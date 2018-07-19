Japonya'nın ticaret fazlası çip ve çip üretim ekipmanlarına güçlü taleple yükseldi
Japonya'nın ticaret fazlası Haziran ayında, çip ve çip üretim ekipmanına Çin'den gelen güçlü talebin etkisi ile yükseldi.
Haziran ayında ticaret fazlası, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66,5 artarak 721,4 milyar yen (6,4 milyar dolar) oldu. Ekonomistler ise 534,2 milyar yen ticaret fazlası bekliyorlardı.
Japonya'nın ihracatı Haziran ayında yüzde 7,0 olan beklentilerin altında yüzde 6,7 büyürken, ihracatta artış yüzde 2,5 seviyesinde kaldı.
Haziran ayında Japonya'nın ABD'ye ihracatı yüzde 0,9 azalsa da ticaret fazlası geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 artışla 590,3 milyar yene yükseldi. Bu dönemde Çin'e ihracat yüzde 11,1, Avrupa'ya ihracat yüzde 9,3 arttı.
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