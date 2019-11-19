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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Haber: AA / Fotoğraf: iStock
19.11.2019 - 16:31, Son Güncelleme:

Jüpiter'in uydusu Europa'da su buharı bulundu

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Jüpiter'in uydusu Europa'da su buharı bulundu

Bilim insanları, Jüpiter'in uydusu Europa'nın atmosferinde su buharı bulunduğunu bildirdi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansını (NASA) Goddard Uzay Uçuş Merkezinden bilim insanları, Hawaii eyaletindeki W. M. Keck Gözlemevinin Tayfölçer Keşif Teleskobu'yla yaptıkları gözlemlerin sonuçlarını "Nature Astronomy" dergisinde paylaştı.

İtalyan gökbilimci Lucas Paganini'nin önderlik ettiği araştırma ekibi, 2016 ve 2017'de yaptıkları ölçümlerde uydunun atmosferinde su buharı izlerine rastlandığını bildirdi.

Araştırmacılar, Europa'nın atmosferdeki su buharının saniyede 2 bin 360 litre su üretebilecek miktarda olduğunu kaydetti. Bilim insanları, su buharının varlığının gezegende sıvı halde su bulunabileceğinin işareti olduğunu değerlendiriyor.

Su buharının, yüzeyi kalın buz tabakasıyla kaplı Europa'yı kahverengi damarlar şeklinde çizen gayzer oluklarından çıktığı tahmin ediliyor.
Su buharı, uydunun buzul kabuğunun altında bir yüzey altı okyanusu olabileceğine dair teoriyi destekliyor.

Öte yandan su buharının yüzey buzunun bazı kısımlarının erimesiyle veya Jüpiter'in güçlü radyasyon alanının yüzeyden kopardığı buz parçalarının dağılmasıyla oluşmuş olabileceği de değerlendiriliyor.

Europa 1610'da keşfedilmişti

Jüpiter'in 79 uydusundan biri olan Europa, 1610'da İtalyan gökbilimci Galileo Galilei tarafından keşfedilmişti. NASA'nın Voyager 2 uzay aracı 1979'da Europa'ya yakın geçiş yaparak uydunun ilk yörünge fotoğraflarını çekmişti.

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