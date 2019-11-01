Jim Kruger, Veeam Pazarlama Başkanı olarak atandı
Bulut veri yönetimi sağlayan Veeam Software, Jim Kruger'ın Pazarlama Başkanı (CMO) olarak atandığını duyurdu.
Ürün ve Çözümler Pazarlama Kıdemli Başkan Yardımcısı (SVP) olan önceki görevinden terfi eden Kruger, Veeam’in küresel pazarlama organizasyonuna liderlik edecek ve Bulut Veri Yönetimi Sağlayan Yedekleme Çözümleri için bir numaralı sağlayıcı olarak şirketin marka ivmesini güçlendirmeye devam edecek. Kruger, Kurucu ve Başkan Yardımcısı (EVP) Satış ve Pazarlama'dan Sorumlu Ratmir Timashev'e rapor verecek.
Kruger, pazarlamanın tüm yönlerine öncülük etmek için 25 yıldan fazla deneyime sahip. Veeam için Ürün ve Çözüm Pazarlama SVP'si olarak ürün ve çözüm pazarlamasının yanı sıra rakipleri, araştırma ve satış hızlandırmayı tüm yönleriyle denetledi. Kruger, Veeam'den önce küçük işletmelere birleşik olarak Unified Communications'ı sunan Intermedia'da CMO'ydu. 16 yıl boyunca Polycom'da (şimdi Poly) CMO’luktan Başkan Yardımcılığına kadar çeşitli pozisyonlarda bulundu. Polycom'dan önce Jim, GTE (Verizon) wireless ve Palm’da kıdemli pazarlama müdürlüğü görevinde bulundu. Jim, California State University, East Bay’den MBA ve UC Berkeley’den BA derecesine sahip.
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