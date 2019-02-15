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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
15.02.2019 - 12:46, Son Güncelleme:

Kapsamlı bir inceleme: Acer Swift 5

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Kapsamlı bir inceleme: Acer Swift 5

Ağırlığı bir kilogram bile değil; ilk elinize aldığınızda cihazın bataryasının içinde olmadığını düşünecek kadar hafif geliyor. Ancak gerçekten de Acer'ın bu yeni ürünü çok hafif; 970 gram! İşte dünyanın en hafif bilgisayarlarından biri olmayı başaran Acer Swift 5'in öne çıkan özellikleri...

Eğer sırt ağrılarından şikayet ediyor ve hafif bir bilgisayar alma vaktinin geldiğini düşünüyorsanız, Acer'ın bu ürününe göz atmanızda fayda var. Magnezyum alaşımlı kasa yapısı ile birlikte sadece 970 gram ağırlığı bulunan ürün oldukça dikkat çekici.

8 GB RAM ve 512 GB SSD ile donatılan Swift 5 modelinde, 14 inç boyutlu IPS ekran kullanılıyor. 1920 x 1080 ekran çözünürlüğü sunan ekranın en önemli detayı ise, dokunmatik ekrana sahip olması. 2 adet USB 3.0 ve 1 adet USB 3.1 Type-C girişine yer verilen bilgisayarda, tam boyutlu HDMI çıkışı kullanılıyor. Bilgisayarın güvenlik noktası ise parmak izi tarayıcısı ile destekleniyor. Windows 10 işletim sistemi yüklü olan Acer Swift 5, üzerinde yer alan 4760 mAh kapasiteli batarya ile 8 saate varan bir kullanım sunabiliyor.

Kapsamlı bir inceleme: Acer Swift 5


Klavyenin hemen altında sağ kenarına parmak izi koruma yerleştirilmiş. Elleriniz ıslak ya da kirli olmadıkça Swift 5, kilidinin açmak için her dokunuşunuzu doğru bir şekilde tanıyabiliyor. Kilit açma işlemi hızlı, bu nedenle dizüstü bilgisayarın hayata geçmesini beklerken takılmayacaksınız.
Kapsamlı bir inceleme: Acer Swift 5

Artık bir norm olduğu için, Swift 5 de arkadan aydınlatma ve ince profilli bir klavyeye sahip. Tuşlar hayli iyi aralıklarla yerleştirilmiş, böylece e-postalarınız ya da diğer metinlerinizi tatmin edici bir hızda ve minimum hatalarla yazabilirsiniz. Tuş yuvaları derin değil ama geri bildirim seviyeleri iyi. Etkileyici olan şey çok az esneklik var. Klavyenin ortasına doğru parmağınızla süngerimsi bir hareket yapmazsınız.

Kapsamlı bir inceleme: Acer Swift 5

14 inçlik IPS dokunmatik ekran, neredeyse 180 derecelik açıya kadar geriye doğru eğilebiliyor. Kendinizi sıkışmış halde bulduğunuz konumdan bağımsız olarak farklı bir görünüm sunuyor. Acer, menteşe tasarımıyla da dikkat çekiyor. Çünkü Swift 5'in menteşesi (logoyu taşıyan yer) ekranı sert bir şekilde hissettirmeden sıkıca kilitlenmiş halde tutuyor.

Gelelim batarya ömrüne... Swift 5'in ince kasası sağlam bir bataryanın bulunması için fazla yer sunmasa da, her şarjdan saygın bir getiri elde edeceksiniz. Karma kullanımla (müzik akışı sırasında web’de gezinme ve arada bir Office programları), pil uyarıları yanıp sönmeden önce en az beş ila altı saat arası kullanım süreniz var. 

GENEL HATLARIYLA ACER SWIFT 5

İşlemci Intel Core i5-8250U
Grafik birimi Intel UHD 620
RAM 8 GB
Depolama 512 GB
Ekran 14 inç dokunmatik IPS
Çözünürlük 1920 x 1080
İşletim sistemi Windows 10
Batarya 2 hücreli 4760 mAh – 8 saat pil ömrü
Giriş çıkış 2x USB 3.0 , 1x USB 3.1 Type-C, HDMI, 3.5 mm jak
Ağırlık 970 gram

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