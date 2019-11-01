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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
01.11.2019 - 08:22, Son Güncelleme:

Kablosuz kapsama alanını artıracak akıllı teknolojiler

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Kablosuz kapsama alanını artıracak akıllı teknolojiler

Kablosuz iletişimde dünya çapında önemli sıkıntılar yaşandığı yadsınamaz bir gerçek. Geniş alanlarda internetin çekmemesi, güçlü cihazlar bulunsa dahi bağlantıda sorun yaşanması, kullanıcı sayısına bağlı olarak performansın düşmesi ve daha birçok sorun günlük hayatımızda karşımıza çıkıyor. Bu kapsamda kablosuz modem ve router gibi ürünleriyle tanınan Keenetic, geniş bir kapsama alanı ve yüksek performans sunan ürünleriyle dikkat çekiyor.

Keenetic, tüm bu sorunları analiz ederek çözüm odaklı geliştirmelerde bulundu. Öncelikle kablosuz iletişimde toplam sinyal çıkış gücünün CE standartlarında olması gerekiyor. Çıkış gücü ek antenlerle yükseltilse dahi komşu modemlerin sinyalleriyle çakışma riski artıyor ve bu da performansı düşürüyor. Ek olarak komşuların kendi cihazlarıyla iletişim performansını da kötü yönde etkiliyor. 

Şirket, ilk olarak 5dBi gücünde büyük boyutta, çok yönlü ve pozisyonlandırılabilir antenler tasarladı. Bu sayede modem ya da router’ın konumuna göre sinyallerin en uzak köşeler ve mesafelere gitmesi için çok yönlü pozisyonlama imkanı sunuldu.

Dinamik kanal seçme özelliği geliştirildi. Bu teknoloji gürültülü iletişim kanallarını bırakıyor ve bulunduğu ortamda en az kullanılan veya hiç kullanılmayan kanalları otomatik olarak seçilebiliyor.

Antenlere Ek Kablosuz Amplifier (Güçlendirici). Toplam çıkış gücü CE standardında sabit olsa da, zayıf sinyalleri alırken yükseltip routera ileterek çok daha uzak mesafede cihazlarla iletişim olanağı sunuldu. Bu sayede veriyi gönderirken de modem ya da router’ın gücünü daha efektif kullanmasına olanak tanındı.

MU-MIMO teknolojisi ile Keenetic cihazlar farklı kanallardan farklı kullanıcılarla iletişim kurabiliyor. Bu sayede performans seviyesi kullanıcı sayısının artmasına bağlı olarak düşmüyor. Sıradan kablosuz cihazların, birden fazla kullanıcı sabit kanalları paylaşırken performans düşüklüğü yaşatmasının yanı sıra; ana cihaza uzak ve yakın kullanıcı aynı anda iletişim kurduğunda uzaktaki ile yaşanan sinyal sorunu, yakındaki kullanıcının da bağlantı gücünü ciddi oranda düşürür. Beamforming özelliği ile yine hareket halindeki kullanıcılar için akıllı bir şekilde anten iletişimi yönetilebiliyor.

KeeneticOS. KeeneticOS işletim sistemi ile kablosuz iletişimin en verimli hesaplamaları yapılabiliyor. Ayrıca birden fazla cihaz kullanımı ihtiyacı olan büyük mekan veya ofislerde, tüm Keenetic cihazlarında standart olarak bulunan MESH özelliği ile tek noktadan yönetim olanağı sunuluyor. Tüm Keenetic cihazların sahip olduğu IEEE 802.11k/v/r seamless roaming ve band steering protokolleri sayesinde kullanıcıların cihazlar arasında geçişleri kesintisiz ve akıllı bir şekilde yapılabiliyor.

Mobil uygulama ile kablosuz yönetim. Keenetic uygulaması ile ev ya da işyerinizdeki cihazınızı her yerden yönetebiliyorsunuz.

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