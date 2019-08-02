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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
DHA
02.08.2019 - 14:58, Son Güncelleme:

Jeff Bezos, 1.8 milyar dolar değerinde Amazon hissesi sattı

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Jeff Bezos, 1.8 milyar dolar değerinde Amazon hissesi sattı

Dünyanın önde gelen alışveriş platformlarından biri olan Amazon'un kurucusu ve patronu Jeff Bezos, sürpriz bir kararla şirkette bulunan 1.8 milyar dolar değerindeki hissesini sattı.

Forbes'un haberine göre 115 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ismi olan Jeff Bezos, hisse başına 1900 dolardan toplamda 1.8 milyar dolarlık hissesinin satışını yaptı. Ancak satışın kime yapıldığı belirtilmedi.

Bu satışın nedeni açıklanmasa da Bezos daha önce uzay teknolojileri firması Blue Origin'i finanse etmek için her yıl Amazon hissesi satacağını açıklamıştı. Bu hisse satışının da bu açıklamayla bağlantılı olabileceği düşünülüyor.

MACKENZIE BEZOS DÜNYANIN EN ZENGİN ÜÇÜNCÜ KADINI

Dünyanın en zengin ismi olan Bezos, geçtiğimiz günlerde de boşanma davası kapsamında 29 Temmuz tarihinde Amazon hisselerinin dörtte birini eski eşi McKenzie Bezos'a devretmişti. Toplamda 36.8 milyar dolarlık Amazon hissesini eski eşinden alan McKenzie Bezos, böylece dünyanın en zengin üçüncü kadını oldu. 

Jeff Bezos, bu hisse satışına karşın Microsoft'un kurucusu Bill Gates'ten 13 milyar dolar fazla servete sahip.

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