JAXA, asteroid Ryugu'dan yeni fotoğraflar yayımladı
Japonya'nın uzay aracı Hayabusa 2'nin Ryugu asteroidine gönderdiği 2 gezginci araçtan yeni görüntüler yayımlandı.
Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Twitter hesabından, yer çekimi kuvvetinin zayıf olduğu Ryugu'nun yüzeyine gönderdiği araçlardan gelen yeni fotoğrafları paylaştı.
Farklı açılardan çekilmiş fotoğraflarda asteroidin kayalık yüzeyi görünüyor.
JAXA geçen cumartesi "Gezginci 1A" ve "Gezginci 1B" adı verilen araçların, Ryugu'nun yüzeyine başarılı bir şekilde indiğini duyurmuştu.
Ryugu'ya 3,5 yıllık yolculuğun ardından haziran ayında ulaşan Hayabusa 2'nin, çalışmalarını tamamlayarak aldığı numunelerle 2020'nin sonlarında dünyaya dönmesi öngörülüyor.
Hayabusa 2'nin ilkel bir tür asteroid olan Ryugu'dan topladığı numunelerden Güneş Sistemi'nin oluşumuyla ilgili ipuçlarına ulaşılması hedefleniyor.
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