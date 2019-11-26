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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Grup Başkanı Mustafa Özçelik, AA muhabirine, "Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi"nin kurum himayesinde yürütülen sektörel kapasite oluşturma projesi olduğunu söyledi.

SSB olarak siber güvenlik alanında izledikleri stratejiye işaret eden Özçelik, şu bilgileri verdi:

"Kamuda kullanılan siber güvenlik ürünlerinin yerli ve milli olmasını önemsiyoruz. Bu alanda özellikle Siber Güvenlik Kümelenmesi üyelerimize öncelik vereceğiz. Tabii bu kimseyi dışarıda bıraktığımız anlamına gelmiyor. Zaten kümelenme herkese açık. Amacımız, eğer Türkiye'de bir mühendislik kabiliyeti, bir yerli ürün varsa önce onları değerlendirmek. Eğer ihtiyacımızı buradan karşılayamıyorsak o zaman alternatif küresel kaynakları değerlendireceğiz."

"Kümelenme uluslararasında daha çok boy gösterecek"

Özçelik, bu yıl kümelenmenin uluslararası fuarlarda boy gösterdiğini belirterek, "Kümelenmemiz bu yıl ilk defa Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) yer aldı. Fuarda çeşitli iş birliği anlaşmalarına imza attık. Gönlümüzden geçen IDEF'in bir kısmının artık siber güvenlik alanında olması. Bir sonraki fuarla ilgili planlarımız arasında bu da yer alıyor." dedi.

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında dünyanın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen fuarlara da katıldıklarını ifade eden Özçelik, bu etkinliklerin gelecek yıl daha fazla olacağını ve kümelenmenin uluslararası alanda daha çok boy göstereceğini bildirdi.

Özçelik, Siber Güvenlik Kümelenmesindeki üyelere gelecek yıl uluslararası etkinliklere daha fazla katılabilmeleri için maddi teşvik sağlanacağını vurgulayarak, "Firmalarımıza, faaliyet gösterdikleri alanlarındaki etkinliklere katılmaları için yüzde 100'e kadar maddi destekler sağlayacağız. Tabii onlar yalnız gitmeyecek, etkinliklerin büyüklüğüne göre kümelenmemiz de oralarda temsil edilecek." diye konuştu.

"Siber ürünler etiketlenecek"

Özçelik, kümelenme olarak test ve sertifikasyon çalışmalarına da büyük önem verdiklerine dikkati çekerek, "SSB ve Siber Güvenlik Kümelenmesi olarak ortak bir çalışma yürütüyoruz. SSB'nin yanı sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza bağlı Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve TÜBİTAK, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ile STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin de hissedarı olduğu TRTEST isimli bir şirketimiz var. Bu şirket tarafsız bir otorite olarak siber güvenlik ürünlerimizi de test edecek." ifadelerini kullandı.

Bu projeyle bir etiketleme çalışması yapılacağını belirten Özçelik, şöyle konuştu:

"İyi olan ürünlerimize etiket basacağız. Bu tabii ki yetersiz ve bazı fonksiyonları sağlamayan ürünlerimizin elenecek olduğu anlamına gelmiyor, onların da geliştirilebilir yanlarını kendilerine göstererek, ürünlerinde yer alan sıkıntıları gidermeleri sağlayacağız. Uluslararası standartlar küresel firmaların önünü açarken yerli firmalar için ciddi bir bariyer oluşturuyor. Biz bu standartları katı bir şekilde uygulamak istemiyoruz. Fonksiyonel ve çeşitlilik anlamında uluslararası standartlardan ödün vermeden, ulusal standartlarımızı oluşturacağız. Aksi halde yerli ve milli firmalarımıza bir dezavantaj sağlamış oluruz."

"Uluslararası iş birliği çalışmaları"

Mustafa Özçelik, kümelenmenin insan kaynağı açısından da her türlü uluslararası iş birliğine açık olduğunu söyledi.

Öğrencilere staj imkanı sağladıklarını hatırlatan Özçelik, kümelenmenin yürüttüğü çalışmalarla rüşdünü ispatladığını dile getirdi.

Özçelik, gelecek döneme yönelik uluslararası iş birliği fırsatlarına da değinerek, şunları kaydetti:

"Pakistan'dan bu kümelenme çatısı gibi bir çatının oluşturulması talebi geldi. Bu Siber Güvenlik Kümelenmesinin küresel alanda da rüşdünü ispatladığını gösteriyor. Biz Asya-Pasifik ve yakın coğrafyamızdaki ülkelerle ciddi bir iş birliği potansiyelinin olduğunu düşünüyoruz. Bu iş birliklerinin, yalnız ürün bazında değil, insan kaynağının geliştirilmesinden çeşitli eğitimlerin yapılmasına kadar sürdürülmesini arzu ediyoruz."

Siber Güvenlik Kümelenmesinin SSB çatısı altında olsa da bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyonunun en üst seviyede tutulduğunu vurgulayan Özçelik, "Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Dijital Dönüşüm Ofisi teşkil edildi. Gerek bu ofisimiz gerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız gerekse Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuz her konuda bize destek oluyor." dedi.