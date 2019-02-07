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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
İHA
07.02.2019 - 19:31, Son Güncelleme:

Kafa Topu 2’nin yapımcısı Masomo, Miniclip’e satıldı

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Kafa Topu 2’nin yapımcısı Masomo, Miniclip’e satıldı

Oyun dünyasının en köklü firmalarından Miniclip, webtekno’nun da bağlı olduğu İZMO bünyesindeki şirket Masomo’yu satın alma işlemlerini resmi olarak tamamladı.

Son yıllarda en popüler oyunlardan olan ve yaklaşık 60 milyon kullanıcıya ulaşan Kafa Topu’nun da yapımcısı olan Masomo’nun, dev oyun şirketi Miniclip’e satış işlemlerinin tamamlandığı açıklandı. İZMO’da hayata geçirilen Kafa Topu macerası, aldığı yatırım ve ortaklıklarla Masomo ile global pazarda devam etmişti. Şirket artık faaliyetlerini Miniclip çatısı altında sürdürecek. Dünya oyun piyasasının ileri gelen firmalarından olan Miniclip ise 2015 yılından bu yana Riot Games, PUBG Mobile, Supercell gibi markaların da sahibi olan Tencent altında faaliyet gösteriyor.

“DAHA BAŞARILI İŞLER YAPACAĞIZ”

İZMO ve Masomo'nun kurucusu ve CEO’su İbrahim Akman bu anlaşmayla daha başarılı işlere imza atacaklarını söyledi. Akman, “Miniclip gibi güçlü ve deneyimli bir ekip ile ortaklık kurduğumuz için çok mutluyuz. Kafa Topu serisi ile yakaladığımız başarıyı devam ettireceğimize, yeni yapacağımız oyunlarda Miniclip’in bu deneyimi ile birlikte daha başarılı işler ortaya koyacağımıza inanıyoruz. Oyuncu kitlelerimizin birbirlerine çok benzer olması ve Miniclip’in birçok oyun ile edindikleri tecrübeleri, oyunlarımıza aktarmak için sabırsızlanıyoruz. Türkiye’den son dönemde çıkan başarılı global oyun şirketleri arasına adımızı yazdırdığımız ve bunların tesadüf olmadığını bir kez daha kanıtladığımız için de ayrıca gurur duyuyoruz” dedi. Akman ayrıca yeni bir ofise geçeceklerini ve 45 kişilik ekibi 70 kişiye çıkaracaklarını da sözlerine ekledi.

“YENİLİKÇİ BİR ADIM ATTIK”

Miniclip CEO’su ve kurucu ortağı Rob Small da anlaşmanın kendilerine heyecan verdiğini belirterek, “İbrahim Akman ve ekibiyle ortak olma imkanı elde ettiğimiz için çok heyecanlıyız. Masomo ekibinin, Kafa Topu markası ile dünyada öncü ve yenilikçi bir adım attığına inanıyoruz. Onlarla işbirliği yapmaktan, hedeflerini yerine getirmeleri için onlara destek olmaktan gurur duyuyoruz. Masomo’daki ekip ile çalışacağımız için çok heyecanlıyız, Miniclip ailesine katılmaları bizi oldukça sevindiriyor” diye konuştu.

 

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