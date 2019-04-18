Kâğıt Müzesi ve Bilim Merkezi Heritage İstanbul Fuarı’nda

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriKâğıt Müzesi ve Bilim Merkezi Heritage İstanbul Fuarı’nda
GeriTeknoloji Kâğıt Müzesi ve Bilim Merkezi Heritage İstanbul Fuarı’nda
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
18.04.2019 - 13:49, Son Güncelleme:

Kâğıt Müzesi ve Bilim Merkezi Heritage İstanbul Fuarı’nda

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kâğıt Müzesi ve Bilim Merkezi Heritage İstanbul Fuarı’nda

Türkiye'nin tarih ve sanat varlığının korunması, saklanması ve gelecek yıllara aktarılmasına yönelik çalışan kurum ve kuruluşlar ile sektörle ilgili tedarikçilerin bir araya getiren Heritage İstanbul Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik Teknolojileri Fuarı 11-13 Nisan tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün desteğiyle TG EXPO tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen fuarda, SEKA Kâğıt Müzesi ve Kocaeli Bilim Merkezi de yer aldı.

Heritage İstanbul Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik Teknolojileri Fuarı’nda yer alan Türkiye’nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi olan Kocaeli Bilim Merkezi ve Kağıt üretiminde önemli bir yer tutan Seka Kağıt Müzesi büyük ilgi gördü. Müzecilikle ilgili yeni gelişmelerin sergilendiği ve bahsedildiği fuar boyunca Kâğıt Müzesi ve Bilim Merkezi tüm sistemleriyle katılımcılara anlatıldı.

Fuar kapsamında gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak katılan Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürü Dr. Kemal Taha Hülagü, Kâğıt Müzesi ve Bilim Merkezini, dönüşüm aşamalarından başlayarak tüm ayrıntılarına kadar anlattı.

SEKA Kâğıt Müzesi ve Kocaeli Bilim Merkezi’nin Türkiye’nin en büyük endüstriyel mirasının dönüşüm projesi kapsamında yer aldığını, iki kurumun da kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmada önemli bir yer tuttuğunu aktaran Hülagü, gerçekleştirilen faaliyetlerle de 7’den 70’e herkese hem kültürel hem de bilimsel aktivite imkânı sağladıklarını belirtti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?