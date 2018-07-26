Kanlı Ay tutulması öncesi aman dikkat!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
26.07.2018 - 13:43, Son Güncelleme:

Kanlı Ay tutulması öncesi aman dikkat!

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Kanlı Ay tutulması öncesi aman dikkat!

2018 yılının en büyük gökyüzü olayı olarak kabul edilen aynı zamanda 21. yüzyılın en uzun ay tutulması ‘’Kanlı Ay’’ için tüm dünya nefesini tuttu. İnsanoğlunun hayatında nadir olarak tanık olma imkanı bulduğu bu gökyüzü olayı aynı zamanda amatör ve profesyonel fotoğrafçılar için de kaçırılmayacak bir görsel şölen sunuyor. Toplam 1 saat 43 dakika sürecek ve binlerce fotoğraf tutkununu heyecanlandıran ay tutulması aynı zamanda Türkiye’den de net bir şekilde izlenebilecek. Canon, ayın en güzel pozunu yakalamak isteyenlere altın değerinde önerilerde bulunuyor.

İlk adım telefonunuza uygun uygulamaları indirin

Hayatınızın ya da koleksiyonunuzun en iyi karesini çekmek için mobil uygulamaların nimetlerinden faydalanmak gerekiyor. Photographer’s Ephemeris uygulaması ayın doğma ve batma zamanları, rotası ve fazları için faydalı bilgiler verirken; Photopills uygulaması ise ayın gökyüzündeki pozisyonuna dair tüm detayları sunarak, ayın en iyi ve en parlak pozunun yakalanmasına yardımcı oluyor.   

Doğru lens kullanımı ile ayı kadraja sığdırın

O akşam kişileri en çok zorlayacak konuların başında ayı kadraja olabildiğince büyük sığdırabilmek geliyor. Ayın yüzeyindeki asteroidlerin açtığı her kraterin görülmesi için lens kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini belirten David Noton: “Yaklaşık 600 mm netleme mesafeli bir full frame DSLR makineye uzun bir telefoto lensi takarak, kompozisyonu uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Bunu sağlamak için tutulmanın olduğu gün EF 200-400mm f/4L IS USM Ext.1.4 x lensten ve Canon EOS 5D Mark IV’ten yararlanın” diyor. 

Kanlı Ay tutulması öncesi aman dikkat

Tripod kullanın, en ufak detayı yakalayın 

Ay gökyüzünde sanıldığından çok daha hızlı ilerliyor. Bu nedenle en kusursuz anı yakalamak için bir yandan zamanla da yarışılıyor. Kullanılacak uzun lens de hesaba katılırsa sağlam bir tripod çekim ile en ufak detayı bile yakalamak kolaylaşabiliyor. 

Düşük ışıklarda yüksek performans sunan makineler tercih edin

Ayın tüm fotoğrafı kapladığı çekimlerin yalnızca astronomik değeri bulunuyor. Ancak bir manzara fotoğrafı çekmek isteniyorsa ay bir ışık kaynağı olarak kullanılabiliyor. Az ışığa sahip olması nedeniyle fotoğraf çekmenin zor olduğunu dile getiren David Noton: “Bunu önlemek için düşük ışıklarda yüksek performans sunan fotoğraf makineleri tercih etmek gerekiyor. Gece fotoğrafçılığında da harika sonuçlar veren fotoğraf makinelerinden yararlanabilirsiniz” diyor.

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