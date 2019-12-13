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Teknoloji
A.A.
13.12.2019 - 07:54, Son Güncelleme:

Kalın saç tellerinin ince teller kadar güçlü olmadığı tespit edildi

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Kalın saç tellerinin ince teller kadar güçlü olmadığı tespit edildi
Fotoğraf: iStock

Kalın saç tellerinin ince tellerden daha güçsüz olduğu keşfedildi.

California Üniversitesinde nano-mühendislik bölümünde görevli bilim adamı Wen Yang liderliğinde yapılan ve sonuçları Matter dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde, insanların saç tellerinin yanı sıra at, zürafa, ayı, yaban domuzu ve fil gibi hayvanların kılları da incelendi. 

Saç tellerini ve hayvan kıllarını kopana kadar kademeli olarak çeken bir makineye bağlayan araştırmacılar, ince saç telinin baskıya dayanma gücünün daha yüksek olduğunu tespit etti. 

Kopan saç tellerini elektron mikroskobuyla inceleyen ekip, tellerin farklı biçimlerde kırıldığını, ancak birçoğunun benzer yapıda olduğunu gözlemledi.  

Yaban domuzu, zürafa ve fil gibi memeli hayvanların geniş çapa sahip kıllarının kusursuz koptuğu, ancak saç teli gibi çapları küçük olanların ise koptuğunda yüzeylerinde pürüzlerin oluştuğu da görüldü. 

Wen Yang, insanlarda, ışıltı kalın saç telinin daha güçlü olduğu öngörüsünün bulunduğunu, bu nedenle bulguların çok şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
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