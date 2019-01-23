Just Cause 4 için ikinci güncelleme oyunculara sunuldu
Kısa bir süre önce satışa sunulan ve oyunculardan beklenen ilgiyi gören Just Cause 4 için sessiz sedasız ikinci güncelleme yayınlandı. Yaklaşık 3 GB'lık bir dosya boyutuna sahip güncelleme, oyuncular için 'performans artışı' anlamına geliyor.
Just Cause 4 için yeni bir yama dosyayı geldi. 3 GB'ı bulan dev güncelleme daha çok oyundaki hataları ortadan kaldırırken, diğer yandan oyun içinde kayda değer bir performans artışı sağlıyor. Güncelleme ile birlikte yapılan değişiklikler ise şöyle:
– Ciddi derecede uyumluluk sorunları ortadan kalkıyor
– Ambient Occlusion Graphics seçeneğini devre dışı bırakırken görüntü düzenlemesi
– Bazı silah ve ekipmanların balansı ve kullanımında düzenlemeler
– Bazı dillerin düzelmesi için ses dosyalarında güncellemeler
– Farklı monitörlere göre görüntü tazeleme kısmında düzenlemeler
– Bazen görünmeyen oyunu kaydetme seçeneğinin düzeltilmesi
– Gölgelerdeki sorunların ortadan kaldırılması
– Haritada görünmeyen detayların düzeltilerek haritaya eklenmesi
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