Jonathan Ive Apple ile yollarını tamamen ayırdı
Apple'da taşlar yerinden oynuyor. Neredeyse Apple'da 30 yılı aşkın bir süredir çalışan ve sektörün en saygın tasarımcılarından biri haline gelen Jonathan Ive, bugün itibarıyla Apple ile yollarını resmen ayırdı.
Ünlü tasarımcı Jony Ive, Apple’ın liderlik sayfasından yakın zamanda kaldırıldığında şirketle yolların ayrılacağı belli hâle gelmişti. Apple’a 1992 yılında katılan Ive, 1996’dan bu yana tasarım ekibinin liderliğini yürütüyordu.
Ive, Apple'da çalıştığı süre boyunca pek çok önemli işe imza attı. iPhone, iPad, Apple Watch ve Mac'ler başta olmak üzere pek çok Apple ürünün tasarımında önemli rol oynayan Ivei son olarak Apple'ın San Francisco'da gerçekleştirdiği WWDC 2019 yazılım geliştirici etkinliğinde şirketin patronu Tim Cook ile boy göstermiş ve yeni iMac Pro için kameralara poz vermişti.
Ive, Apple'ın baş tasarımcısı pozisyonundaydı ve tüm ürün tasarımları Ive'ın elinden geçiyordu. Ive'ın koltuğunu bırakmasıyla birlikte Apple'ın bu pozisyona yeni birini ataması beklenmiyor. Şirket, bunun yerine halihazırda Endüstriyel Tasarım Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Evans Hankey ve İnsan Arayüz Tasarımı Başkan Yardımcısı Alan Dye'ın Ive'i bu göreve atayacak. Bu iki tasarımcı ise tüm raporlarını Apple'ın COO'su olan Jeff Williams'a verecek. Ive ise raporlarını doğrudan Tim Cook ile paylaşıyordu.
Ive'ın imzasını taşıyan ürünlerden biri de iMac G3'tü. Ürün, tasarımıyla adından o günler sıkça söz ettirmeyi başarmıştı
IVE BUNDAN SONRA NE YAPACAK?
Apple’dan ayrılıp kendi tasarım firmasını kuran Jony Ive, LoveFrom firmasında uzun zamandır arkadaşı ve tasarımcı olan Marc Newson ile birlikte çalışacak. Bu ikili, daha önce de ortak projelere imza atmışlardı. Tim Cook’un açıklamasına göre Apple, Jony’nin yeteneğinden onunla direkt olarak özel projeler üzerinde çalışarak ve LoveFrom firmasının müşterisi olarak faydalanmaya devam edecek.
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