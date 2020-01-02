Kadın oyun geliştiricilere özel Hyper Jam etkinliği başlıyor

Netmarble EMEA ve Women in Games tarafından, Pepapp ve Red Bull’un desteğiyle düzenlenen Hyper Jam 2020, sadece kadın oyun geliştiricilerin katılımına açık olarak gerçekleşecek. Yılın ilk Hyper Jam etkinliğinde amatör ve profesyonel kadın oyun geliştiriciler, ekiplerini kurup hyper-casual türünde kendi oyunlarını kodlayacağı 48 saatlik bir maratona davet ediliyor. Netmarble EMEA İstanbul ofisinde gerçekleşecek etkinlik 03 Ocak Cuma günü saat 19.00’da başlayıp 05 Ocak Pazar günü 19.00’a kadar sürecek.

Ekibini kur, oyununu geliştir



Hyper Jam etkinliğinde katılımcılar, öncelikle kendilerini tanıtıp projelerini gerçekleştirecek ekibi kuracak. Ardından verilecek temaya göre ekipler, bu temayla ilgili bir hyper-casual oyun geliştirmeye çalışacak. Hyper-casual oyunlar hızlıca başlatılıp kolayca oynanabilen, basit bir oyun mekanizmasına sahip oyunlar olarak tanımlanıyor. Cuma günü saat 19.00’da başlayacak oyun geliştirme süreci, Pazar günü saat 19.00’da sona erecek. Etkinliğin sonunda ekipler, oyun projelerini diğer katılımcılara ve Netmarble’ın profesyonel mentorlarına sunacak.

Kadın oyun geliştiriciler için fırsat



Netmarble EMEA Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özistek, “Hyper Jam etkinliği de Türkiye’nin oyun ekosistemine katkıda bulunacak yeni oyunlar ve oyun geliştiricilerin keşfedilmesi adına çok önemli bir fırsat sunuyor. Yılın ilk Hyper Jam etkinliğini de Women in Games ile işbirliği içinde sadece kadın oyun geliştiricilere açık olarak düzenliyoruz. Kadınların özellikle sektöre katma değer kattığını düşünüyor; yazılım ve oyun dünyasında çok daha fazla rol almalarını biz de Netmarble EMEA olarak teşvik ediyoruz. Bu doğrultuda işe alımlarımızda da kadınlara daha çok şans veriyoruz, çünkü kadınların vizyonuna ve bakış açısına her alanda ihtiyacımız var” dedi.