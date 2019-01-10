Novel Heroes: Ansiklopedi ve sosyal medyayı birleştirdi

Roman Kahramanları Dergisi, yeni bir projeye imza attı. ‘Novel Heroes' isimli uluslararası sosyal medya projesi, Tükçe dâhil 10 dilde hizmet verecek. Novel Heroes, kültürlerarası iletişime kapı açarak interaktif uluslararası bir ansiklopedi oluşturma iddiası taşıyor. Sitenin odak noktasını, sosyal medyanın daha verimli ve bilgi odaklı kullanılabilmesi işlevi oluşturuyor. Kullanıcılar; ilk olarak roman, müzik, sinema, resim gibi birçok kategoride içerik üretebilecek. Daha sonra spor, markalar, sivil toplum kuruluşları, uzay bilim ve turizm gibi kategoriler eklenecek.

Konuyla ilgili bilgi veren platformun kurucusu Ömer Asan, “Dünyada 4,5 milyar internet kullanıcısı var. Kullanıcıların 2,5 milyarı sosyal medya üyesi ve herkesin artık yazar statüsü var. Sosyal medya bireysel ve toplumsal etkisiyle hayatımızın neredeyse her anını yönetiyor” ifadelerini kullandı.

Asan iki türlü medyanın var olduğunu belirterek şöyle açıkladı: “İki tür medya var. Geleneksel medyaya ‘çevrimdışı', sosyal medyaya ‘çevrimiçi' diyoruz. Sosyal medya forumlar da dâhil olmak üzere yaklaşık 20 yıldır hayatımızın vazgeçilmezi oldu. Ve artık hepimiz çevrimiçiyiz. Bununla birlikte nitelikli ve güvenilir bilgi arayışı ortaya çıktı. Çünkü her gün milyonlarca insan bilgi üretip paylaşıyor. O nedenle bilginin niteliği ve güvenilirliğine acil ihtiyaç var. Novel Heroes, bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Bu ihtiyacı karşılarken kültürler arası iletişim öne çıkacak ve belki de özlenen uluslararası bir barış diline kavuşmuş olacağız.”

“6 ay sonra 10 dilde yayına geçilecek”

Altı ay sonra 10 dilde yayına geçeceklerini kaydeden Asan, “Amacımız yeni bir sosyal medyanın yanı sıra nitelikli bilgilerin paylaşıldığı, ‘kahramanlar' odaklı, çevrimiçi yani interaktif bir Ansiklopedi oluşturmak. Şimdilik 12 kategoriyle bir başlangıç yapıyoruz ve Türkiye'de Türkçe yola çıkıyoruz. Bir yıl içerisinde spor, markalar, sivil toplum kuruluşları, uzay bilim ve turizm gibi kategoriler eklenecek. 6 ay sonra 10 dilde yayına geçip, 40 dile geçmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Binlerce kişiye evinden istihdam

Asan, “Projemiz ilerledikçe dünyanın her yerinden binlerce kişiyi evinden istihdam etmeyi düşünüyoruz. Her insanın, canlının ve cansız olduğunu düşündüğümüz varlıkların bir hikâyesi var. Ansiklopedimiz bunları kapsayacak. Novel Heroes, hepimizin hikâyelerini paylaştığı ve gündemi nitelikli içerikle yakalayabilen bir sosyal medya olacak. Çünkü hepimiz birer roman kahramanıyız” diye konuştu.

Proje Yöneticisi Neslihan Solmaz ise, bir yıldır çalışmaları sürdürdüklerinden bahsederek, “Bir yıldır Novel Heroes üzerine çalışıyoruz. Dünyadaki bütün sosyal medya mecralarını inceledik. Projemizin temeli kahramanlar üzerine kurulu. 12 kategorideki kahramanların ansiklopedik verilerine ulaşmayı amaçlıyoruz. Uluslararası bir proje oluşturmak istediğimiz için hedef kitlemizi iyi belirlememiz gerekiyordu. Nüfus, eğitim ve sosyal medya kullanımı üzerine araştırmalar yaptık ve bu sayede çok değerli istatistiki verilere ulaştık. Aslında bu veriler Novel Heroes'in gelişimini yönlendirdi diyebilirim” dedi.

Projenin yazılım altyapısını sağlayan Nar Bilişim Teknoloji Direktörü Ergün Tütmez de “Novel Heroes ve Nar Bilişim ofislerinde her iki firmanın kendi alanındaki tecrübesinin bir araya gelmesi ile bu proje geliştirildi. 25 kişilik kendi alanında uzman kişiler tarafından bu proje tasarlanıyor ve geliştiriliyor.” dedi.