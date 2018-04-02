Kaan N2 satışa çıkıyor: İşte tüm özellikleri

Kaan N2, telefon için fazla para harcamak istemeyen kullanıcılara yönelik geliştirilen bir cihaz. 999 TL'lik fiyatla gelen Kaan N2, telefon satış kanalları dahil operatörlerden de tarife paketleriyle satın alınabiliyor. 5.7 inç'lik büyük bir ekran kullanan cihazda 32 GB dahili hafıza yer alırken, Android 7.0 işletim sistemiyle birlikte geliyor.



Gelelim Kaan N2'nin teknik özelliklerine:



5,7” 18:9 HD Plus yeni nesil ekran. 1440x720 çözünürlük. %83 ekran-gövde oranı. Leke oluşumunu en aza indiren ekran kaplaması.

8 MP ön kamera –13 MP (f/2.0) + 8 MP (120 derece geniş açılı) çift arka kamera, çift ton led flaş. HDR, Ağır çekim video kayıt, panorama çekim, 4 kademeli derinlik modu.

32 GB hafıza(128 GB artırılabilir hafıza), 3 GB RAM.

8 çekirdek 1,5 Ghz 64 Bit işlemci, 4.5 G LTE.

0.2 milisaniye hızında güvenli giriş sağlamanın yanı sıra pek çok yeni işlev kazandırılmış parmak izi okuyucu.

Android Nougat 7.0 işletim sistemi.

Uzun ömürlü multimedya dostu 3000 mAH Li-Ion batarya.

Hızlı şarj, 5V-2 A şarj cihazı.

FM radyo.

Bluetooth 4.0

Micro USB 2.0

Tamamı metal ergonomik gövde tasarımı. Boyut:152.2 x 76.6 x 8.25 mm, Ağırlık: 145 gr.

Siyah ve altın renk seçenekleri.