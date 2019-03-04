Kapsamlı bir inceleme: Anthem

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriKapsamlı bir inceleme: Anthem
GeriTeknoloji Kapsamlı bir inceleme: Anthem
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
04.03.2019 - 12:43, Son Güncelleme:

Kapsamlı bir inceleme: Anthem

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kapsamlı bir inceleme: Anthem

Electronic Arts'ın Destiny'e göz kırpan yeni oyunu Anhtem oyunculara sunuldu; oyun beklenin ötesinde ilgi gördü. Anthem’de 4 kişiye kadar oluşturulabilen bir ekip ile tehlikeli yerleri keşfe çıkıyoruz. İşin daha da iyi kısmı, oyuncular kendi hikayelerini yaşıyor oyun içerisinde.

EA’nın ümit vadeden açık dünya ve çoklu oyunculu aksiyon rol yapma oyunu olan Anthem, ilk olarak E3 2017 etkinliğinde karşımıza çıkmış ve oyuncular arasında büyük heyecan uyandırmıştı. BioWare’in 2013’ten bu yana geliştirmekte olduğu yeni oyunu Anthem, 2019’un heyecanla beklenen oyunları arasında sayılıyor. Aksiyon RPG Shooter türündeki oyun, daha önce yayınlanan videolarıyla da herkesin ilgisini çekmeyi başarmıştı.

Yalnızca PVE oynanabilen ve co-op destekli Anthem’in üç ana Javelin sınıfı bulunuyor. Javelin adı verilen bu güçlü zırhlar, kullanıcılarını çok güçlü kahramanlar haline getiriyor. Oyuncular, sahip oldukları bu Javelin zırhlarını tamamen kendilerine göre özelleştirebilecekler. Storm, Interceptor ve Colossus. Interceptor çevikliği ve refleksleriyle ninja tarzını öne çıkarıyor. Storm ise komboların yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırlıyor. Colossus da bir nevi tank sınıfı konumunda. Her bir sınıfın dövüşte yapabildikleri birbirinden farklı.

Kapsamlı bir inceleme: Anthem

Oyuncular, silahlar ve eşyalar aracılığıyla dövüşlerdeki etkilerini artırabilecek. Ayrıca kişiselleştirme penceresi de oldukça detaylı görünüyor. Eşyalar, yeteneklerin yeniden kullanılma süresini (Cooldown) kısaltma gibi özellikler sağlayabiliyor.

Anthem dünyası "Shapers" olarak adlandırılan Tanrılar tarafından, dokuz günde yaratılıyor; akabindeyse Tanrılar çekip gidiyor ama geride enstrümanlarını bırakıyorlar. Zaten işler de burada kızışmaya başlıyor zira geride bırakılan enstrümanlar ile Anthem arasında bitmeyen bir çatışma ortaya çıkıyor ve bu sebepten dünya düzenli olarak değişiyor. Pek tabii dünya üzerindeki bu tutarsızlık, doğal hayatı da tetikliyor ve birbirinden farklı sürüsüyle ilkel yaratığı ortaya çıkartıyor. İnsanlık ise Fort Tarsis diye bilinen bir kalede, izole şekilde yaşıyor. Kendilerine Freelancers diyen bir gurup arkadaş da bu kalenin duvarlarını hayatları pahasına koruyorlar. Ta ki birileri gelip, onları yuvalarından edinceye kadar...

Kapsamlı bir inceleme: Anthem

Anthem'da kendisini Fort Tarsis'i korumaya adamış bir Freelancer olarak deneyim ediyoruz. Freelancerların tek işi dükkanda oturup, Tarsis'e birileri saldırdığı zaman ortaya çıkıp ateş etmek değil. Bu arkadaşlar bolca dışarı çıkıp hem olası tehditleri ortadan kaldırıyor hem de Tarsis halkının ihtiyaçlarını karşılayacak market alış verişlerini yapıyorlar.

Colossus ise adından da anlayabileceğiniz üzere yakın ve uzak mesafelerden fazlasıyla güçlü saldırılar yapabilen ve bir o kadar da sağlam durmayı başaran bir arkadaş.

Kapsamlı bir inceleme: Anthem

Düşman birimlerinin öyle özellikleri bulunuyor ki tüm oyunu kilitleyebiliyor. Özellikle uçmanın devre dışı kalması gibi özellikler, oyunun ana mekaniğini derinden etkiliyor ve zor seviyelerde bu tarz düşmanları geçmeyi imkansıza yakın hale getirdiği gibi, hız duygusunu da ortadan kaldırıyor. Bir diğer dikkatimizi çeken nokta da Text Chat'in olmaması. Büyük bir eksi değil belki ama üzerine düşünülmesi gereken bir konu.

Kapsamlı bir inceleme: Anthem

ANTHEM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Oyun içerisinde birçok ayarda oynamalar yapabiliyorsunuz. Bu ayarlara ışıklandırma, dokular, efektler, işlem sonrası kalitesi, arazi ve bitki örtüsü ayarları da dahil bir şekilde karşımıza çıkıyor. İlgimizi çeken nokta ise işlemci kısmında oldu. Zira önerilen işlemci kısmında AMD FX-6350 gibi eski diyebileceğimiz bir işlemci bulunuyor. Ekran kartı olarak ise GeForce GTX 970 4GB model bir ekran kartının yeterli olacağı belirtilmiş.

İşletim sistemi: 64-bit Windows 10
İşlemci: Intel Core i5 3570 ya da AMD FX-6350
RAM: 8GB
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 4GB ya da AMD R9 390 8GB
Depolama alanı: En az 60 GB’lık boş alan

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?