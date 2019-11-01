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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
01.11.2019 - 07:31, Son Güncelleme:

Jim Kruger, Veeam Pazarlama Başkanı olarak atandı

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Jim Kruger, Veeam Pazarlama Başkanı olarak atandı

Bulut veri yönetimi sağlayan Veeam Software, Jim Kruger'ın Pazarlama Başkanı (CMO) olarak atandığını duyurdu.

Ürün ve Çözümler Pazarlama Kıdemli Başkan Yardımcısı (SVP) olan önceki görevinden terfi eden Kruger, Veeam’in küresel pazarlama organizasyonuna liderlik edecek ve Bulut Veri Yönetimi Sağlayan Yedekleme Çözümleri için bir numaralı sağlayıcı olarak şirketin marka ivmesini güçlendirmeye devam edecek. Kruger, Kurucu ve Başkan Yardımcısı (EVP) Satış ve Pazarlama'dan Sorumlu Ratmir Timashev'e rapor verecek.

Kruger, pazarlamanın tüm yönlerine öncülük etmek için 25 yıldan fazla deneyime sahip. Veeam için Ürün ve Çözüm Pazarlama SVP'si olarak ürün ve çözüm pazarlamasının yanı sıra rakipleri, araştırma ve satış hızlandırmayı tüm yönleriyle denetledi. Kruger, Veeam'den önce küçük işletmelere birleşik olarak Unified Communications'ı sunan Intermedia'da CMO'ydu. 16 yıl boyunca Polycom'da (şimdi Poly) CMO’luktan Başkan Yardımcılığına kadar çeşitli pozisyonlarda bulundu. Polycom'dan önce Jim, GTE (Verizon) wireless ve Palm’da kıdemli pazarlama müdürlüğü görevinde bulundu. Jim, California State University, East Bay’den MBA ve UC Berkeley’den BA derecesine sahip.

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