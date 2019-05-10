Jeopolitik siber saldırı sayısında sıçrama yaşanıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriJeopolitik siber saldırı sayısında sıçrama yaşanıyor
GeriTeknoloji Jeopolitik siber saldırı sayısında sıçrama yaşanıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
10.05.2019 - 07:41, Son Güncelleme:

Jeopolitik siber saldırı sayısında sıçrama yaşanıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Jeopolitik siber saldırı sayısında sıçrama yaşanıyor

2019’un ilk üç ayında, Kaspersky Lab araştırmacıları Güneydoğu Asya’da yoğunlaşan, jeopolitikten giderek artan bir şekilde etkilenen saldırıların varlığını tespit etti. Bu saldırılar; kripto para, ticari casus yazılım ve büyük tedarik zinciri saldırıları şeklinde gerçekleşti. Kaspersky Lab'ın son üç aylık tehdit istihbarat özetinde bu saldırılarla birlikte ortaya çıkan diğer tehditlere de yer verildi.

Üç aylık APT trend özetinde, Kaspersky Lab'ın özel tehdit istihbarat araştırmasından ve diğer kaynaklardan elde edilen ve araştırmacıların herkesin bilmesi gerektiğine inandığı temel gelişmelere yer verildi.

2019'un ilk çeyreğinde, Kaspersky Lab araştırmacıları bir dizi ilginç yeni gelişme de gözlemlediler. Rapora göre bu çeyrekte, seçilen mağdurların hassas olarak hedeflenmesi için dikkatlice uygulanan tekniklerle birlikte, dağıtım için geniş ölçekte tedarik zincirini kullanan, gelişmiş kalıcı tehdit (APT) ShadowHammer öne çıktı.

2019'un ilk çeyreğinde gelişmiş kalıcı tehdit (APT) saldırılarının ayrıca şunları içerdiği ortaya çıktı:

Politik gelişmeler ile hedeflenmiş kötü niyetli faaliyetler arasında açık bir korelasyon bulunması nedeniyle, APT faaliyetlerinin temel itici gücü olarak Jeopolitik öne çıktı.

Güneydoğu Asya, APT aktivitesi açısından dünyanın en hareketli bölgesi olmaya devam etti; diğer bölgelere göre daha fazla grup, daha fazla trafik ve daha fazla aktivite bu bölgeyi hedefledi.

Rusça konuşan gruplar, son yıllara göre düşük bir profil sergiledi. Bu yeniden yapılanmadan kaynaklanıyor olabilir, ancak Sofacy ve Turla sürekli faaliyete ve kötücül yazılımların dağıtımına devam etti.

Çince konuşan aktörler, kampanyaya bağlı olarak düşük ve yüksek karmaşıklığı birleştirerek, yüksek düzeyde aktif olmaya devam ettiler. Örneğin, 2012'den beri aktif olan ve Kaspersky Lab'ın CactusPete olarak adlandırdığı grubun yeni ve güncellenmiş araçları tespit edildi. Bunlar indirici ve arka kapı yazılımlarının yeni versiyonlarını ve DarkHotel grubuna ait sıfır gün VBScript'in uyarlanmış ve yeniden paketlenmiş halini de içermektedir.

Hükümetler ve diğer kuruluşlara karşı “ticari” kötü amaçlı yazılım sağlayıcıları aktif görünmektedir. Araştırmacılar, FinSpy'ın bir çeşidinin ve HackingTeam sızıntı araçlarını yayan LuckyMouse'u tespit etti.

Kaspersky Lab Global Araştırma ve Analiz Ekibi Baş Güvenlik Araştırmacısı Vicente Diaz; “Geriye dönüp son çeyrekte neler olduğuna tekrar bakmak her zaman şaşırtıcı bir deneyimdir. ‘Çığır açan hiçbir şeyin olmadığı’ hissine kapıldığımızda bile, farklı cephelerde ilginç hikayeler ve değişimlerle dolu bir tehdit manzarasını ortaya çıkarıyoruz. İlk çeyrekte ortaya çıkardığımız, sofistike tedarik zinciri saldırıları, kripto para saldırıları ve jeopolitik sürücülere yapılan saldırılar da buna dahil. Henüz görmediğimiz ya da anlamadığımız aktivitelerin var olduğunu biliyoruz. Bugün bir sektör veya bölgenin tehdit istihbarat radarımızda olmaması gelecekte de olmayacağı anlamına gelmiyor. Hem bilinen hem de bilinmeyen tehditlere karşı korunma herkes için hayati önem taşıyor.” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?