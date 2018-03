Kadınların hedefi dijital oyun dünyasında daha çok kariyer

İki gün boyunca İTÜ Magnet’in ilham verici ortamında oyun dünyasında değer yaratan geliştiriciler,tasarımcılar, yapımcılar ile birlikte sektörü yakından tanıma ve oyun tasarlama fırsatı elde ettiler.

Netmarble’dan Burcum Taşkaya’nın Game Operation’ı, No-pact Studio’nun Kurucusu Cem Buğra’nın Game Design’ı, Ceidot’un Kurucusu Erkan Bayol’un Game Development’ı, anlattığı ve deneyimlerini paylaştığı eğitimde keynote konuşmasını Mevlüt Dinç yaptı. Mentornity’nin Kurucusu Serkan Çelik Wing Academy üyelerinin Oyunder’den ücretsiz alabilecekleri mentorluk hizmetini tanıttı. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden Tuğçe Akar oyun geliştiren şirketlere Ekonomi Bakanlığı’nın desteklerini aktardı. Oyunder Başkanı Tansu Kendirli, oyun konseptinin lisanslanması hakkında önemli bilgileri paylaşırken Ercan Altuğ Yılmaz oyunlaştırmanın geleceği hakkında eşsiz sunumuyla katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

İkinci günde ise Codemodeon’un kurucusu VR/AR Workshop’u ile Yağız Hatay sanal ve arttırılmış gerçekçiliğin yakın gelecekte oyun dünyasını nasıl etkileyeceğini anlatırken, “Oyun 8. Sanattır” sunumuyla Recontact:Istanbul serilerinin yaratıcısı Eray Dinç katılımcılara yenilikçi workshopu ile Insta-story’de oyun tasarlattı.

Oyun tasarımcısı Gizem Kunt, oyun geliştiricileri Deniz Vural ve Özge Çarıkçı’nın yönetim kurulunda olduğu Women in Games Türkiye’nin başkanlığını oyun yapımcısı Simay Dinç üstleniyor.

Üç yıl önce Oyunder’in bünyesinde Recontact Digital Arts’ın kurucu ortağı Simay Dinç tarafından kurulan Women in Games Turkiye hız kesmeden büyümeye, gelişmeye devam ediyor. Çok yakında Women in Games Ankara ve Women in Games İzmir yapılanmalarını duyuracaklarını belirten Dinç, Türkiye’nin her köşesinde sanata, teknolojiye ilgi duyan kadınlara ulaşmaya hedeflediklerini belirtti.

‘Amacımız kadınlarınyenilikçi ve yaratıcı fikirleriyle oyun endüstrisinde yer almasını sağlamak. Oyun sektörün de kariyer yapmayı hedeflemiş kadınlar, kadın girişimciler, karakterlerini, eserlerini, tecrübesini ve teknik kapasitesini sektör paydaşları ile paylaşmak isteyenler, dijital sanatı merak eden, ilgi duyan ve bir parçası olmak isteyen öğrencileri Women in Games Türkiye’nin bir parçası olarak öğrenmeye, paylaşmaya, ilham olmaya bekliyoruz. Eğitimlerimizi ve etkinliklerimizi www.wing.oyunder.org’dan ya da Women in Games Türkiye’nin Facebook ve Instagram sayfasından takip edebilirsiniz.

Dünya'da oyun endüstrisi 109 milyar dolarlık bir sektör. Bunun 46 milyar doları mobil oyunlar oluşturuyor ve her geçen gün hızlı bir şekilde büyüyor.

Özellikle mobil oyuncularının yüzde 2’isi kadın ama oyun üreten kadınların oranı yüzde 23. Kadınlar tüketiyor ama neden üretmiyor? Yeni bir ekonomik dil oluşuyor nitelikli iş gücü ortamını yaratmak bizlerin sorumluluğunda. Türkiye’de çok az kadının ve genç kızın oyun endüstrisinde kariyeri düşünmesi bizim için sorundu, bu sorunu çözebilmek ve geleceği birlikte tasarlayabilmek için Women in Games Turkiye ekibi hız kesmeden çalışmaya devam ediyor.’