu tarz düşmanları geçmeyi imkansıza yakın hale getirdiği gibi, hız duygusunu da ortadan kaldırıyor. Bir diğer dikkatimizi çeken nokta da Text Chat'in olmaması. Büyük bir eksi değil belki ama üzerine düşünülmesi gereken bir konu.





ANTHEM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Oyun içerisinde birçok ayarda oynamalar yapabiliyorsunuz. Bu ayarlara ışıklandırma, dokular, efektler, işlem sonrası kalitesi, arazi ve bitki örtüsü ayarları da dahil bir şekilde karşımıza çıkıyor. İlgimizi çeken nokta ise işlemci kısmında oldu. Zira önerilen işlemci kısmında AMD FX-6350 gibi eski diyebileceğimiz bir işlemci bulunuyor. Ekran kartı olarak ise GeForce GTX 970 4GB model bir ekran kartının yeterli olacağı belirtilmiş.

İşletim sistemi: 64-bit Windows 10

İşlemci: Intel Core i5 3570 ya da AMD FX-6350

RAM: 8GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 4GB ya da AMD R9 390 8GB

Depolama alanı: En az 60 GB’lık boş alan