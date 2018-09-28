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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
28.09.2018 - 16:49, Son Güncelleme:

JAXA, asteroid Ryugu'dan yeni fotoğraflar yayımladı

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JAXA, asteroid Ryugu'dan yeni fotoğraflar yayımladı

Japonya'nın uzay aracı Hayabusa 2'nin Ryugu asteroidine gönderdiği 2 gezginci araçtan yeni görüntüler yayımlandı.

Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Twitter hesabından, yer çekimi kuvvetinin zayıf olduğu Ryugu'nun yüzeyine gönderdiği araçlardan gelen yeni fotoğrafları paylaştı.

Farklı açılardan çekilmiş fotoğraflarda asteroidin kayalık yüzeyi görünüyor.

JAXA geçen cumartesi "Gezginci 1A" ve "Gezginci 1B" adı verilen araçların, Ryugu'nun yüzeyine başarılı bir şekilde indiğini duyurmuştu.

Ryugu'ya 3,5 yıllık yolculuğun ardından haziran ayında ulaşan Hayabusa 2'nin, çalışmalarını tamamlayarak aldığı numunelerle 2020'nin sonlarında dünyaya dönmesi öngörülüyor.

Hayabusa 2'nin ilkel bir tür asteroid olan Ryugu'dan topladığı numunelerden Güneş Sistemi'nin oluşumuyla ilgili ipuçlarına ulaşılması hedefleniyor. 

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