Kapatamıyorsanız dikkat: iPhone X nasıl kapatılır?

Apple'ın iPhone X'ten önceki modellerinde kapatmak için güç tuşuna uzun süre basmanız yeterli oluyordu. Ancak iPhone X'de bu durum değişti. iPhone X'te güç tuşuna 1 kere basarsanız ekranı kilitliyor ve 1 kere daha basarsanız ekranı açıyor. Yan tuşa iki kere basarsanız Apple Pay ekranı açılıyor. Eğer yan tuşa uzun süre basarsanız ise Siri açılıyor. Yani kapatmak için başka bir tuşa daha basmanız gerekiyor.

Bu tuş ise ses tuşu. Apple'ın yeni amiral gemisini kapatmak için güç butonu ve ses tuşlarından herhangi birine aynı anda basmanız gerekiyor. Bu iki tuşa bastıktan sonra karşınıza bir ekran gelecek. Bu ekranda "Telefonu Kapat" ve "Acil Çağrı" seçenekleri bulunacak. Son olarak buradan da Telefonu Kapat seçeneğini sürüklemeniz gerekiyor. Bu sayede telefonunuzu kapatabilirsiniz.