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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
29.11.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Jonathan Ive Apple ile yollarını tamamen ayırdı

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Jonathan Ive Apple ile yollarını tamamen ayırdı

Apple'da taşlar yerinden oynuyor. Neredeyse Apple'da 30 yılı aşkın bir süredir çalışan ve sektörün en saygın tasarımcılarından biri haline gelen Jonathan Ive, bugün itibarıyla Apple ile yollarını resmen ayırdı.

Ünlü tasarımcı Jony Ive, Apple’ın liderlik sayfasından yakın zamanda kaldırıldığında şirketle yolların ayrılacağı belli hâle gelmişti. Apple’a 1992 yılında katılan Ive, 1996’dan bu yana tasarım ekibinin liderliğini yürütüyordu.

Ive, Apple'da çalıştığı süre boyunca pek çok önemli işe imza attı. iPhone, iPad, Apple Watch ve Mac'ler başta olmak üzere pek çok Apple ürünün tasarımında önemli rol oynayan Ivei son olarak Apple'ın San Francisco'da gerçekleştirdiği WWDC 2019 yazılım geliştirici etkinliğinde şirketin patronu Tim Cook ile boy göstermiş ve yeni iMac Pro için kameralara poz vermişti.

Ive, Apple'ın baş tasarımcısı pozisyonundaydı ve tüm ürün tasarımları Ive'ın elinden geçiyordu. Ive'ın koltuğunu bırakmasıyla birlikte Apple'ın bu pozisyona yeni birini ataması beklenmiyor. Şirket, bunun yerine halihazırda Endüstriyel Tasarım Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Evans Hankey ve İnsan Arayüz Tasarımı Başkan Yardımcısı Alan Dye'ın Ive'i bu göreve atayacak. Bu iki tasarımcı ise tüm raporlarını Apple'ın COO'su olan Jeff Williams'a verecek. Ive ise raporlarını doğrudan Tim Cook ile paylaşıyordu.

Jonathan Ive Apple ile yollarını tamamen ayırdı

Ive'ın imzasını taşıyan ürünlerden biri de iMac G3'tü. Ürün, tasarımıyla adından o günler sıkça söz ettirmeyi başarmıştı

IVE BUNDAN SONRA NE YAPACAK?

Apple’dan ayrılıp kendi tasarım firmasını kuran Jony Ive, LoveFrom firmasında uzun zamandır arkadaşı ve tasarımcı olan Marc Newson ile birlikte çalışacak. Bu ikili, daha önce de ortak projelere imza atmışlardı. Tim Cook’un açıklamasına göre Apple, Jony’nin yeteneğinden onunla direkt olarak özel projeler üzerinde çalışarak ve LoveFrom firmasının müşterisi olarak faydalanmaya devam edecek.

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
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