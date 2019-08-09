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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
09.08.2019 - 10:42, Son Güncelleme:

Kadıköylü çocuklar robot olimpiyatında dünya 2'ncisi oldu

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Kadıköylü çocuklar robot olimpiyatında dünya 2'ncisi oldu

Danimarka'da düzenlenen Dünya Robot Olimpiyatı'na (WRO) katılan Milli Eğitim Bakanlığı Kadıköy Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Robot Takımı, dünya 2'nciliğine ulaştı.

United Group açıklamasına göre, Danimarka'nın Aarhus şehrinde gerçekleştirilen olimpiyatlara United Group sponsorluğunda katılan Kadıköylü çocuklar, 32 ülkeden 158 takımın katılımıyla düzenlenen organizasyonda ikincilik elde etti.

Olimpiyata katılan Ada Ayşe Beğendi (8), Ada Aktoğu (10) ve Rüzgar Ertem (10) isimli çocuklar, antrenörleri İbrahim Evren Özer ve Bekir Çelen'in liderliğinde "Kadro Team" ismini verdikleri takımla, başarılı bir performans sergiledi.

"Kadro Team" olimpiyatta Kurallı WeDo kategorisinde dünya ikincisi oldu.

Başarının anahtarı disiplinli çalışma

Açıklamada verilen bilgilere göre, "Kadro Team", başarılarını gerek okul döneminde, gerekse yaz tatili dönemindeki disiplinli çalışmalarına bağlıyor.

Kadıköy Bilim ve Sanat Merkezi de, öğrencilerin elde ettiği başarıya ilişkin, "Elde edilen bu başarıda emeği olan öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve çalışmanın her aşamasında desteklerini esirgememiş olan velilerimizi yürekten kutluyoruz. Ayrıca ilk kez katıldığımız olimpiyatlarda bizlere destek olan tüm kurum ve sponsorlarımıza teşekkür ederiz." açıklamasını yaptı.

Başarılı gençlere sponsor olan United Group’un İcra Kurulu Başkanı İlhan Altun da gençlere yönelik şu değerlendirmede bulundu: 

"Dünya ekonomisinde söz sahibi olabilmenin ve küresel gücün teknolojiyi tüketmek yerine üretmekten geçtiğini bildiğimiz, bu yüzden de yerli ve milli üretime önem verdiğimiz bu günlerde, gençlerin aldıkları bu başarıyı ümit verici buluyorum. Dünya Robot Olimpiyatlarında 32 ülkeden 158 takım arasında ikinci olarak ülkemizi gururlandıran Kadıköy BİLSEM Kadro Team’i tebrik eder, başarılarının devamını dilerim."

 

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