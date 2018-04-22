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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
22.04.2018 - 06:08, Son Güncelleme:

"Kaliteli ve teknoloji ürünlerine dayanan ihracat modeline doğru ilerliyoruz"

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"Kaliteli ve teknoloji ürünlerine dayanan ihracat modeline doğru ilerliyoruz"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Artık katma değeri yüksek, kaliteli ve teknoloji ürünlerine dayanan bir ihracat modeline doğru hızla ilerliyoruz. Ar-Ge'yi, tasarımı ve markalaşmayı sanayi stratejimizin temeline yerleştiriyoruz." dedi.

Bakan Özlü, coğrafi işaret alan Erbaa bağ yaprağı ile Zile kömesinin belgelerini Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan ve Zile Kaymakamı Adnan Tezcan'a verdi. 

Daha sonra Tokat Ortak Kullanım Tesisi açılışına katılan Özlü, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

Dördüncü sanayi devrimi ile şekillenen dünyanın büyük küçük demeden bütün işletmeleri etkisi altına aldığını belirten Özlü, "Ar-Ge, inovasyon, tasarım artık sadece belirli firmaların önceliği değil, tüm işletmelerin önceliği haline geldi. Büyük işletmeler bu dönüşümü hızlı şekilde gerçekleştirirken, küçük işletmelerimizi 'Kendi başınızın çaresine bakın' diyerek bir kenarda bırakamazdık. İşte bu çerçevede Rekabetçi Sektörler Programı'nı geliştirdik. IPA projeleri kapsamında, Avrupa Birliği ile birlikte finanse ettiğimiz ortak kullanım tesislerini hayata geçirdik." diye konuştu.

Tokat'ın çok geniş potansiyele sahip olduğunu anlatan Özlü, küçük sanayicilerin büyük işbirliği için projeyi hayata geçirdiklerine işaret etti.

Tokat'ın sahip olduğu potansiyeli avantaja çevirecek olan yatırımları ve projeleri desteklemeye devam ettiklerini dile getiren Özlü, şöyle devam etti:

"Tokat Ortak Kullanım Tesisi Projesi, sunduğumuz desteklerin somut bir göstergesidir. Bu projeyle Tokat'ta KOBİ seviyesinde bulunan mikro mobilya üreticilerine, makine üreticilerine ve araba tamircilerine hizmet verecek ortak kullanım tesisi kurduk. Bu tesis KOBİ'lerimiz için düşük maliyet avantajı getirecek. Tesiste makinelerin yanı sıra tasarım merkezi ve bilgisayarlı eğitim merkezi de yer alacak. Küçük esnafımıza ihtiyaçları doğrultusunda, iş geliştirme hizmetleri sunacağız. Ayrıca örnek model programı adı altında 10 işletmemize uzun vadeli iş geliştirme hizmeti vereceğiz. Böylece daha kısa sürede, daha kaliteli ve daha ucuz ürünlerin ve hizmetlerin piyasaya sunulmasını sağlayacağız." 

Artık yükte ağır pahada hafif mantığını bir kenara bıraktıklarına dikkati çeken Özlü, "Artık katma değeri yüksek, kaliteli ve teknoloji ürünlerine dayanan bir ihracat modeline doğru hızla ilerliyoruz. Ar-Ge'yi, tasarımı ve markalaşmayı sanayi stratejimizin temeline yerleştiriyoruz. İnanıyorum ki Tokat'tan da teknoloji odaklı büyük markalar mutlaka çıkacaktır. Hükümet ve bakanlık olarak KOBİ’lerimizi, esnafımızı ve sanatkarlarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Tokat Ortak Kullanım Tesisi'nin Tokat için ilham verici olmasını, şehrimizin ekonomisine güç katmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Özlü, ardından bir otelde düzenlenen sivil toplum kuruluşları, oda ve borsa temsilcileriyle bölge istişare toplantısına katıldı.

Programlara Tokat Valisi Ömer Toraman, AK Parti Tokat milletvekilleri Zeyid Aslan, Celil Göçer, Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Mustafa Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ile diğer yetkililer katıldı. 

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