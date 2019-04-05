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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
05.04.2019 - 07:25, Son Güncelleme:

Jeff Bezos eşinden 35 milyar dolarlık anlaşmayla boşandı

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Jeff Bezos eşinden 35 milyar dolarlık anlaşmayla boşandı

Dünyanın en zengin kişisi Jeff Bezos ile eşi MacKenzie değeri en az 35 milyar doları bulan mali anlaşmayla boşanma süreçlerini noktaladı.

Bu anlaşmaya göre MacKenzie internet perakende devi Amazon'daki hisselerin %4'ünü koruyacak ve Washington Post gazetesi ile uzay seyahati şirketi Blue Origin'deki hisselerinin de tümünü Jeff Bezos'a devredecek.

Bu rekor anlaşma, şimdiye kadar görülen en yüksek miktar oldu.

Bezos çiftinden önce en yüksek nafaka, sanat koleksiyoneri Alec Wildenstein'ın eşi Jocelyn'e ödediği 3.8 milyar dolardı.

Rekor boşanma anlaşmasının ayrıntılarını MacKenzie Bezos Twitter hesabından duyurdu.

Boşanma anlaşması öncesi Jeff Bezos'un Amazon'daki hisselerinin oranı %16,3'tü. Bezos bu oranın %75'ini elinde bulundururken, boşandığı eşi MacKenzie'ye de geri kalan %25'lik kısmı geçmiş oldu.

MacKenzie Bezos, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'boşanma sürecinin Jeff ile karşılıklı birbilerine destek olarak sona ermesinden memnuniyet duyduğunu' söyledi.

Dört çocukları olan çift, Bezos'un Amazon'u kurduğu 1994'ten bu yana birlikteydi. MacKenzie Bezos şirketin ilk çalışanlarından biriydi.

Amazon'un geçen sene cirosu 232.8 milyar dolardı

Dünyanın en büyük perakende internet satış sitesi olan Amazon'un geçen sene yaptığı ciro 232.8 milyar doları bulmuştu. Forbes dergisine göre bu rakamla, Bezos ve ailenin serveti de 131 milyar dolarak çıkmış oldu.

MacKenzie Bezos başarılı bir roman yazarı. 'The Testing of Luther Albright' ve 'Traps' adlı iki kitabı bulunan MacKenzie Bezos, Pulitzer ödüllü yazar Toni Morrison'un da Princeton Üniversitesi'nde öğrencisiydi.

Morrison, MacKenzie'nin 'yaratıcı yazarlık sınıfındaki en iyi öğrencilerden biri olduğunu' söyledi.

Jeff Bezos'un Fox TV'nin eski spikerlerinden Lauren Sanchez ile ilişkisi olduğu bildiriliyor.

Bezos ve eşinin Ocak ayında ayrılacaklarını duyurmasının ardından Amerikan tabloid dergisi National Enquirer, Bezos ve Sanchez'in evlilik dışı ilişkilerine dair özel mesajlarını paylaşılmıştı.

Bezos, mesajları paylaşan derginin bağlı olduğu medya grubu American Media Incorporated'ı şantaj yapmakla suçladı. Yayıncı şirket ise bu iddiaları reddetti.

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