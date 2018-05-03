Kaan N2: Nasıl bir telefon? İşte tüm özellikleri ve fiyatı
Başarı'nın yerli telefon markası Kaan'ın yeni modeli karşımızda! Düşük fiyatı ve özellikleri ile dikkat çeken Kaan N2, cebinden fazla para çıkarmak istemeyen kullanıcılara da arka yüzde çift kamera deneyimi yaşatıyor! İşte Kaan N2'nin dikkat çeken özellikleri ve fiyatı...
Başarı, hatırlayacağınız üzere bundan 2 sene önce Kaan N1'i piyasaya sunmuş; fiyatı ve özellikleri ile büyük ilgi uyandırmıştı. Daha sonra yoluna Kaan A1 ile devam eden şirket son olarak da Kaan N2 modeli ile geldi. Uygun fiyatıyla dikkat çeken Kaan N2'nin özelliklerine gelince...
Metalik bir kasaya sahip olan cihazın, kutusundan gerekli tüm aksesuarlar çıkıyor. Kulak içi kulaklık, ekran koruyucusu ve kılıfı ile birlikte gelen Kaan N2'nin, çift arka kamerası bulunuyor. Bu kameralardan biri 13 MP ve f/2.0 diyafram değerine sahip. Diğerinde ise 8 MP geniş açılı fotoğraf çekme özelliği bulunuyor.
HDR ve Panorama çekim yapabildiğiniz arka kamera ile 1080p kayıt da yapabiliyorsunuz. Telefon siyah ve altın renk seçenekleri ile kullanıcılara geliyor. 5.7 inç büyüklüğünde 18:9 görüntü oranına sahip 1440x720 piksel çözünürlükte bir ekranı bulunuyor. Bu ekran kavisli hatlara sahip ve kenarları çok ince tutulmuş. Orta segmentte yer alan akıllı telefonun, 1.5 GHz frekanslı ve 8 çekirdekli Mediatek MT6750 işlemcisi bulunuyor.
3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip olan Kaan N2, 128 GB'a kadar microSD desteği de sağlıyor. Mali-T860 grafik birimi bulunan cihaz ile birçok oyunu oynayabilirsiniz. Telefonun ayrıca 4.5G ve Bluetooth 4.0 desteği de bulunuyor. Ayrıca kullanıcılar kendi kulaklıklarını kullanmak isterlerse 3.5mm'lik bir girişe de yer verilmiş. Telefonun 3000 mAh bir bataryası da bulunuyor. Son olarak Android 7 işletim sistemi ile kutudan çıkan telefonun yakın bir zaman içerisinde Android 8.0 Oreo işletim sistemine yükseltilmesi bekleniyor.
Kaan N2'nin fiyatı ise 999 TL.
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