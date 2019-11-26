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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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A.A.
26.11.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

Kamuda siber güvenlikte "Siber Kümelenme"ye stratejik rol

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Kamuda siber güvenlikte "Siber Kümelenme"ye stratejik rol
Fotoğraf: iStock

Siber tehditlere karşı güvenlik kalkanını güçlendirme çalışmalarını yoğunlaştıran Türkiye, kamu kurum ve kuruluşlarının bu amaçla kullanacağı ürünleri, azami ölçüde Siber Güvenlik Kümelenmesi şirketlerinin ürettiği yerli ve milli çözümlerden karşılamayı planlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Grup Başkanı Mustafa Özçelik, AA muhabirine, "Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi"nin kurum himayesinde yürütülen sektörel kapasite oluşturma projesi olduğunu söyledi. 

SSB olarak siber güvenlik alanında izledikleri stratejiye işaret eden Özçelik, şu bilgileri verdi: 

"Kamuda kullanılan siber güvenlik ürünlerinin yerli ve milli olmasını önemsiyoruz. Bu alanda özellikle Siber Güvenlik Kümelenmesi üyelerimize öncelik vereceğiz. Tabii bu kimseyi dışarıda bıraktığımız anlamına gelmiyor. Zaten kümelenme herkese açık. Amacımız, eğer Türkiye'de bir mühendislik kabiliyeti, bir yerli ürün varsa önce onları değerlendirmek. Eğer ihtiyacımızı buradan karşılayamıyorsak o zaman alternatif küresel kaynakları değerlendireceğiz."

"Kümelenme uluslararasında daha çok boy gösterecek"

Özçelik, bu yıl kümelenmenin uluslararası fuarlarda boy gösterdiğini belirterek, "Kümelenmemiz bu yıl ilk defa Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) yer aldı. Fuarda çeşitli iş birliği anlaşmalarına imza attık. Gönlümüzden geçen IDEF'in bir kısmının artık siber güvenlik alanında olması. Bir sonraki fuarla ilgili planlarımız arasında bu da yer alıyor." dedi.

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında dünyanın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen fuarlara da katıldıklarını ifade eden Özçelik, bu etkinliklerin gelecek yıl daha fazla olacağını ve kümelenmenin uluslararası alanda daha çok boy göstereceğini bildirdi. 

Özçelik, Siber Güvenlik Kümelenmesindeki üyelere gelecek yıl uluslararası etkinliklere daha fazla katılabilmeleri için maddi teşvik sağlanacağını vurgulayarak, "Firmalarımıza, faaliyet gösterdikleri alanlarındaki etkinliklere katılmaları için yüzde 100'e kadar maddi destekler sağlayacağız. Tabii onlar yalnız gitmeyecek, etkinliklerin büyüklüğüne göre kümelenmemiz de oralarda temsil edilecek." diye konuştu. 

"Siber ürünler etiketlenecek"

Özçelik, kümelenme olarak test ve sertifikasyon çalışmalarına da büyük önem verdiklerine dikkati çekerek, "SSB ve Siber Güvenlik Kümelenmesi olarak ortak bir çalışma yürütüyoruz. SSB'nin yanı sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza bağlı Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve TÜBİTAK, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ile STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin de hissedarı olduğu TRTEST isimli bir şirketimiz var. Bu şirket tarafsız bir otorite olarak siber güvenlik ürünlerimizi de test edecek." ifadelerini kullandı. 

Bu projeyle bir etiketleme çalışması yapılacağını belirten Özçelik, şöyle konuştu:

"İyi olan ürünlerimize etiket basacağız. Bu tabii ki yetersiz ve bazı fonksiyonları sağlamayan ürünlerimizin elenecek olduğu anlamına gelmiyor, onların da geliştirilebilir yanlarını kendilerine göstererek, ürünlerinde yer alan sıkıntıları gidermeleri sağlayacağız. Uluslararası standartlar küresel firmaların önünü açarken yerli firmalar için ciddi bir bariyer oluşturuyor. Biz bu standartları katı bir şekilde uygulamak istemiyoruz. Fonksiyonel ve çeşitlilik anlamında uluslararası standartlardan ödün vermeden, ulusal standartlarımızı oluşturacağız. Aksi halde yerli ve milli firmalarımıza bir dezavantaj sağlamış oluruz."

"Uluslararası iş birliği çalışmaları"

Mustafa Özçelik, kümelenmenin insan kaynağı açısından da her türlü uluslararası iş birliğine açık olduğunu söyledi.

Öğrencilere staj imkanı sağladıklarını hatırlatan Özçelik, kümelenmenin yürüttüğü çalışmalarla rüşdünü ispatladığını dile getirdi. 

Özçelik, gelecek döneme yönelik uluslararası iş birliği fırsatlarına da değinerek, şunları kaydetti:

"Pakistan'dan bu kümelenme çatısı gibi bir çatının oluşturulması talebi geldi. Bu Siber Güvenlik Kümelenmesinin küresel alanda da rüşdünü ispatladığını gösteriyor. Biz Asya-Pasifik ve yakın coğrafyamızdaki ülkelerle ciddi bir iş birliği potansiyelinin olduğunu düşünüyoruz. Bu iş birliklerinin, yalnız ürün bazında değil, insan kaynağının geliştirilmesinden çeşitli eğitimlerin yapılmasına kadar sürdürülmesini arzu ediyoruz."

Siber Güvenlik Kümelenmesinin SSB çatısı altında olsa da bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyonunun en üst seviyede tutulduğunu vurgulayan Özçelik, "Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Dijital Dönüşüm Ofisi teşkil edildi. Gerek bu ofisimiz gerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız gerekse Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuz her konuda bize destek oluyor." dedi.

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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