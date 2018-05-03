Kaan N2: Nasıl bir telefon? İşte tüm özellikleri ve fiyatı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
03.05.2018 - 06:48, Son Güncelleme:

Kaan N2: Nasıl bir telefon? İşte tüm özellikleri ve fiyatı

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Kaan N2: Nasıl bir telefon? İşte tüm özellikleri ve fiyatı

Başarı'nın yerli telefon markası Kaan'ın yeni modeli karşımızda! Düşük fiyatı ve özellikleri ile dikkat çeken Kaan N2, cebinden fazla para çıkarmak istemeyen kullanıcılara da arka yüzde çift kamera deneyimi yaşatıyor! İşte Kaan N2'nin dikkat çeken özellikleri ve fiyatı...

Başarı, hatırlayacağınız üzere bundan 2 sene önce Kaan N1'i piyasaya sunmuş; fiyatı ve özellikleri ile büyük ilgi uyandırmıştı. Daha sonra yoluna Kaan A1 ile devam eden şirket son olarak da Kaan N2 modeli ile geldi. Uygun fiyatıyla dikkat çeken Kaan N2'nin özelliklerine gelince...

Kaan N2: Nasıl bir telefon İşte tüm özellikleri ve fiyatı

Metalik bir kasaya sahip olan cihazın, kutusundan gerekli tüm aksesuarlar çıkıyor. Kulak içi kulaklık, ekran koruyucusu ve kılıfı ile birlikte gelen Kaan N2'nin, çift arka kamerası bulunuyor. Bu kameralardan biri 13 MP ve f/2.0 diyafram değerine sahip. Diğerinde ise 8 MP geniş açılı fotoğraf çekme özelliği bulunuyor.

Kaan N2: Nasıl bir telefon İşte tüm özellikleri ve fiyatı

HDR ve Panorama çekim yapabildiğiniz arka kamera ile 1080p kayıt da yapabiliyorsunuz. Telefon siyah ve altın renk seçenekleri ile kullanıcılara geliyor. 5.7 inç büyüklüğünde 18:9 görüntü oranına sahip 1440x720 piksel çözünürlükte bir ekranı bulunuyor. Bu ekran kavisli hatlara sahip ve kenarları çok ince tutulmuş. Orta segmentte yer alan akıllı telefonun, 1.5 GHz frekanslı ve 8 çekirdekli Mediatek MT6750 işlemcisi bulunuyor.

Kaan N2: Nasıl bir telefon İşte tüm özellikleri ve fiyatı

3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip olan Kaan N2, 128 GB'a kadar microSD desteği de sağlıyor. Mali-T860 grafik birimi bulunan cihaz ile birçok oyunu oynayabilirsiniz. Telefonun ayrıca 4.5G ve Bluetooth 4.0 desteği de bulunuyor. Ayrıca kullanıcılar kendi kulaklıklarını kullanmak isterlerse 3.5mm'lik bir girişe de yer verilmiş. Telefonun 3000 mAh bir bataryası da bulunuyor. Son olarak Android 7 işletim sistemi ile kutudan çıkan telefonun yakın bir zaman içerisinde Android 8.0 Oreo işletim sistemine yükseltilmesi bekleniyor.

Kaan N2'nin fiyatı ise 999 TL.

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