Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Kapatamıyorsanız dikkat: iPhone X nasıl kapatılır?

    Kapatamıyorsanız dikkat: iPhone X nasıl kapatılır?

    Hürriyet Haber
    28.03.2018 - 07:38 | Son Güncelleme:

    Apple, 10. yılına özel olarak çıkardığı yeni amiral gemisi iPhone X ile birlikte çoğu tuş kombinasyonunu değiştirdi. İşte iPhone X'i kapatmak için yapmanız gerekenler.

    Apple'ın iPhone X'ten önceki modellerinde kapatmak için güç tuşuna uzun süre basmanız yeterli oluyordu. Ancak iPhone X'de bu durum değişti. iPhone X'te güç tuşuna 1 kere basarsanız ekranı kilitliyor ve 1 kere daha basarsanız ekranı açıyor. Yan tuşa iki kere basarsanız Apple Pay ekranı açılıyor. Eğer yan tuşa uzun süre basarsanız ise Siri açılıyor. Yani kapatmak için başka bir tuşa daha basmanız gerekiyor.

    Kapatamıyorsanız dikkat: iPhone X nasıl kapatılır

    Bu tuş ise ses tuşu. Apple'ın yeni amiral gemisini kapatmak için güç butonu ve ses tuşlarından herhangi birine aynı anda basmanız gerekiyor. Bu iki tuşa bastıktan sonra karşınıza bir ekran gelecek. Bu ekranda "Telefonu Kapat" ve "Acil Çağrı" seçenekleri bulunacak. Son olarak buradan da Telefonu Kapat seçeneğini sürüklemeniz gerekiyor. Bu sayede telefonunuzu kapatabilirsiniz.

    Etiketler: Nasıl kapatılır
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri